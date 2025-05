La modelo Eugenia Silva crea su propia empresa de representación de talentos

"Madre de dos, modelo, emprendedora y fundadora de The Crew". Así se define Eugenia Silva (49 años) en su perfil de Instagram. Ahora, la madrileña puede añadir un nuevo cargo a esta descripción, pues acaba de sumergirse en su tercer proyecto como empresaria. LIMITED, su agencia de representación, ya es una realidad palpable.

Con más de tres décadas de carrera profesional a sus espaldas y experiencia como directora creativa de distintas marcas, Eugenia Silva fortalece ahora su faceta de empresaria. "He aprendido que la autenticidad y las conexiones reales son el motor de todo lo que trasciende y desde este propósito nace LIMITED", sostiene la reconocida modelo.

De la mano de Juan López Resina, con 15 años de experiencia como agente, y Leticia Cano, especializada en marketing de moda y diseño tanto en España como a nivel internacional, surge LIMITED, donde representarán a perfiles cuidadosamente seleccionados. ¿Su objetivo? Conectar a referentes internacionales con marcas que compartan valores y propósitos, impulsando ideas con recorrido y proyectos que sumen y que marquen la diferencia.

“A lo largo de mi carrera, he tenido la oportunidad de vivir la moda desde diversas perspectivas: en las pasarelas, detrás de las cámaras, en la creación de contenido, en el desarrollo de proyectos estratégicos… Pero, sobre todo, he aprendido que la moda es un lenguaje poderoso, una herramienta que puede comunicar, inspirar y transformar. He aprendido que la autenticidad y las conexiones reales son el motor de todo lo que trasciende y desde este propósito nace LIMITED", confiesa Eugenia Silva.

La modelo compartió su paso al frente en esta nueva etapa hace unos días en su perfil de Instagram. Un post que se llenó inmediatamente de mensajes positivos de numerosos rostros reconocidos de nuestro país. Entre ellos se encontraban Helen Lindes (43), Jessica Bueno (34), Jon Kortajarena (40) y Cari Lapique (72).

Si bien se trata de la primera ocasión en la que Eugenia Silva lidera un proyecto de estas características, lo cierto es que ya había experimentado previamente su faceta como emprendedora. En 2013, Eugenia inició el ecosistema The Crew. Cerca de diez años más tarde, en 2024, fundó The Crew Art, cuyo objetivo es acompañar a talentos y profesionales referentes de la industria de la moda como fotógrafos, peluqueros y maquilladores, entre otros. Ahora, LIMITED se incorpora como el tercer pilar de este universo creativo.

Eugenia Silva.

Cabe mencionar que LIMITED cuenta ya con su propio perfil de Instagram. Por el momento, únicamente cuenta con un único post. Además, en la descripción únicamente se puede leer "la historia que importa".

Esta nueva etapa profesional sucede en uno de los momentos más delicados en la vida de Eugenia Silva. El pasado 10 de mayo falleció su suegro, Alfonso de Borbón y Escasany. Una pérdida muy dolorosa para la reconocida modelo, quien se despidió del aristócrata con un emotivo post en redes sociales. "Te vamos a echar mucho de menos, querido Alfonso", escribió Silva en Instagram, acompañando las palabras de una fotografía en la que mostraba al fallecido con uno de sus hijos.

Eugenia Silva y Alfonso de Borbón, en el último adiós a Alfonso de Borbón y Escasany. Gtres

Alfonso de Borbón y Escasany es el padre de Alfonso de Borbón y Yordi (52), el marido de Eugenia desde hace más de diez años y con quien tiene dos hijos en común. En abril de 2014, nació Alfonso, su primer vástago en común. No fue hasta 2017 cuando la familia se completó con el nacimiento de Jerónimo, el benjamín. Ahora, la dupla afronta de la mano una nueva etapa en lo que a lo profesional respecta con la llegada de LIMITED.