De la cirrosis hepática al linfoma cerebral: los graves problemas de salud que ha superado Raphael a sus 82 años

Raphael cumple años. Este lunes, 5 de mayo, celebra sus 82 vueltas al sol. Este no es un cumpleaños cualquiera: es uno con un valor significativo. Recuperado ya del linfoma cerebral que lo obligó a permanecer hospitalizado durante 10 días, se prepara ya para su regreso a los escenarios. Quién dijo que ser octogenario es incompatible con seguir trabajando.

Será el próximo 15 de junio cuando volverá a encontrarse con su público. Ese día ofrecerá un concierto en Mérida. Una cita que se toma como un regalo muy especial a todos sus seguidores. También es un obsequio que se hace a sí mismo.

El también llamado "ruiseñor" y "divo de Linares" lleva toda su vida cantando. Nada le hace más ilusión que demostrar, una vez más, su poderío vocal. Más aún cuando ha hecho frente a una enfermedad que se suma a otras dolencias que ha sufrido en el pasado. La más grave de ellas, una cirrosis hepática por la que se tuvo que someter a un trasplante de hígado y que casi le cuesta la vida.

Raphael, el 27 de diciembre de 2024, tras ser dado de alta de su ingreso por un linfoma cerebral. GTRES

Raphael ha batallado con éxito dos situaciones complicadas en materia de salud. Su incidente más reciente tuvo lugar el 17 de diciembre de 2024. Durante la grabación de un especial navideño para el programa La Revuelta, en Madrid, sufrió un accidente cerebrovascular. Un susto de los grandes. Entonces, cinco unidades de emergencias sanitarias acudieron a asistirle. Y aunque pudo caminar por su propio pie hasta las ambulancias, fue ingresado de manera inmediata, con pronóstico "reservado".

Síntomas en pleno directo

Unos días después se supo cuál era el diagnóstico definitivo. Lo que le llevó a ser ingresado de urgencia en el Hospital Clínico San Carlos de la capital fue un linfoma cerebral. Se trata de un tipo de tumor oncológico poco frecuente que puede ocasionar problemas neurológicos o dificultades de la visión o el habla, como fue su caso. Porque apenas 24 horas antes de sentir un malestar dio muestras evidentes de que algo no marchaba bien. Y ante millones de espectadores, para más inri.

Fue 16 de diciembre de 2024, en su entrevista con Pablo Motos (59) en el plató de El Hormiguero, cuando se vio al cantante trabarse con algunas palabras y sufrir algún que otro lapsus en pleno directo. Era una señal inequívoca de que su linfoma cerebral estaba haciendo de las suyas.

Raphael, con su mujer, Natalia Figueroa, en diciembre de 2024. GTRES

Raphael, acostumbrado a tirar siempre para adelante y a dar prioridad a sus compromisos, pasó por aquel instante quizás sin dar mayor importancia a lo que le había sucedido. Es algo que ya sucedió tres décadas atrás.

En 1985 sufrió una hepatitis B, una infección viral que afecta al hígado. El consumo elevado de alcohol agravó su condición: llegó a la cirrosis hepática. Durante mucho tiempo prefirió no dar demasiada importancia a su condición. Notaba síntomas, pero optó por silenciar lo que le sucedía. Incluso ocultó su enfermedad a su mujer, Natalia Figueroa (85).

Él mismo hablaría sobre aquel proceso en televisión. "Yo no soy bebedor, pero empecé a beber botellitas de esas pequeñas de los hoteles porque me hacían dormir. Cuando empecé a notar síntomas de cosas jamás pensé en el dichoso botellín para dormir. Vaciaba el minibar hasta que caía. Yo alargaba los viajes. Decía 'no voy esta semana a Madrid", le contó a Bertín Osborne (70) en Mi casa es la tuya.

Trasplante de hígado

Ya para el año 2000, su estado de salud había empeorado de manera considerable. No quedó más remedio que reemplazar el órgano dañado. El 1 de abril de 2003 se sometió a un trasplante de hígado. En su momento, el médico que lo atendía, el doctor Moreno, dejó claro que el cantante estuvo entre la vida y la muerte. Tras meses de angustia, esperando un trasplante mientras él se deterioraba cada día más, entró en quirófano en una situación crítica.

"Raphael padecía una insuficiencia hepática terminal complicada con una insuficiencia renal debido a una cirrosis de etiología viral. Debido a la gravedad del paciente, ya que padecía ascitis, ictericia y extrema delgadez, por lo que su vida corría peligro", dijo entonces el especialista del Hospital 12 de Octubre de Madrid.



La experiencia le sirvió para darse cuenta de que el destino le había dado una segunda oportunidad: "He vuelto a nacer". Cuando sucedió todo aquello se recuperó en tiempo récord. Tan solo cinco meses después de su operación volvió a los escenarios y ofreció un recital en el Teatro de la Zarzuela.

Raphael, en la 26ª edición del Festival de Cine de Málaga, en 2023. GTRES

Así, regresará triunfal a las tablas tan solo seis meses después de su ingreso hospitalario y de cancelar todos conciertos. Para satisfacción de su legión de admiradores, dentro de poco se pondrá delante un micrófono. Porque, cómo él mismo dice en sus canciones, "más dicha que dolor hay en el mundo" y "es mucha más la luz que la oscuridad". Toca celebrarlo. Con 82 años recién cumplidos. Y con más ganas que nunca.