Elsa Pataky, sobre Chris Hemsworth: "Todo el mundo se piensa que es perfecto, pero tiene genio y se enfada mucho"

Elsa Pataky (48 años), una de las españolas más queridas dentro y fuera del país ha viajado desde Australia hasta Madrid para cumplir con sus compromisos profesionales. Esta vez, no hacía tanto tiempo que Pataky no visitaba su tierra, ya que hace apenas unos meses rodó Matices, su próximo proyecto audiovisual, una producción que tiene a Salamanca como uno de sus escenarios principales.

Sin embargo, en esta ocasión, su visita a la capital española no se debe a ningún proyecto televisivo, sino a una celebración muy especial: el décimo aniversario de su colaboración con la firma de calzado y complementos Giuseppo.

Para Elsa Pataky, este momento se ha convertido en uno de los más especiales del año, ya que cada vez que la firma vuelve a contar con ella para su colección de calzado, encuentra la excusa perfecta para regresar a España. Actualmente, la actriz reside en Australia junto a su marido, el actor Chris Hemsworth (41), y sus hijos.

Elsa Pataky en el evento de Giuseppo en Madrid. Europa Press

EL ESPAÑOL ha podido hablar con ella bajo la cálida luz del atardecer madrileño, sobre su vida personal y profesional, así como sobre la celebración de su próximo 15º aniversario de casada.

Diez años desde la primera vez que pisaba España para presentar la primera colección con Giuseppo, ¿cómo se siente?

Parece mentira, ¡10 años ya con la marca! Parece que fue ayer. Me encanta ser parte de Giuseppo, llevarla siempre y lo cómodos que son. Han ganado en creatividad, en diseño, en todo. Yo estoy encantada, porque hay una diferencia abismal con la primera fotografía que hicimos, que se hizo viral y la sacó todo el mundo. Son como mi familia. De hecho, me traen todos los años y gracias a ellos vengo a España, entonces imagínate.

Es un año de celebración no solo con la marca, también con su marido: 15 años de casados. ¿Sigue enamorada como el primer día?

¡Ay, sí, sí! Madre mía, se me había olvidado. Es un número bonito, la verdad. A ver, el amor es diferente al del primer día. Cuando llevas 15 años con una persona, la quieres, pero no es como al principio que se te sale el corazón del pecho, como en los primeros años.

Después de tanto tiempo, se convierte en convivencia, en admiración, en tu mejor amigo. Son cosas que surgen de forma distinta, que las adaptas y las ves desde otro plano. Además, es el padre de mis hijos, me sigue haciendo reír. Todo tiene sus altibajos, como en todos los matrimonios, y los disfrutas y aprendes de ellos también.

¿Han pensado cómo lo van a celebrar?

No somos mucho de celebrarlo porque se nos suele pasar a los dos. Lo bueno es que se nos pasa a los dos, nadie se molesta porque es algo mutuo. El problema es que es muy cerca de Navidad, el 22 de diciembre, y si estás liado y demás, cuando te das cuenta dices: "Si fue ayer nuestro aniversario".

Elsa Pataky en la presentación de Giuseppo en Madrid. Gtres

No sé si recuerda que cuando se casaron, su portada fue muy comentada porque aparecía sola, ¿han pensado renovarla por su aniversario saliendo juntos?

Bueno, eso no lo había pensado. Pero yo creo que mejor esperar a los 20, ¿no? (ríe)

Después de tantos años casados, ¿hay algo que le saque de 'quicio' de su marido, Chris Hemsworth?

Hacemos muchas cosas mal. Todo el mundo se piensa que es perfecto, yo también. Tiene mucho genio. Se enfada mucho. Pero eso es bueno, si no, ¡qué aburrimiento! En un matrimonio, si no hay ningún rifirrafe ni nada… qué aburrido.

Y cuando discuten, ¿suele usar palabras en castellano? Dicen que las 'palabrotas' en español suenan mejor

Sí, sí, se las sabe todas, y mis hijos también. Les encanta. Porque además, como no suelen estar aquí, el "¡joder!", por ejemplo, les suena bien.

¿Le gustaría volver a España en algún momento?

