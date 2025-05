Juan Ortega e Isabel Lozano rompen su relación: el motivo, cuándo ocurrió y quién ha tomado la drástica decisión

El diestro sevillano Juan Ortega (34 años) consiguió en mayo de 2024 dejar atrás definitivamente un acontecimiento doloroso y aciago que, inevitablemente, marcó su calendario vital y su, hasta entonces, tranquila vida privada: el día que dejó plantada a su prometida, Carmen Otte, a escasas horas de darse el 'sí, quiero'.

Fue un tiempo aquel complicado y convulso para un hombre poco amigo de la prensa del corazón: jamás hubiera podido figurarse el diestro que su 'no boda' fuera a acaparar tanta atención. Pero el tiempo pasa y, como decíamos unas líneas arriba, en mayo del pasado año una nueva ilusión irrumpió en su vida en forma de mujer.

Juan volvió a confiar en el amor de la mano de la publicista Isabel Lozano. Su romance comenzó con la discreción que les caracteriza. Silencio público y pequeños pasos adelante. A los pocos meses de consolidarse su historia, EL ESPAÑOL pudo conocer que ella ya frecuentaba la vivienda que él tiene en propiedad en su barrio de Nervión, en Sevilla.

Isabel junto a su padre, Fernando Lozano, en una fotografía publicada en la red social X.

La ahora exdupla fue fotografiada en contadas ocasiones en el papel couché. Reportajes fotográficos que venían a confirmar que lo suyo, su amor, parecía tomar forma y solidez. Los dos se dejaban llevar, estaban cómodos, ya conocían a las familias de la otra parte y todo iba bien encaminado. Eso sí, sólo en apariencia, porque hoy todo aquello forma parte del pasado.

Juan e Isabel ya no son pareja. La decisión, inesperada, la tomó el diestro hace unas semanas, de acuerdo a los datos que controla este medio. Fue una determinación meditada y no producto de un arrebato. El entorno del torero sevillano sostiene que poquísimas personas sabían de este quiebre sentimental.

¿Las razones? A EL ESPAÑOL se apuntan dos: la incompatibilidad de sus agendas profesionales -él ha pasado tiempo fuera por su calendario taurino- y también se desliza que, de un tiempo a esta parte, existía un "desgaste". Al menos, por la parte de Ortega. Algo no marchaba todo lo bien que debiera: los sentimientos, antes tan sólidos, cambiaron.

La periodista Isabel González ha asegurado, en los últimos días, que la hoy exnovia de Juan Ortega se enteró de la ruptura por la prensa, que fue la primera sorprendida. A la luz de esta información, todo hace indicar que Juan Ortega no habría compartido a las claras su decisión de tomar caminos separados. Este último extremo, eso sí, este diario no lo ha podido confirmar.

El diestro sevillano en una imagen tomada en Aranjuez, el pasado mes de junio. Gtres

¿Cómo está Isabel Lozano? Buenos amigos de ella no esconden que esta ruptura la tiene "afectada". Sobre todo, por lo inesperado. Había mucha ilusión depositada en este romance. A EL ESPAÑOL se informa que ella ha pedido a su entorno que, por favor, no se comparta nada de sus sentimientos ni de su estado: ella nunca se ha sentido cómoda siendo 'personaje'.

Ella sigue al frente de sus compromisos laborales, en los que está centrada y se han convertido esas obligaciones en su bálsamo. Él, por su parte, hace lo propio con sus corridas taurinas. Acaba de triunfar en San Isidro y una fuente de total solvencia sostiene que está tranquilo y volcado en lo único importante: el toro.

La relación actual entre Isabel y Juan sería inexistente: todo necesita asentarse y sus sentimientos deben acoplarse a esta nueva etapa. Los dos se adoran y, claro está, se desean lo mejor. Para quien no lo sepa, Isabel Lozano es publicista. Además de por su bagaje profesional, Isabel es conocida por su familia.

No en vano, es hija del reconocido torero Fernando Lozano y nieta del torero, empresario y ganadero Pablo Lozano. Isabel es graduada en Publicidad y ha trabajado en distintos medios de comunicación, como esRadio, Movistar+ o Forbes España.

Después de su labor como responsable de comunicación en la Fundación Civismo, y gestionar la web Leer por leer, el pasado mes de febrero se enroló en la consultora Estudio de Comunicación. ¿Cómo y cuándo comenzó la relación entre Juan e Isabel?

EL ESPAÑOL trató, en agosto de 2024, de dar respuesta a estas cuestiones. Juan e Isabel comenzaron a conocerse más en profundidad en mayo pasado. Ésa es la fecha en que inician algo amoroso. Se apuntó entonces que Juan e Isabel se conocían desde hace años, gracias a la figura del progenitor de ella.

Habían coincidido con anterioridad en varias plazas de toros y encuentros privados. "Retomaron el contacto cuando él impartió unas clases sobre el toro en la Universidad de Granada", se informó a este periódico. Desde junio de 2023, comenzó una bonita amistad entre ellos que, con el paso del tiempo, viró en atracción.

Explicaron que el hecho de que se hiciera público aquella suerte de romance no cayó bien a la hoy expareja, especialmente en Juan, siempre reservado con su parcela más íntima y sentimental. Pero, al mismo tiempo, el diestro asumió su proyección pública.

¿Cómo encajó Carmen Otte la historia entre su ex e Isabel Lozano? El entorno de la cardióloga se sorprendió por este interés, al tiempo que se insistió en que Otte es una persona anónima, que "no tiene por qué salir en prensa ni tener cabida su opinión". Sostuvieron, en esa línea, que ella "no quiere saber nada". Otte ya superó aquel trance y sólo desea que la prensa la "olvide".