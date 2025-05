Raphael, sobre su linfoma: "No pienso en la muerte, pero el día que llegue, tampoco le voy a dar la bienvenida"

Cuatro meses y medio después de uno de los grandes sustos en la vida de Raphael (81 años), el cantante se siente listo para retomar su agenda profesional. Una agenda que tuvo que parar en seco después de que se le diagnosticara un linfoma cerebral el pasado mes diciembre.

Todo se desencadenó la noche del 17 de diciembre de 2024 cuando el de Linares se encontraba en medio de la grabación de uno de los programas de David Broncano (40) en TVE. Empezó a encontrarse indispuesto mientras grababa un programa especial de Navidad en La Revuelta y una ambulancia tuvo que desplazarse hasta el Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid para trasladar a Raphael al hospital.

De aquella noche el cantante no recuerda mucho: "Me acuerdo de querer hablar y decir otra cosa; ahí ya sabía que tenía problemas", comenta en una entrevista a EFE. "Si te lo digo (que no me asusté) estoy mintiendo, pero si te digo que he estado asustado, pues tampoco", puntualiza a el intérprete para quien su trasplante de hígado en 2003 fue el auténtico hito en su historial médico y vital.

El cantante de Linares posa sonriente en su casa de Boadilla del Monte. EFE

Además asegura que no le da demasiadas vueltas al tema de la muerte: "Yo no pienso en la muerte, pero el día que llegue, tampoco le voy a dar la bienvenida".

Todo este tiempo ha estado "sereno y tranquilo", como aseguró a principios de año su mujer y gran apoyo, Natalia Figueroa (85). Sus familiares y amigos han sido, sin duda, su mejor medicina. Como pudo conocer este medio, el día a día de Raphael estos meses ha transcurrido con absoluta normalidad y, sobre todo, envuelto en tranquilidad. Ha pasado mucho tiempo con sus hijos, sobre todo con sus nietos, que se han turnado para acompañarle.

Tras responder bien al tratamiento para su dolencia, Raphael ha conseguido tener el permiso del equipo médico para regresar al escenario. Así lo anunciaba hace unos días: "Con una ilusión inmensa, hoy puedo anunciar que el próximo 15 de junio retomaré mi agenda. Quiero devolveros, en forma de canciones, todo el cariño que me habéis dado durante este tiempo", escribió el artista en su cuenta de Instagram.

Raphael vuelve a los escenarios con 17 conciertos. EFE

La fecha para su regreso será el próximo 15 de junio en el Teatro Romano de Mérida. "Yo estoy muy bien, la prueba es que en realidad en el hospital he estado muy poco", destaca.



"Yo no me muevo si a ellos no les gusta la cuestión, porque esto es muy serio. Esto no es una droga ni otra clase de barbaridad que la puedes curar en tu casa con pastillas", insiste, antes de reconocer que su familia, a la que dedicó en primer lugar su mensaje de agradecimiento, le ha pedido que se cuide, pero no que deje la música.

No quiere que su vuelta se considere una despedida: "El día que me tenga que ir, me iré, pero yo no puedo hacer una gira de despedida. ¡Qué sufrimiento sería!", exclama, al contrastar su caso con el de compañeros como Joan Manuel Serrat, Joaquín Sabina o José Luis Perales.



Ofrecerá conciertos en 17 ciudades españolas, mientras que de momento, su gira internacional no la retomará. Los conciertos que tenía programados para los primeros meses de 2025 en Estados Unidos, República Dominicana, Costa Rica, Puerto Rico y México siguen cancelados.