Lorena García anuncia que la han operado de un tumor en el pecho: “He pasado miedo”

Lorena García Díez (43 años) ha regresado a sus redes sociales para explicar los motivos de su paso por el hospital. A finales del pasado mes de marzo se supo que tuvo que ser ingresada en un centro sanitario, pero hasta ahora no había explicado qué la llevó a tener que pisar un quirófano.

"En estas últimas dos semanas me habéis preguntado cómo estoy, de qué me he operado, que qué tal ha ido. No he querido contarlo hasta ahora porque tenía pruebas pendientes y quería tener toda la información completa" ha empezado diciendo.

"Hace unos meses me noté un bulto en la parte superior del pecho. Yo tenía ya previsto hacerme una mamografía y una ecografía. Se lo comenté a mi ginecóloga y el 14 de febrero se lo comenté a mi médico y a las personas que me atendieron. En cuanto la radióloga lo vio me dijo que había que hacer una biopsia", prosigue contando desde su perfil de Instagram.

"Me hicieron una biopsia en ese mismo momento y me asusté un poco. Confieso que pensé que era grasa o algo de la leche porque yo seguía dando el pecho a Gabriela", ha detallado en su perfil de Instagram. Empecé a notarme un poco rara y hay quien me lo notó".

Serena, ha explicado que ha pasado días duros: "En principio no salía nada malo, pero la biopsia no era concluyente y era imprescindible la extracción. Había que sacarlo, operarme. No había querido contarlo hasta ahora... He pasado días muy difíciles, muy complicados, he pasado miedo. La biopsia no era concluyente y finalmente me operaron el 21 de marzo. La operación fue bien. Fue con anestesia general. Estuve un día en el hospital".

Por suerte, los resultados de las pruebas han sido favorables: "Fue muy bien y ha ido fenomenal. El análisis patológico de ese tumor es concluyente. Es bueno".

Con su publicación, la periodista espera que su experiencia sirva de ayuda a todas las mujeres. “Chicas, tenemos que mirarnos, cuidarnos, observarnos, priorizarnos! Y acudir a todas las revisiones rutinarias”, recuerda. "Es también un gracias a todas las personas que habéis estado pendientes de mí y del resultado estos días. Muchas mujeres, que “cuidan” y miman a otras mujeres, y eso es amor".

Por último, concluye con unas palabras de agradecimiento al personal sanitario: "Los profesionales del Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes. Me he sentido más que cuidada en las manos del Doctor Javier Heras (le llamé semiDios animada por el propofol, me traicionó el subconsciente). GRACIAS, porque supo transformar mi miedo e incertidumbre, en seguridad y confianza. Y gracias a mi ángel de la guarda, doctora Sara Rubio. Qué suerte tenerte cerquita una vez más, en un momento así".