Ana Iglesias se sincera sobre la maternidad: "Me sentí incomprendida y me superó completamente la conciliación"

El próximo julio se cumplirán cinco años desde que Ana Iglesias (29) se convirtió en la ganadora de la octava edición de MasterChef, el talent culinario que le permitió profesionalizar una de sus pasiones -la cocina- y con la que consiguió mayor visibilidad. Desde entonces su vida ha experimentado una serie de cambios. "No tantos", pero sí una serie de transformaciones que han sido especialmente significativas, como recuerda en una entrevista con EL ESPAÑOL.

Cercana y amable, la influencer atiende a este periódico al otro lado del teléfono para hablar de sus proyectos profesionales, pero también de la dulce etapa personal en la que se encuentra. Ana Iglesias está embarazada de su segunda hija y este domingo, 4 de mayo, como todas las madres de España, celebra la maternidad.

Lo hará con un plan sencillo y familiar, tras disfrutar de una escapada junto a su marido, Rodrigo Núñez, y su hija mayor, Carlota (1), por el Puente de Mayo en Madrid, según desvela en la charla con este periódico.

Ana Iglesias, embarazada de su segunda hija. Instagram

Ana, ha sido una semana particular, que comenzó con un apagón. ¿Cómo lo vivió? ¿Dónde estaba?

En mi casa. Tenía un rodaje con una revista y estaba con un montón de gente del equipo de producción, con flashes, luces, cámaras y demás. Cuando acababa de ser el apagón fue gracioso porque salí al rellano a pedir perdón pensando que se había ido la luz porque nosotros estábamos con muchos focos. Y luego ya me enteré que no y dije: 'qué vergüenza lo que he dicho'. Estaba con mi hija porque no la había llevado a la escuela infantil y gracias a Dios no tuve que salir para ir a recogerla, que eso sí que me habría dado miedo. Y mi marido llegó enseguida a casa también. En medio del caos, nosotros estábamos bien, por suerte.

Estando embarazada, ¿se vive con más incertidumbre?

Pues sí que se pasó por mi cabeza el pensar: 'Si esto va para largo, me da un poco de miedo'. Pero como me quedan todavía dos meses y medio de gestación, también pensé: 'Es imposible que lleve tanto tiempo. Cuando tenga que dar a luz estará todo bien'.

¿Cómo está llevando este segundo embarazo?

Fenomenal. Lo comparo todo el rato con mi primer embarazo, que tuve todos los síntomas y no lo llevé muy bien. En este sólo he tenido náuseas los dos primeros meses y ahora estoy con fuerza. Estoy bien. Es verdad que tengo bastantes dolores de espalda, pero creo que son más de coger a mi primera hija, Carlota, y de no poder descansar tanto. Pero estoy feliz, con energía, muy activa y de momento, todo va en orden.

Tras nacer su primera hija, visibilizó en redes las dificultades de compaginar la maternidad con el trabajo. ¿Cómo lo lleva ahora?

Lo he visibilizado todo lo que he podido porque me parece súper importante que las que acaban de ser madres se sientan comprendidas. Yo en un primer momento me sentí súper incomprendida, no entendía nada, me superó completamente la conciliación y es algo de lo que se habla muy poco. Es verdad que todos los cambios requieren de un proceso de adaptación hasta que lo integras en tu rutina y lo entiendes. A mí me costó unos 10 meses entender que las cosas habían cambiado, que ya no tenía las mismas prioridades. Pero a día de hoy lo he conseguido. Ya sé cuáles son mis prioridades. Y una vez mi cabeza ha entendido eso es cuando he empezado a ser feliz.

Creo que ser feliz muchas veces depende del punto de vista desde el que miremos las cosas. Cuando por fin entiendes que es algo que tú has elegido, ser madre o padre, es cuando ya empiezas a verle el lado bonito, que es en el punto que estoy ahora.

Y ahora, con el embarazo, ¿cómo lleva la conciliación?

Muy bien. Es verdad que estoy renunciando a ir a muchos eventos de noche por el hecho de que llego muy cansada. Me he dado cuenta de que los días que intento hacer todo, ir a todos los eventos y ser la más activa, acabo con dolor de espalda, me encuentro mal. Los eventos es lo que más estoy frenando, pero por lo demás, estoy pudiendo hacer todo como si no estuviese embarazada, por así decirlo. Lo estoy llevando bien.

¿Qué es lo que más le ha sorprendido de la maternidad?

La cantidad de tiempo que lleva tener un niño. Lo que más me sorprende es lo activo que tienes que estar todo el rato. A veces intento pensar: 'Qué hacía yo antes a estas horas del día. Qué hacía para no aburrirme'.

¿Qué valores le gustaría transmitir a sus hijas?

