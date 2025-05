Dulceida: "Al mes de dar a luz, Alba y yo tuvimos unas semanas no muy agradables como pareja. Fue complicado para las dos"

Este pasado lunes, 12 de mayo, el Museu Nacional d’Art de Catalunya se ha llenado, un año más, de solidaridad en el marco de la 15ª edición de la Gala Solidaria People in Red Barcelona, organizada por la Fundación Lucha contra las Infecciones.

Un evento imprescindible, uno de los más importantes y destacados de cuantos se celebran en la ciudad condal. En la magna gala se han conseguido 978.456 euros para la lucha contra las enfermedades infecciosas.

El evento ha reunido a cerca de 800 personas, entre empresas, patrocinadores, instituciones y celebridades del mundo social, cultural y político del país por la misma causa. Como cada año, la modelo Martina Klein (48 años) y el extenista Álex Corretja (51) han sido los embajadores de la edición más internacional hasta el momento.

Dulceida en el photocall de la gala People in Red. Gtres

El acto ha contado con el canadiense-estadunidense Rufus Wainwright (51) y Rigoberta Bandini (35) como artistas invitados. EL ESPAÑOL ha estado presente en el evento más solidario de Barcelona. Multitud de rostros conocidos se han dado cita en el photocall.

Desde Miguel Ángel Muñoz (41) e Hiba Abouk (38) hasta Andreu Buenafuente (60) y su esposa, Silvia Abril (54), conductores de la gala.

Conviene no olvidar, por supuesto, al doctor Bonaventura Clotet (72), promotor del insigne evento y todo un referente en la investigación del VIH. En un momento dado de la noche, este medio ha charlado con Dulceida (35), que le debe mucho en el plano personal al padre del actor Marc Clotet (45).

Una noche importante, ¿qué significa para usted esta causa?

Para mí, la gala People in Red significa algo importante. Es algo muy importante. Empezó siendo la gala del sida, en contra del sida, y ahora es ya directamente una asociación para tratar y estudiar todas las infecciones que puede tener cualquiera.

¿Tiene algún vínculo con la familia Clotet?

Yo le estaré eternamente agradecida al doctor Clotet, porque antes de que mi abuela falleciera de Covid ella estuvo en las mejores manos con él y con todo su equipo. Sólo tengo palabras de agradecimiento. Sé de primera mano todo lo que hacen. He visitado el hospital Can Ruti y es increíble todo lo que hacen. Siempre que pueda, aquí estaré.

Usted es una veterana de esta causa. Es vital que con toda la visibilidad que tiene ayude y visualice. Porque las creadoras de contenido no sólo tratan moda y lujo. También están ahí cuando hace falta.

Sí, totalmente. Y creo que es súper importante. Mis compañeros me preguntan qué tal y yo les digo que tienen que venir y apoyar la causa si así lo desean. Creo que todo el mundo debería. Es un evento en el que te lo pasas bien y te juntas con gente, pero es un acto para poner tu granito de arena. Se hacen muchas recaudaciones, también en redes sociales.

Dulceida y su pareja, Alba Paul, besándose en el photocall, este pasado lunes, día 12. Gtres

El año pasado vino aquí embarazada. Cómo pasa el tiempo.

Cómo evoluciona todo.

¿Cómo se encuentra?

Muy bien, muy contenta. Viviendo la maternidad mucho mejor de lo que esperaba. Yo sabía que iba a amar a mi hija, que iba a estar feliz, pero tenía un poco de monstruos en mi cabeza de cómo sería el postparto, los primeros meses... Y jolín: si todos son así firmaba cuatro embarazos más. No voy a tener cuatro más, ¿eh? (Risas)

Dentro de esa felicidad, ¿sabría decirnos algo malo que tenga la maternidad?

Sí, claro: el miedo. Cada mujer es un mundo y tengo amigas que han tenido postpartos horribles y se les ha venido el mundo encima. Tengo amigas que les ha costado más notar ese sentimiento de primeras. Yo, en comparación con los miedos de antes, me doy cuenta de que, en realidad, no tenía. Ahora sí.

Ahora tienes un miedo más grande. Pienso en mi hija, en mis padres... Pienso 'vale, mi hija está bien. Pero que mis padres, que son sus abuelos, también. Que no les pase nada, quiero que duren toda la vida para que estén con su nieta'. Es como un bucle increíble. Es un miedo que antes no había conocido. Y luego, también, el agotamiento.

¿Qué es lo que más le preocupa de cara al futuro de su hija?

Uf, si me pongo a pensar en todo lo que está ocurriendo en el mundo... Todo lo malo: desde el cambio climático a las catástrofes que están pasando. Mira, cuando pasó lo del apagón yo fui una de las personas más dramáticas. Estaba en un rodaje trabajando y a los 20 minutos se fue la luz. Alba en ese momento estaba en otro rodaje. Tenemos ayuda en casa, que estaba con la chica. No pude contactar con mi hija y les dije en el rodaje que me iba. Me quedo así, les dije, no me desmaquillo y si vuelve la luz, vuelvo. Pero tenía un miedo... me fui corriendo con mi hija. Lo único que pensaba era en ella y en estar con ella.

Con la maternidad, ¿su relación de pareja se ha resentido de algún modo?

Te voy a dar un titular. Durante el embarazo, Alba y yo estuvimos mejor que nunca. Ahora, también. Eso creo que, de momento, es inmejorable. Ahora estamos fenomenal, súper bien, pero es verdad que, cuando había pasado un mes de dar a luz, no fue una crisis, pero tuvimos unas semanas no muy agradables. Porque es complicado, porque es algo nuevo para las dos. Pero eso te hace más familia y crea más amor y familia.