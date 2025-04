Rosalía, ¿enamorada?: quién es Emilio Sakraya, el actor alemán que triunfa en Netflix con el que ha sido 'pillada' en Beverly Hills

Se llama Emilio Sakraya. Tiene 28 años y es cantante. Y lo siguen 712.000 usuarios en Instagram. Y es el hombre con el que ha sido fotografiada en actitud muy cariñosa en Estados Unidos. Rosalía (32 años).

Tal y como adelanta el portal Deux Moi, la cantante y el artista han disfrutado de un paseo por Los Ángeles en actitud muy cariñosa. Juntos visitaron el restaurante italiano Cipriani de Beverly Hills. En las fotografías publicadas por el canal estadounidense se les puede ver dándose un efusivo abrazo y abandonando el local en el mismo coche. Desde que Rosalía pusiera fin a su relación con Jeremy Allen White (34), estas imágenes podrían confirmar que está ilusionada de nuevo. Pero, ¿quién es él?

Emilio Sakraya es todo un desconocido en nuestro país, pero tiene una interesante carrera a sus espaldas. Ha trabajado en 14 películas y ha publicado cuatro álbumes de estudio. Nació en Berlín el 29 de junio de 1996. Es actor. Y músico. Empezó su carrera en el año 2008. La vena artística la lleva en el ADN. Es hijo de la actriz y exdeportista de origen marroquí Meryem Moutaoukkil (54). Su padre es serbio. Su hermano, Ilyes Raoul (20), también es actor.

Su primer papel importante lo desempeñó en 2010 como el joven Bushido (46) en la película Times Change You. En El oro del Rin, de Fatih Akin (51) y en El rescate del mundo tal como lo conocemos, de Til Schweiger (61), donde apareció frente a la cámara junto a su madre.

Lo que le dio la fama en Alemania en 2014 fue su participación en la segunda parte de Bibi & Tina, una serie de películas familiares que tuvieron mucho éxito en el país. Entre sus trabajos audiovisuales más destacados podemos citar filmes como Those About to Die (2024), con Anthony Hopkins (87) a la cabeza del reparto, Rheingold (2022), escrita, dirigida y protagonizada por él mismo, o la serie de Netflix Warrior Nun.

En 2020 lo eligieron para uno de los papeles protagonistas de Monja guerrera, una serie de género fantástico de Netflix en la que compartió cartel con Alba Baptista (27) y Tristán Ulloa (54). Da la casualidad de que la cinta fue rodada en España. En 2024, protagonizó 60 minutos, que fue una de las más vistas de la plataforma en streaming.

También parece haber despuntado en el terreno musical. Ha colaborado con Milano, un conocido rapero alemán. Y no se le dan nada mal las redes sociales. Si en Instagram acumula más de 700.000 followers, en su cuenta de Tik Tok lo siguen más de un millón de personas.

Su madre, excampeona de 400 metros vallas, confesó en una entrevista para Spot On News que se siente feliz al ver la trayectoria profesional de sus hijos: "Estoy increíblemente orgullosa de mis hijos y admiro la fuerza, la creatividad y la perseverancia con que llevan a cabo sus carreras públicas. Quería que pudieran desarrollar su talento y vivir sus sueños sin sentir los obstáculos que me impedían entonces".

Emilio Sakraya, con su madre, la actriz Meryem Moutaoukkil, en una foto de sus redes sociales. Instagram

En la actualidad, Meryem Moutaoukkil compagina su trabajo como actriz con el de coach de vida espiritual. Es profesora de ThetaHealing, una técnica de sanación energética creada por Vianna Stibal en 1995 que se basa en la meditación y la oración. Su objetivo es cambiar creencias limitantes para lograr sanaciones emocionales y físicas. Como consejera espiritual, ayuda a lidiar a Emilio "con la presión pública", tal y como ha destacado a la prensa alemana.

Sobre el restaurante en el que estuvieron Rosalía y Emilio Sakraya cabe destacar que es uno de los locales más exclusivos de Los Ángeles. Es frecuentado cada día por cientos de "personas de todo el mundo, donde se degustan platos italianos y Bellinis", tal y como recogen en la web del establecimiento.

Interior del restaurante Cipriani, en Beverly Hills. Instagram

Ubicado en el corazón de Beverly Hills, cerca de prestigiosos vecindarios de arte y entretenimiento, Cipriani Beverly Hills es un restaurante de estilo clásico, especializado en recetas italianas y venecianas.

El local fue diseñado por el arquitecto florentino Michele Bonan, quien ha colaborado con Cipriani en otros lugares alrededor del mundo. Su interior está inspirado en la estética náutica, con interiores de madera pulida, detalles de acero y terciopelo verde, sillas de cuero marrón, candelabros de Murano, y fotografías de moda en blanco y negro.

Rosalía, en los Juegos Olímpicos de París, en julio de 2024. GTRES

En lo relativo a su vida sentimental, Rosalía suele ser discreta. A pesar de ello, sus historias de amor más recientes han copado los titulares de la prensa internacional. En 2019 estuvo cinco meses con la actriz Hunter Schafer (25), que será su compañera en Euphoria, una ficción de Max.

Con el cantante puertorriqueño Rauw Alejandro (32) mantuvo un noviazgo entre 2019 y 2023. Llegaron a hacer planes de boda. Incluso retrataron su pedida de mano en el clip de Beso, pero decidieron poner fin a su historia de amor en julio de 2023, apenas cuatro meses después de anunciar su compromiso.

Con el actor Jeremy Allen White estuvo poco más de un año, desde noviembre de 2023 hasta finales de 2024. Desde entonces no habíamos vuelto a tener noticias sobre los vaivenes amorosos de Rosalía. Hasta ahora, que el atractivo Emilio Sakraya ha aparecido en escena. El tiempo dirá si el abrazo que se han dado propio de dos buenos amigos, o si este gesto tan cariñoso esconde algo más.