Así es el reloj que Georgina Rodríguez muestra junto a un anillo de compromiso: valorado en 50.000 euros y con mensaje

La poderosa vida de Georgina Rodríguez (31 años) no deja de sorprender a sus incondicionales. La modelo se ha convertido en una de las mujeres más admiradas del mundo. Con más de 65 millones de seguidores, quien fuera pareja de Cristiano Ronaldo (40) dejó atrás una vida humilde en Madrid para trasladarse a Arabia Saudí, donde reside junto al padre de sus hijos.

Desde hace algunos años, la vida cambió para ambos, y no solo por su poder adquisitivo. El ritmo de vida y la carrera que Georgina se ha labrado con esfuerzo le han otorgado un estatus diferente. A día de hoy, es una de las imágenes más deseadas del panorama español y su presencia es requerida en medio mundo.

Sin embargo, aunque la pareja no está casada actualmente, en los últimos meses Georgina no ha dejado de mostrar un anillo que luce en su dedo anular. Y, aunque podría no significar nada -ya que la modelo posee una amplia colección de joyas-, ha llamado la atención por tratarse de una sortija de compromiso valorada en más de 3.000 euros.

Si algo nunca dejará de sorprender de Georgina Rodríguez es la opulencia que la caracteriza. A la influencer le gusta llevar múltiples joyas, vestir de forma provocativa e, incluso, mostrar planes en los que su alto nivel adquisitivo se hace evidente en cada uno de sus movimientos. Y, claro, este estilo de vida llama la atención, por lo que a sus seguidores ya nada les sorprende.

El reloj de Georgina Rodríguez y su anillo de compromiso. Instagram

Sin embargo, en los últimos meses, Gio no ha dejado de lucir un anillo de compromiso que destaca por su gran diamante. Tras varias investigaciones, EL ESPAÑOL ha podido comprobar que se trata de una sortija de moissanita con esmeralda de 8 quilates, valorada en 3.500 euros. Una joya que siempre acompaña a la modelo y que luce con frecuencia.

El reloj de Gio

Aunque, en esta ocasión, no es solo esa joya la que llama la atención, sino la pieza única con la que Georgina Rodríguez ha acompañado su último look. La modelo luce en su muñeca izquierda el reloj más deseado por las expertas en lujo: una pieza exclusiva de Cartier. Se trata del modelo Baignoire, en talla mini, cuyo precio asciende a 52.500 euros.

Esta joya está elaborada en cuarzo, oro blanco y diamantes, y destaca por su forma de brazalete rígido con corona perlada en oro blanco rodiado, engastada con más de 550 diamantes de talla brillante de cinco quilates. La esfera, también plateada, dispone de agujas de acero azulado en forma de espada y cristal de zafiro.

El diseño llegó a la casa Cartier en 1912, adoptando el nombre Baignoire. Según explica la firma en su página web: "Cartier demuestra su talento en la relojería de formas. Elipse de trazo único y elegancia discreta, el reloj Baignoire es la esencia del estilo Cartier: la unión singular entre la pureza y la elegancia atemporal".

Reloj Baignoire (Tamaño 16). Cartier

Aunque actualmente no está disponible online, EL ESPAÑOL ha podido confirmar que esta joya se encuentra a la venta en tiendas físicas de forma privada, y solo para clientes muy exclusivos. Georgina, una vez más, se apodera de todas las miradas al mostrar esta pieza de coleccionista, que se suma a uno de los joyeros más envidiados del panorama celebrity.

El significativo mensaje

La fotografía que Georgina Rodríguez compartía recientemente en sus redes sociales no solo ha llamado la atención por sus joyas de lujo, sino también por el mensaje que le acompaña. Escrito en árabe, el texto se traduce como: "Y aleja el mal de nosotros. Amén", una cita breve pero cargada de espiritualidad que refleja una de las facetas más personales de la modelo.

Este mensaje no ha sido elegido al azar. Georgina ha contado en varias ocasiones su fuerte conexión con la fe y con Dios, especialmente tras los momentos más delicados que ha vivido en los últimos años. Para ella, la espiritualidad se ha convertido en un refugio, una forma de mantenerse en equilibrio en medio de la presión mediática.

El nuevo tatuaje de Georgina Rodríguez Instagram

Pero lo más llamativo de esta publicación ha sido, sin duda, descubrir que Georgina lleva esta frase tatuada de forma permanente en su muñeca izquierda, justo debajo del exclusivo reloj Cartier Baignoire valorado en más de 50.000 euros. La ubicación del tatuaje, discreta pero visible, parece que está pensada para acompañarle en su día a día como un recordatorio de protección.

Este gesto dice mucho de la manera en la que Georgina entiende su vida: una fusión entre el lujo que le rodea y las raíces emocionales y personales que no olvida.