Los proyectos empresariales de Dulceida que lleva en paralelo a su vida de 'influencer': premios, documentales y management

Aída Domènech, más conocida en redes sociales como Dulceida (34 años), está pasando por uno de sus mejores momentos. La influencer se ha convertido en una de las mujeres más perseguidas de España, y no solo porque se trate de una de las pioneras en las redes sociales, sino porque sus éxitos profesionales y empresariales le han permitido crecer en el ámbito profesional.

La catalana, que nació en una familia humilde, encontró un hueco en las redes sociales para labrarse un futuro, y así ha sido. Este viernes, 4 de marzo, llega a Prime Video Dulceida al Desnudo 2+1, la segunda parte del esperado documental de la influencer, una nueva entrega que dará respuestas sobre la maternidad de la influencer junto a su mujer, su segunda boda y sus nuevos proyectos.

Sin embargo, la vida de Dulceida ha cambiado mucho en los últimos años, no solo por su maternidad, sino también porque se ha convertido en empresaria. Desde que comenzó en el mundo de las redes, la creadora ha fundado unos premios, creado una agencia de representación y gestionado su propio documental en una de las mejores plataformas del mundo. Así ha cambiado la vida de Aída Domènech en el terreno empresarial.

Dulceida y Alba Paul en el Festival de Málaga. Gtres

En la primera temporada del documental, se pudo conocer más de la vida de la influencer, sus altibajos con el mundo de la fama y, sobre todo, algo muy importante: las inseguridades que sufría en su vida personal. Sin embargo, en esta nueva entrega, no solo se podrá vivir de cerca su maternidad, sino que su lado más profesional está en primera línea.

Aída se dedica al mundo de las redes desde el año 2009, y no fue hasta un año más tarde cuando su madre se dio cuenta de que había proyección de futuro y comenzaron a trabajar en la marca Dulceida. Durante esos años, hicieron crecer sus cifras y ampliaron horizontes: colaboraciones con marcas de accesorios, un festival llamado Dulceweekend e incluso sudaderas de merchandising.

Pero poco queda de la Dulceida de aquellos años. Ahora se puede decir que estamos ante una gran empresaria del mundo de los contenidos en redes sociales, que ha formado diferentes empresas y proyectos que le han dado el estatus que tiene hoy en día.

In Management

La reconocida influencer creó IN Management, su propia agencia de representación exclusiva, de la mano de su madre Anna Pascual (60) que busca revolucionar el vínculo entre grandes marcas y su público objetivo. Actualmente, cuentan con oficinas en Barcelona y Madrid y se propone conectar de manera cualitativa y diferenciadora a empresas con un selecto grupo de creadores de contenido, abarcando sectores tan diversos como lifestyle, moda, fotografía, gastronomía, música, deporte y cine.

El roster de la agencia incluye a 50 influencers y creadores de contenido con perfiles únicos, que en conjunto suman más de 13 millones de seguidores, según indica su perfil de LinkedIN. Respaldado por un equipo profesional altamente capacitado, el proyecto se perfila como un puente estratégico entre marcas e influencers, ofreciendo colaboraciones auténticas y efectivas en el competitivo mundo del marketing digital.

Dulceida, su madre Anna Pascual y su hermano Álex Domènech. Gtres

La empresa fue creada en el año 2016, dirigido para el ámbito de la publicidad y cuenta con una plantilla de entre 11-50 empleados, según la red social citada anteriormente. Sin duda, una empresa que le ha supuesto a la influencer una gran fuente de ingresos y un nuevo reto profesional.

Los Premios Ídolo

En los últimos años, Dulceida ha asistido a muchas entregas de premios donde se demandaba su presencia; sin embargo, ninguna estaba destinada a los creadores de contenido. Por ello, la catalana decidió crear su propia entrega de premios, dirigida a los creadores audiovisuales y concebida como la gran fiesta del sector.

Los Premios Ídolo son los primeros premios nacionales cuyo propósito es poner en valor el papel, la credibilidad y la influencia de los creadores de contenido digital en España. Estos galardones comenzaron su andadura en el año 2022, con una gala que tuvo lugar en el Teatro Rialto de Madrid y que contó con la asistencia de decenas de influencers. Debido a su gran acogida, la empresaria ha continuado con la celebración de estos galardones durante los siguientes años, 2023 y 2024, ambos celebrados en el Teatro Príncipe Pío de Madrid.

Este proyecto ha alcanzado unas dimensiones muy importantes para la influencer y, en su última edición, se anunció que darían el salto internacional, trasladando dichos premios hasta Argentina, donde se celebraron el pasado mes de agosto de 2024.

Actualmente, poco se sabe de la celebración de estos galardones en 2025. Estaba previsto realizarlos en Valencia, pero finalmente, tras los hechos acontecidos por la DANA, parece que se han retrasado. No obstante, la influencer y la cuenta oficial de los galardones han comunicado que pronto habrá noticias.

Dulceida en un acto público. Gtres

Este proyecto empresarial ha llevado a Dulceida a asociarse con una de las empresas más importantes del mundo audiovisual, The Music Republic, con quien organizó estas últimas ediciones. Sin embargo, hace poco más de un mes, esta misma empresa se desvinculó del proyecto, dejando a Dulceida e In Management solos ante la siguiente edición, de la que aún no se sabe si contará con otro socio.

Su vida en documental

El proyecto de contar su vida en televisión le llegó de la mano de Mediaset y Producciones Mandarina, que vieron una posible vía para revelar lo que no se sabe de la vida de una de las grandes pioneras de España. Este documental acercaría a la influencer a sus seguidores de una forma cercana, mostrando en primera persona los mejores y peores momentos de su vida y, lo que más interesaba, cómo es la vida de Dulceida más allá de las redes sociales, lo que no se ve.

Aunque la primera temporada se estrenó en 2022, tras el éxito de los documentales de Chiara Ferragni (37) o Georgina Rodríguez (31), la influencer regresa en 2025 para mostrar esa otra faceta de su vida que aún no se conoce. En esta temporada, se podrá ver cómo ha vivido la maternidad, ahora que la familia ha crecido; el gender reveal; y su reconciliación con Alba Paul (37), su mujer, de la que estuvo separada un año y medio.

Además, en esta entrega se podrá disfrutar de la segunda boda de la influencer con su mujer (o la real) y de cómo han crecido sus negocios en los últimos años. Sin duda, una faceta muy diferente a la que acostumbramos a ver de Aída, que se podrá descubrir a partir del 4 de abril en Prime Video.