Antonio Orozco se rompe al recordar la muerte de la madre de su hijo Jan: "Es lo peor que me ha pasado en la vida"

Antonio Orozco (52 años) se ha unido a Jesús Calleja (59) en su programa, Universo Calleja, emprendiendo camino a Nepal. Una travesía que el cantante ha compartido con otras conocidas figuras y en la que se ha sincerado sobre algunos de los momentos más duros de su vida.

Durante el programa, emitido en la noche de este miércoles, 26 de marzo, el artista ha recordado uno de los episodios más difíciles de su historia: la pérdida de la madre de su hijo Jan (18), Susana Prat, quien falleció debido a un cáncer de útero con tan solo 44 años.

"En 2017 pasaron muchas cosas. Algunas fueron buenas, y ocurrió una cosa que a mí me cambió para siempre la vida, que fue la muerte de la madre de Jan", ha relatado Orozco en sus primeras horas en el Himalaya.

Antonio Orozco y Jesús Calleja. Telecinco

Siendo una de las personas más importantes de su vida, Antonio Orozco ha asegurado que su pérdida ha sido un duro golpe del que todavía no se ha repuesto. "Cuando Susana murió, fue lo peor de lo peor que me ha podido pasar en la vida. Fue un palo tremendo, que todavía intento superar, voy poco a poco", ha reconocido, roto de dolor.

El artista, además, ha aprovechado para recordar cómo Jesús Calleja lo ayudó en ese desgarrador momento con un sencillo mensaje en el que le hablaba de la religión budista, una herramienta a la que se ha aferrado para salir del bache en el que estaba inmerso. "Para ti fue un mensaje más y ya. Para mí, fue el principio de la esperanza. Y lo digo así. El mensaje era tan sencillo como lo es la vida", ha explicado.

Antonio Orozco, muy emocionado, ha recordado lo que decía aquel texto: "'Unos amigos míos budistas dicen que pronto nos reencontraremos'. Son cinco palabras que tú dejaste en un mensaje y que, a mí, en el peor momento de mi vida, me abrieron todas las ventanas y, de repente, entró la luz. Encontré una forma de seguir adelante".

La muerte de la madre de Susana Prat no fue la primera pérdida a la que se enfrentaba el cantante. En 2011, Antonio Orozco perdió su pareja Marina Parrilla, quien también falleció a causa de un cáncer fulminante. "Las he pasado canutas, he perdido a dos personas muy importantes en mi vida de golpe. Fue autodestrucción. Nadie está preparado para eso, pero por suerte tenía una mano a la que agarrarme. Estuve sosteniéndome. La música me ha ayudado un montón", confesó el cantante en una anterior entrevista con Toñi Moreno (51).

Antonio Orozco en Universo Calleja. Europa Press

Antonio Orozco se ha aferrado a día de hoy a la música para intentar sanar sus heridas. De hecho, así fue como escribió Mi héroe, una canción de superación dedicada a todos aquellos que luchan contra la enfermedad e inspirada en la madre de su hijo Jan, quien sigue muy presente en su vida ocho años después de su fallecimiento. A día de hoy, el artista sigue emocionándose al cantar esta canción en directo.