A mí pasar temporadas en España me encanta. Ya sea por trabajo o por lo que sea, porque así tengo una excusa para venir con mis hijos. Después de esto, ya no hay excusa.

De hecho, ahora parece que los internacionales eligen España como nuevo destino. Recientemente, llegó Richard Gere… ¿será la próxima?

¡Ah, sí, es verdad! Es que no hay nada como España. Cuando pasas una temporada aquí, nadie se quiere ir, desde luego.

Elsa Pataky en la presentación de Giuseppo en Madrid. Gtres

¿Hay algo que le guste hacer siempre que viene de visita?

¡Los churros me encantan! Pero, sin duda, el jamón. Allí no nos llega absolutamente nada, y tampoco me puedo llevar nada. Entonces, lo que hago es que todos los días que estoy en España como jamón. Todos los cáterings, todas las cosas que hago… es jamón.

¿Sabes qué pasa? A Australia no te puedes llevar nada de comida, ni al vacío ni nada. Al ser una isla, hay muchas bacterias que allí no existen, entonces la protegen muchísimo. Aunque tengo que decir que lo que más echo de menos es la comida: el jamón, la tortilla de patata, las gambas al ajillo…

Desde hace muchos años que vive fuera del territorio español, ¿cómo ve nuestro país?

Pues mira, sinceramente, he visto un cambio muy grande, sobre todo en Madrid. Me parece que ahora mismo es la capital europea. Ves mucho extranjero, cada vez más. Hay restaurantes en cada esquina, hoteles, sitios maravillosos de diseño, y no vas a ningún lugar que haya cambiado tanto.

Me siento muy orgullosa porque es mi ciudad. A todo el mundo con el que hablo le digo: "Ni Londres, ni París, tenéis que ir a Madrid". No me extraña que todo el mundo se venga a vivir. Las tiendas, las terrazas… todos los rincones son muy atractivos.

¿Qué es lo más importante que le ha enseñado la vida?

La vida me ha dado muchas cosas. Yo creo que de los errores es de donde más he aprendido. Cuando eres joven piensas que los errores te van a hundir de verdad y que no vas a salir nunca de ahí. Entonces, he aprendido a decir que todo pasa, que simplemente hay que adaptarse. Que hay momentos duros, los tenemos todos, pero hay que agarrarse fuerte y confiar en que pasan, que todos salimos de ellos.

Es de conocimiento público que le gusta mucho cuidarse y el deporte, ¿ha mejorado su físico desde la última visita a Madrid?

Depende del tiempo que tenga, a veces entreno más, otras menos. Yo intento siempre lo mismo. A mí siempre me ha gustado estar fuerte y en forma. Cuando tengo más tiempo libre, más entreno.

Elsa Pataky en la presentación de Giuseppo. Europa Press

Se ha comentado que sus brazos se parecen mucho a los de la reina Letizia, que están muy tonificados, ¿siguen mismas rutinas?

A mí me encanta trabajarlos. Sí, se comentan mucho los de ella, ¿no? A mí me encanta. No la conozco personalmente, no he hablado nunca con ella. Me encantaría conocerla, pero admiro mucho su cuerpo. Siempre me han gustado los cuerpos fuertes, musculados, y es una persona que se mantiene en forma y entrena muchísimo. En mi caso, intento entrenar unos 40 minutos al día.

¿Se lo permiten los pequeños de la casa?

Bueno, últimamente me los bajo al gimnasio. Y me dicen: "¡Ay, mamá!" (ríe), y yo les digo: "¡A correr en la máquina, en la bici!". A mí es que me encanta porque lo disfruto. Si no entreno un par de días, de verdad, me afecta al cerebro. No me siento igual. Me da el bajón. La energía que me da el deporte, la necesito para mí misma.

Por último, en cuanto a trabajo, háblenos de Matices, su próximo proyecto y por el que volverá a España

Pues sale el próximo 5 de junio. La rodamos en Salamanca hace nada y estoy encantada de que sea mi nuevo proyecto aquí en España. Se podrá ver en SkyShowtime. Es de género thriller y se ha rodado con un elenco increíble, los adoro a todos y estamos deseando hacer otra.