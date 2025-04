Frank Cuesta anuncia que deja Tailandia y cierra su canal de Youtube: "Me tengo que ir. Esto me puede reventar del todo"

Son días complicados para Frank Cuesta (53 años). Tras los últimos problemas que ha tenido con su exmujer, Yuyee (51), ahora tiene nuevos frentes abiertos. Todo, de nuevo, por su santuario en el que le acusaron de tener animales protegidos de forma ilegal, llevándole incluso a pasar por la cárcel en el último mes.

El pasado 27 de febrero, fue arrestado por la policía tailandesa por una presunta posesión ilegal de animales salvajes protegidos. Dos días más tarde, el español consiguió la libertad bajo fianza y pudo regresar al santuario, tal y como confirmó a través de su canal de YouTube.

Tras volver a casa, después de este difícil episodio, el herpetólogo ha hecho uno de sus anuncios más duros, una retirada de los medios por un tiempo. "Es uno de los vídeos más duros que he hecho y que haré en mi vida", ha comenzado diciendo este jueves, 10 de abril, en su canal de Youtube.

El leonés Frank Cuesta. Frank Cuesta X (antes Twitter)

"Anímicamente no estoy bien, estoy jodido, mucho. Tengo que dar un paso atrás. No porque quiera o porque sea necesario, sino porque no estoy donde tengo que estar ahora mismo: ni en mi mente, ni en mi ilusión, ni en motivación", ha continuado diciendo, mientras se le notaba visiblemente afectado por la decisión que ha tomado.

Muy dolido por el daño que ha recibido en las últimas semanas, esto le ha llevado a tomar una decisión de lo más complicada para él. "Esto no es algo que diga para echarle la culpa a nadie. Aquí, el culpable de todo lo que me pase a mí o a mi entorno soy yo", ha agregado.

Pero Frank Cuesta se ha dado cuenta de que, después de toda la situación a la que se ha enfrentado, quizá no acabe bien si todo sigue igual. "No soy un mal tío, ni soy tacaño, ni mala persona en el sentido de dinero o ayuda, pero todo se ha tornado de una manera tan fea que, probablemente, como le dijeron a mis hijos, termine deportado o tirado en la cárcel como un perro. Por eso voy a dejar de estar de cara al público, de cara a la gente, a las redes sociales, de vídeos... porque está afectando muchísimo", ha dicho en su canal.

Parece que el herpetólogo, que lleva viviendo más de diez años en el país asiático, dice adiós a la que ha sido su casa y la de sus hijos durante tanto tiempo. "Me tengo que ir del país. Esto me puede reventar del todo".

Sin embargo, su despedida nada tiene que ver con el cierre de su santuario, que quedará en otras manos: "Tiene cuatro años, compramos la tierra y esto queda para mis hijos y para Paloma. Lo que puedo hacer es seguir estando ahí por mi ego o por mis ganas de hacer cosas, en ese sentido de estar delante de la cámara", ha reflexionado.

Eso sí, por ahora, Cuesta quiere aislarse y dejar de ser un personaje público, aunque ayudará en lo que sea posible: "Seguramente un día hable de todo lo que ha pasado aquí, o no. Pero el día que pueda hacerlo libremente, la gente se sorprenderá de lo que he tenido que pasar en el último año (...) Han pasado cosas innecesarias y aquí nadie gana ni pierde", unas palabras que podrían sonar amenazantes.

"Tengo que dejar de hacer daño a la gente que quiere a los animales, así que creo que esta es la mejor decisión que puedo tomar", ha concluido en su vídeo, el que se ha convertido en el último que publicará en su canal de YouTube durante los próximos meses. Frank Cuesta ha decidido mostrar un perfil bajo para cuidarse y cuidar a su entorno.