Vicky Martín Berrocal aclara sus palabras y pide perdón a Manuel Díaz 'El Cordobés' tras asegurar que le hizo "sufrir"

Vicky Martín Berrocal (52 años), su hija, Alba Díaz Martín (25), su madre, Victoria Martín Serrano (78), y su hermana, Rocío (43), han vivido este lunes una de las noches más especiales de sus vidas con la première de su docureality, Las Berrocal, coincidiendo con su estreno en Movistar Plus+.

Con espectaculares looks en negro diseñados en exclusiva por la firma de la diseñadora, Victoria Colección, la familia se ha rodeado de numerosos amigos para presentar su serie documental. En ella, todas se abren en canal para mostrar cómo es su día a día y los secretos de una saga familiar en la que el amor, la conexión, la valentía y las risas se mezclan con los miedos y las inseguridades.

"Estoy nerviosa por ellas, por mí, por de dónde venimos, quiénes somos. Es un homenaje, no, esto es un viaje apasionante. Las mujeres de mi casa, pero es un homenaje a las mujeres. No solo somos nosotras. En cada Berrocal hay muchas mujeres. Realmente, nos enfrentamos a la vida con cariño, con pasión, desde la verdad·, ha explicado Vicky.

Vicky, este pasado lunes, durante el estreno de 'Las Berrocal'. Gtres

Y añade: "Nos hemos enfrentado a este docu desde lo que somos, sin quitar ni poner nada. Esto es lo que es. Es la realidad absoluta de nuestro día a día. No hay nada que se haya puesto para, no hay un viaje extraordinario para que quede bonito". Asegura la diseñadora que no les ha costado abrirse en canal "porque no éramos muy conscientes de que nos estaban grabando".

Este pasado lunes, día 19, además, Vicky se ha pronunciado sobre el revuelo que desataron sus palabras al asegurar que había "sufrido mucho" con su exmarido Manuel Díaz 'El Cordobés' (56), padre de su hija Alba y con el que siempre ha presumido de tener una maravillosa relación.

Las cuatro protagonistas de 'Las Berrocal', este pasado lunes. Gtres

El torero confesó que se había quedado "flipado" al escuchar a la diseñadora: "En todos los matrimonios se sufre y se ama, pero creo que se ha sacado de contexto. Evidentemente, cuando te separas sufres. Yo también sufrí... Si ha sufrido, lo siento. Yo sólo espero que encuentre a una persona que le haga tan feliz como me hace a mí Virginia", expresaba Manuel en TardeAR como respuesta a su exmujer.

"Yo le pido disculpas a Manuel. Él me conoce y sabe que eso no fue... Yo dije 'he sufrido con todos, con Manuel, con todos'. Pero no es porque ellos me hicieran sufrir. Es que yo sufría, yo sola, yo no necesitaba que nadie me hiciera nada. Es que yo no he gestionado bien el amor, no he sabido manejarlo. Entonces, sufría cuando estaban, cuando se iban, cuando me decían que te quiero y cuando me daba miedo de que se fuera", ha aclarado Vicky.

"O sea, es que yo he sufrido constantemente. Entonces, no es Manuel", ha detallado la madre de Alba Díaz, dejando claro que en ningún momento ha querido decir que sufriese por culpa del diestro.

"Yo le pido perdón. Ese es uno de los grandes amores de mi vida. Es el padre de la única hija que tengo, es mi familia. O sea, toda la vida lo he dicho. Yo no puedo desvincularme de eso. Jamás", ha zanjado, dando su lugar al 'Cordobés' y disculpándose públicamente por el malentendido.