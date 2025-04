Dani Alves crea una marca de açaí, un superalimento amazónico: los detalles del negocio y el apoyo de Joana Sanz

Dani Alves (41 años) se ha convertido en uno de los protagonistas de la prensa. Por un lado, el pasado viernes, 28 de marzo, fue absuelto de un delito de agresión sexual. Por otro, este lunes, día 31, su mujer, Joana Sanz (32), anunció que está embarazada. Entre ambas noticias, la modelo, además, ha dejado entrever detalles del nuevo proyecto del futbolista. Un negocio ligado a la gastronomía del que EL ESPAÑOL conoce los detalles.

Este pasado domingo, 30 de marzo, Joana Sanz publicó en sus stories la primera foto de su marido tras ser absuelto. Una imagen significativa, ya que dejaba entrever el nuevo proyecto del futbolista. "El mejor açaí premium", escribió la modelo junto a una foto de Alves, en la que se le veía comer una tarrina a base de este superalimento de origen amazónico que se ha puesto de moda en los últimos tiempos, pero cuyo consumo data de hace miles de años atrás.

No era una foto casual. Junto a ella, la modelo mencionaba la marca Twins, el nuevo proyecto del brasileño. Según ha comprobado este periódico, Dani Alves ha constituido una empresa de "comercio al por mayor, no especializado, de productos alimenticios, bebidas y tabaco", en el que figura como "administrador único". En su cuenta de LinkedIn, además, el deportista confirma esta información al presentarse en su biografía como creador de Twins Acaí Premium.

El producto estrella del negocio es el açaí, un superalimento amazónico y, en este caso, la base de una tarrina "con una amplia variedad de toppings saludables, veganos y sin gluten", tal y como informan en su página web. La marca, además, comercializa café artesanal y barras de proteína. De momento, solo se distribuye en Barcelona, donde vive el futbolista junto a su mujer, Joana Sanz.

La marca ya tiene cuenta de Instagram. Fue creada en noviembre de 2024, su ubicación está en Brasil -país de donde es originario Dani Alves- y ha sido verificada por Meta este pasado marzo. Desde el momento de su creación han publicado contenido en su feed, destacando, sobre todo, los beneficios de sus productos. Hasta ahora sólo tiene 299 seguidores. Entre ellos, Joana Sanz, quien estaría siendo uno de los grandes apoyos de su marido.

Dani Alves mostrando su nuevo producto. Imagen compartida por Joana Sanz. Instagram

Cabe destacar, que aunque la cuenta en redes fue creada el pasado noviembre, no ha sido hasta ahora, cuatro meses después y tras conocerse que El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha absuelto a Dani Alves de un delito de agresión sexual, cuando Joana Sanz lo ha compartido abiertamente en sus stories.

El despegue de este proyecto empresarial, que nada tiene que ver con la carrera de futbolista del brasileño, coincide con el buen momento que vivirían como pareja. Solo horas después de compartir la imagen de Dani Alves disfrutando de un açaí, Joana Sanz anunció su embarazo. Lo hizo con un emotivo vídeo en el que se sincera sobre el complicado proceso de fertilidad al que tuvo que someterse.

"Hace cinco años me planteé con mucho miedo la idea de ser madre. Miedo porque un ser humano dependerá de mí para sobrevivir, miedo de no trabajar, miedo de perderme yo como mujer", escribió la tinerfeña este lunes, 31 de marzo, junto a un conmovedor vídeo que respaldaba su testimonio.

A continuación, se sinceró por primera vez sobre su proceso de fertilidad: "Lo que venía a contar es que una mujer de 27 años sana se encuentra con dos FIV, tres pérdidas y de últimas una operación de trompas sumado a la aparición de endometriosis. Me hice pruebas de todo tipo a lo largo de los años, con unos embriones divinos y sin encontrar el por qué de nada. La frustración y el por qué 'todas' se embarazan como por arte de magia me atormentaba".

Aunque en ocasiones reinó la desesperanza, ahora Joana Sanz invita a sus seguidores a no desistir. "Mi último embrión congelado, mi última esperanza de tener esa razón por la que ser fuerte en la vida. Aquí está, sana y creciendo. Y yo sé que fue mi madre quien me la envió para que nunca más me sienta sola, para que le eche ganas a la vida y tenga este arcoíris lleno de amor después de tanta tormenta. Aún no me lo creo y me despierto en la madrugada con el miedo de ver las sábanas llenas de sangre o cierro los ojos en las ecografías hasta que escucho que todo está perfecto. Todo llega, no desistas", escribió.

Joana Sanz se estrenará en la maternidad en los próximos meses, mientras que su pareja, Dani Alves, ya tiene experiencia. El futbolista tiene dos hijos fruto de su matrimonio con Dinorah Santana: Victoria Alves y Daniel Alves Jr.

Aunque todavía no ha hablado del deportista como padre del bebé, lo cierto es que todo apunta a que se trata de su primer hijo en común. Horas antes de hacer el anuncio, Joana promocionaba el nuevo negocio de Dani Alves. Además, escasos minutos después de compartir la noticia, la pareja fue captada por los reporteros gráficos de Europa Press llegando a su casa de Barcelona.