Lo más importante para mí es que sean buenas personas. Me da un poco igual todo lo demás, mientras sean buenas con la gente. Que sean personas educadas, que ayuden. Intento educarlas con mucho amor, que Carlota vea lo que está bien, lo que está mal, desde el cariño. Yo creo que así se consigue que sean personas buenas.

Ana Iglesias junto a su madre. Cedida a EL ESPAÑOL

¿Cómo celebrará el Día de la Madre?

Después de unos días en Soria, donde mis suegros tienen una casa de campo, la idea es ir a comer a casa de mis padres y celebrar con mi madre. Como ahora también soy madre, me ha preguntado qué quiero comer, que me lo hace especial para mí. Le he pedido lasaña porque es mi comida favorita y a ella le queda genial.

Con su firma de joyas, Dosprimeras, ha diseñado un colgante especial para celebrar a las madres. ¿En qué se ha inspirado?

Es una pieza que ha diseñado Lucía Aquino, la diseñadora de Dosprimeras. La esencia de la pieza es lo que respira ahora mismo nuestra colección en general. Está hecha con cristales de luz, como todas nuestras colecciones, con las perlas que utilizamos en la colección 'Cala' y con efecto martelé, que es el que queremos que tengan todas nuestras joyas hasta crear una seña de identidad. Se ha inspirado en las madres, por supuesto. Representa la fortaleza de una madre, el orgullo que siente hacia sus hijos. La última pieza representa la barriguita del embarazo, que es el inicio de la vida y la conexión de todo.

Tras la celebración del Día de la Madre, ¿seguirá disponible?

Viene para quedarse. Al igual que el año pasado hicimos el anillo 'Mamá' y se ha quedado en la colección, con este collar va a pasar lo mismo. Y más aún porque no viene una palabra escrita como tal, sino que incluso pueden comprarlo quienes no son madres. La única diferencia con el Día de la Madre es que viene acompañado de una acuarela explicativa de la pieza, que tiene una puerta abierta porque representa la casa de las madres.

¿Cuáles son los próximos proyectos de la marca?

Aacabamos de sacar la colección 'Le Château', que es nuestro lanzamiento importante por el momento. Pero antes de verano, la idea es que haya una colección de plata, que no tenemos ninguna y la plata queda muy bien cuando estamos morenas. Tenemos alguna pieza, pero no una colección como tal. La idea es hacerlo junto con una influencer, amiga de la marca.

¿Y la cocina? ¿Qué lugar ocupa en su día a día?

En este momento de mi vida la tengo como trabajo en el sentido de redes sociales. Me encanta grabar recetas y muchas veces lo que me falta es tiempo para poder llevarlas a cabo. Con este tiempo del que dependo no tengo ningún proyecto físico, de decir monto un restaurante o hago algo más allá de las redes en cuanto a cocina, pero quién sabe si algún día.

En julio se cumplen cinco años desde que ganó MasterChef. ¿Cómo ha cambiado en este tiempo?

Siento que mi vida personal ha ido a toda pastilla porque me he casado, tendré próximamente dos hijas, mi marca no ha hecho más que crecer, en las redes me mantengo, voy creciendo poco a poco, me doy más a conocer... He afianzado lo que hace cinco años empezó a ser. Me mantengo con mis dos pasiones: la moda y la cocina. Ahora, por supuesto, mi familia, y sigo con ello. Me gusta porque ha habido cambios, pero no tantos.

¿Se animaría a hacer un documental sobre su vida?

Yo creo que sí. Por inseguridad tiendo a pensar si a la gente le interesaría verlo, si alguien lo consumiría. Pero si hay gente que me sigue, supongo que sí les gustaría conocerme. Entonces creo que sí. Siempre dentro de unos límites de no mostrar mi vida privada.

¿Alguna vez ha sentido presión por mostrarse públicamente de una determinada manera?

Me pasa últimamente en redes, que me cuesta enseñar realmente las cosas con la naturalidad con la que lo he hecho siempre. No en cuanto a que tenga que ser de una manera distinta, sino respecto a los algoritmos. Muchas veces me crean inseguridad de decir, 'no sé si deja de enseñarme porque lo estoy haciendo mal o porque no los muestro como tal'. Entonces me bloqueo y digo, 'pues no enseño nada'. Me pasa eso de decir, 'yo en realidad contaría más cosas', pero me vengo un poco abajo cuando veo que los días que más emoción le pongo lo enseña menos y los días que menos, lo enseña más. Entonces ya no sé. A veces me bloquea un poco esta situación y me da mucha rabia.

De hecho, uno de mis propósitos es que no me condicione y seguir haciendo cosas como las he hecho siempre y como a mí me gusta hacerlas.