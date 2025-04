La exnovia de Miguel Palomo Danko declarará en calidad de investigada por "calumnias y revelación de secretos"

Complicado momento el que atraviesan Miguel (44 años) y Sebastián Palomo Danko (47). Paula Sánchez Zurdo, la que fuera pareja del menor de los hijos del torero Palomo Linares, declarará en calidad de investigada en el Juzgado de Instrucción Nº 16 de Madrid este próximo jueves, 3 de abril, tras la querella interpuesta por Sebastián unos días atrás.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, la expareja de Miguel Palomo Danko, acudirá a primera hora del próximo día 3 de abril a las inmediaciones judiciales. Sánchez Zurdo, cabe recordar, interpuso previamente una demanda contra los dos hermanos por un presunto delito de maltrato animal contra su perra, Bronca, en la finca El Palomar, propiedad de los Palomo Danko.

El impacto mediático de la demanda interpuesta por Paula Sánchez Zurdo fue tal que Sebastián Palomo Danko se querelló posteriormente contra la exnovia de su hermano tras acusarlo de maltrato animal. Así, también en calidad de investigada por delitos de "calumnias y revelación de secretos", la joven prestará declaración en los Juzgados de Plaza Castilla en menos de 24 horas.

Palomo Linares y Miguel Palomo Danko. Gtres

El procedimiento de maltrato animal se encuentra aún pendiente de sustanciación. Tal y como puede confirmar este periódico, Paula se mantiene a la espera de la resolución, pues considera que la querella por calumnias y revelación de secretos interpuesta contra su persona es una mera respuesta a su previa denuncia y un intento de silenciarla.

Bronca, la perra que mantenían en común Paula Sánchez Zurdo y Miguel Palomo Danko, vivió y falleció en la finca El Palomar. De hecho, según su versión, el animal fue rescatado por ella misma cuando se enteró de las condiciones en las que se encontraba, encerrado en una jaula.

Como resultado de la demanda interpuesta por Sánchez Zurdo, Miguel y Sebastián Palomo Danko están llamados a declarar ante los juzgados en calidad de investigados. Los vástagos de Palomo Linares acudirán así al Juzgado de Instrucción Nº. 4 de Illescas. Cabe apuntar que EL ESPAÑOL pudo confirmar que Miguel se encontraba "tranquilo" y se considera "inocente".

El objetivo de Paula Sánchez Zurdo con el desarrollo de la investigación no es otro que hacer justicia por Bronca. Es más, la joven cuenta con un perfil en Instagram dedicado a la -tristemente- fallecida Bronca. Aquí, la que fuera pareja de Miguel Palomo Linares habla frecuentemente sobre tal trágica situación. De hecho, el empresario solicita la suspensión de dicho perfil.

"Que quede claro: no me intimidas. No me asustas. No voy a ceder. Decir la verdad no es una calumnia. Voy a seguir hasta el final. No voy a parar hasta que haga justicia por Bronca. Si él cree que con esto va a silenciarme, que sepa que sólo me da más fuerzas", se lee en uno de los posts publicados en el perfil de Instagram dedicado a la perra rotweiler.

Miguel Palomo Danko y su nueva novia, Paula Sánchez Zurdo Gtres

A pesar de que será este próximo día 3 de abril cuando Paula Sánchez Zurdo conceda su primera de rueda de prensa con respecto a la citada investigación, lo cierto es que EL ESPAÑOL ya pudo conversar con la joven unos días atrás. Este medio, así, pudo conocer la versión de los hechos de la exnuera de Marina Danko (70).

"Luché por ella con todas mis fuerzas. Gasté casi 20.000 euros en tratamientos veterinarios. Dos meses después, le diagnosticaron un linfoma de alto grado. Recibió quimioterapia semanalmente, con la esperanza de prolongar su vida. A pesar de todo, vivió un año y ocho meses más conmigo", señaló Sánchez Zurdo en conversaciones con este diario el pasado 19 de marzo.

Miguel Palomo Linares y Paula Sánchez Zurdo mantuvieron una historia de amor durante varios años. Fue en 2017 cuando la joven saltó a la crónica social después de acudir junto al empresario al tanatorio de Palomo Linares.