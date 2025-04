Marta López Álamo, mujer de Kiko Matamoros, pone contra las cuerdas a Makoke: "Con ella, valgo más por lo que callo"

Makoke (55 años), contra las cuerdas. Y no por su expulsión de Supervivientes -tras recibir la aprobación del equipo médico del reality después de la brutal caída que sufrió el pasado martes-, sino por la reacción de la mujer de Kiko Matamoros (68), Marta López Álamo (28), cuando se le ha preguntado por el concurso de la colaboradora televisiva.

Mientras la madre de Anita Matamoros (24) ha llegado a Playa Misterio para convivir con Manuel, Nieves y Ángela Ponce a la espera de descubrir si el próximo domingo es la elegida por la audiencia para abandonar definitivamente el concurso, la influencer ha revelado por qué nunca ha hablado públicamente de la exmujer de su marido a pesar de la guerra mediática que mantiene con Kiko desde su separación en 2018.

"No voy a comentar nada de esa señora. En fin, me callo. Es que si yo hablase soltaría de todo. Para quedarme a medias, no hablo. Así que, ¡bye! No creo que hable nunca porque no lo he hecho en seis años, pero a lo mejor se me hincha ya todo y digo 'ya está'", ha advertido, dejando en el aire qué podría contar sobre Makoke.

Marta López Álamo atendiendo a la prensa. Europa Press

Y añade la maniquí: "Cuando ya me vaya a vivir fuera, digo, 'ahí os quedáis'. Vaya, yo valgo más por lo que callo que por lo que hablo. Mucho más. Pero bueno, ya está".

Y aunque asegura que no está viendo Supervivientes, sí ha aplaudido el paso de Terelu Campos (59) por el reality: "Terelu, maravillosa. O sea, maravilla. Juro. Es que es una fantasía, señora. Entonces, o sea, yo la amo. Terelu sabe que yo la amo y es mi debilidad. Muy bien, maravillosa".

Además, Marta ha salido al paso de los rumores que han surgido sobre una posible ruptura con Matamoros, y ha dejado claro que "no hay ninguna crisis, de hecho estoy súper feliz con él. No mejor que nunca porque estamos bien siempre, tenemos una relación muy estable, llevamos seis años juntos. Stop it".

"Me da igual, la verdad, lo que diga siempre la gente de mí. Es como al principio cuando me criticaban por la edad con Kiko y tal, es como, a mí me da igual, no me va a afectar una cosa que sé que no es cierta. Tengo las cosas muy claras" ha sentenciado.