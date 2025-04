Joana Sanz rompe su silencio tras la absolución de Dani Alves: "Siempre creí en su inocencia, por eso seguí a su lado"

Las últimas horas han sido un auténtico carrusel de emociones para Joana Sanz (32). Con apenas unos días de diferencia se han conocido noticias de enorme relevancia en su vida: desde la absolución de su marido, Dani Alves (41) a la sorpresa de su embarazo. Dos hechos que cambian de manera definitiva el rumbo de su destino. Ahora, la modelo ha concedido su primera entrevista. En ella se sincera como nunca.

"Recibí la noticia de la absolución con lágrimas de felicidad y con un alivio enorme por este nuevo comienzo", arranca diciendo en ¡HOLA! La pareja ha vivido "momentos muy duros y dos años de auténtica montaña rusa" desde que, en diciembre de 2022, una joven acusara al futbolista de una supuesta agresión sexual en la discoteca Sutton de Barcelona. Un delito del que fue absuelto el pasado viernes, 22 de marzo, por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

"Siempre creí en su inocencia y por eso siempre he permanecido a su lado", ha explicado al citado medio. Sin embargo, su papel no ha sido fácil. Alejada desde el pasado mes de septiembre de los focos debido a que "la presión mediática ha sido muy dura", este largo proceso le ha pasado factura en su salud mental: "Una vez por semana he tenido ayuda psicológica para aprender a encajar todo lo que estaba sucediendo en mi vida. Emocionalmente me encontré muy inestable".

joana-sanz-y-dani-alves_5_570x340

En su entrevista admite que sintió dudas nada más estallar el escándalo. Pero estas se disiparon tras su primer encuentro con el jugador de fútbol. "En cuanto le vi, durante la primera visita, esa idea de querer romper desapareció y se transformó en querer luchar por sanar", admite.

A Joana no solo le ha tocado lidiar con la presión de la opinión pública. Ha tenido que enfrentarse, incluso, a situaciones de acoso: "Una persona se encargó de seguirme allá donde iba. Me sacaba fotos y vídeos para posteriormente amenazarme de muerte".

Por suerte, han pasado página. Lo peor ha pasado ya y el matrimonio centra sus fuerzas en el bebé que esperan en común. Se trata de un embarazo muy deseado que se produce después de un intenso tratamiento de fertilidad y tres pérdidas. "Hay que dar visibilidad a la parte triste de la vida", dice, antes de dar un consejo a quienes se encuentren en una situación similar: "No se rindan por más duro y largo que sea el camino".

Sobre los intentos fallidos para ser madre, confiesa que ha sido un "proceso complicado". A lo largo de este tiempo, Joana y el exjugador del FC Barcelona han sorteado todo tipo de obstáculos, pero han logrado salir adelante.

"No me habría imaginado nunca lo difícil que sería conseguir ser padres. El sufrimiento de los negativos o de las pérdidas nos abrieron un vacío bastante grande", explica. Sumado a la distancia de los trabajos, fue una época muy difícil para la relación".

La Fiscalía recurre la absolución de Alves

Ahora que ha pasado el "periodo de riesgo" de su embarazo, Joana Sanz se encuentra más tranquila y "llena de felicidad" por su "bombón". En la actualidad siente "una felicidad desbordante y con una bendición que viene en camino". Así, Joana deja claro que ha dado carpetazo al periodo más oscuro de su vida. Todo ello a pesar del último revés judicial.

Este miércoles, 2 de abril, se ha sabido que la Fiscalía Superior de Cataluña va a presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia que absolvió al brasileño de la agresión sexual a una joven en diciembre de 2022 al considerar que la principal prueba de cargo (la declaración de la víctima) no era suficientemente fiable como para sustentar una condena.