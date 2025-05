A solas con Martina Klein y Álex Corretja: "Tenemos muchos hijos, pero hemos creado una estructura familiar sólida"

La modelo hispano-argentina Martina Klein (48 años) y el extenista español Álex Corretja (51) forman una de las parejas más sólidas, queridas y respetadas del panorama nacional. Son, además, la demostración de que el amor, por más tarde que llegue, si se cultiva es capaz de triunfar por encima de los elementos y contratiempos.

Nada más coincidir con ellos, uno percibe ese brillo inconfundible en sus ojos. Con sólo mirarse, se podría decir, se entienden. Y es real, pues parece que se ponen de acuerdo hasta para contestar de igual forma las preguntas que EL ESPAÑOL les formula cuando coincide con ellos, hace unos días, en la gala solidaria People in Red, en Barcelona.

Martina y Álex reflexionan, a dúo, en su conversación con este diario sobre su vida familiar, también acerca de sus proyectos y compromisos con la solidaridad. Especialmente orgullosos se muestran del ejemplo que reciben sus hijos en lo que respecta a ayudar a los demás. "Es un poco la sensación de que sus padres colaboran con causas necesarias", aseguró él.

Martina Klein y su pareja, Álex, junto a Bonaventura Clotet, el pasado lunes, en Barcelona. Gtres

Una noche especial y única. Y muy necesaria.

Martina: Es una noche muy importante para nosotros. Porque podemos dar difusión a algo que está sucediendo desde hace muchísimos años. Es la gala benéfica más importante de Barcelona, y más importante, si cabe, de España y el hecho de que sea en Barcelona también es capital.

Y que estemos en un sitio tan bonito y que podamos hablar de la investigación, de la importancia de las infecciones, de lo presentes que están en nuestras vidas.

Las infecciones están en nosotros, en nuestras vidas.

M: De cómo pueden afectar a nuestros hijos, a nuestros padres, a todo el mundo en todas partes. Las infecciones forman parte de nuestras vidas, y las vacunas y las curas han de formar parte también.

¿A nivel personal les ha ocurrido de cerca algún caso que los haya sensibilizado especialmente?

M: Todo el tiempo, todo pasaremos, por lo menos, por alguna infección, más o menos grave. Y todas las enfermedades están relacionadas con las infecciones. De hecho, cualquier paso por el hospital puede acabar con una infección quirúrgica, y eso tiene que tener una respuesta a nivel de laboratorio. Hay que mantener abiertas líneas de investigación.

¿En qué momento vital se encuentran ustedes en estos momentos?

Álex: Creo que en un momento inmejorable, mejor imposible. Somos unos privilegiados. Somos afortunados de poder elegir dónde estamos y con quién. Lo que queremos hacer en nuestra vida personal y profesional. Pienso que estamos aquí por algo fundamental. Personalmente, es un regalo para los dos estar aquí y juntos. Familiarmente, esto nos llena mucho más. Es un ejemplo esto para nuestros hijos e hijas. Es un poco la sensación de que sus padres colaboran con causas necesarias.

La pareja, muy sonriente, en Barcelona, en un evento, hace un tiempo. Gtres

Martina, su hijo mayor acaba de cumplir 20 años y muchos medios han destacado su increíble belleza. Imagino que, por su parte, el orgullo es inmenso.

M: Bueno, hay mayores en la familia. La hija de Álex es mayor que el mío. Tenemos muchos hijos. ¿Cómo se compagina? Pues pudiendo elegir: lo que dice Álex. Teniendo la suerte de formar un buen equipo entre los dos. Poder cubrirnos cuando uno está fuera. Además, los mayores ya son mayores y, más o menos, la estructura se irá sosteniendo. Y la suerte de que pasamos mucho tiempo juntos y que podemos estar cómo queremos y dónde queremos.

A nivel profesional, más allá de lo que os ocupa esta gala anual, ¿en qué andan? ¿Pueden adelantar proyectos?

A: Bueno, yo a nivel personal estoy haciendo de comentarista de tenis, en Eurosport y Movistar Plus. También hago charlas motivacionales para empresas. Eso es lo que me ocupa en el día a día y, por supuesto, el tema familiar. Eso es lo que más me llena. Mis hijas y el hijo de Martina. Nuestra familia más directa.

M: Por la parte que me toca, yo sigo haciendo cosas para televisión y para la publicidad. Tengo una marca para una empresa de textil del hogar, que me ocupa mucho tiempo, y nuestra familia.

Martina, como decíamos unas líneas arriba, su hijo mayor, Pablo, acaba de cumplir 20 años y todos dicen que es guapísimo. ¿Se ha planteado seguir sus pasos? Potencial, sin duda, tiene.

Es muy listo, y quiere acabar la carrera y luego ya se verá.

Como modelo, querría preguntarle por la polémica que ha suscitado la campaña de Zara por su 50º aniversario. Se ha escogido a 50 modelos, a iconos internacionales, pero se ha echado en falta a modelos españolas.

A mí me ha parecido espectacular la campaña. Espectacular como la mayoría de las cosas que hacen a nivel gráfico y audiovisual. También la apuesta que hace por la fotografía y la moda. La apuesta que hace Marta Ortega es brutal, y si ha escogido a 50 modelos, pues olé por ella. Quién soy yo para decir nada.

Historia de amor e hijos

La historia de amor entre Martina Klein y Álex Corretja ha sido un ejemplo de discreción, estabilidad y amor genuino. Klein, una de las modelos más icónicas de España, y Corretja, una leyenda del tenis, encontraron en su relación un refugio lejos de los focos. Su historia comenzó tras la separación de ambos de sus respectivas parejas anteriores.

Martina había estado en una larga relación con el músico Álex de la Nuez, con quien tuvo a su hijo mayor, Pablo, mientras que Álex Corretja había estado casado con Marta Cors, madre de sus hijas, Aroa y Carla. Desde el inicio, su relación se caracterizó por la complicidad y el apoyo mutuo.

A pesar de venir de mundos distintos, supieron complementarse y construir una vida en común, basada en valores compartidos y una visión similar de la familia. En 2017, la pareja dio la bienvenida a Érika, su primera hija en común. Este acontecimiento consolidó aún más su relación, sumando un nuevo miembro a la familia que ya incluía a los hijos de sus relaciones anteriores.

Martina y Álex han sabido integrar a sus hijos en una dinámica familiar armoniosa, donde cada uno ha encontrado su lugar. La modelo y el extenista han demostrado que el amor no sólo se trata de pasión, sino también de compromiso y construcción.

A diferencia de otras parejas del mundo del espectáculo, Martina y Álex han optado por una vida discreta, alejada de los escándalos y las polémicas. Aunque ocasionalmente comparten destellos de su vida en redes sociales, su prioridad ha sido siempre la privacidad y el bienestar de su familia.