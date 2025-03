Luis del Olmo cree que el emérito Juan Carlos regresará a España tras su último contratiempo de salud

Todo estaba organizado en Sanxenxo para la primera visita del emérito Juan Carlos (87 años) a la localidad gallega en 2025. Estaba previsto que el Emérito aterrizase en nuestro país el pasado jueves 13 de marzo para participar con El Bribón en las regatas.

No obstante, un contratiempo de salud de última hora impidió que el padre del rey Felipe VI (57) viajase por primera vez a España en estos primeros meses del año. Tal y como publicó el diario La Razón, Juan Carlos se vio obligado a renunciar a la competición tras una revisión médica a la que se habría sometido hace unos días en Ginebra debido a los problemas de movilidad que arrastra desde hace un tiempo.

Sin embargo, a sus 87 años no quiere renunciar a su pasión por la vela, por lo que no se descarta que esté planeando una nueva visita a nuestro país para la próximas semanas, una vez sus médicos de confianza le den el visto bueno para viajar de nuevo a Sanxenxo y participar en la próxima regata que tendrá lugar en la localidad pontevedresa.

Luis del Olmo, en su último acto público. Europa Press

Un regreso a España que Luis del Olmo (88) cree que tendría que ser detinifivo teniendo en cuenta la edad del Emérito. "A mí me cae muy bien este Rey. No me ha hecho nada bueno ni nada malo. Yo creo que encontraremos aquí al Rey, en su casa de Madrid o en su casa de Teruel, pero en España", ha defendido durante la gala de los premios Alegría de vivir que se han celebrado este miércoles en Barcelona.

En otro orden de cosas, el propio Luis del Olmo también ha hecho frente, en los últimos años, a dificultades de salud. En noviembre de 2023, sufrió una aparatosa caída en su casa. Tenía que asistir el locutor a la entrega de los Premios Antena de Oro 2023, y causó baja.

"Falta Luis del Olmo, uno de los grandes de la radio, Esta mañana, a las 7:15, sonaba mi teléfono, y era Merche, la esposa, indicándome que se había caído en la bañera y se había roto el tobillo o pie, no lo tenía muy claro, y que salía corriendo al hospital", se informó entonces.

"Esa es la razón por la cual hoy Luis no puede acompañarnos, pero le tenemos en el corazón. Naturalmente, le haremos llegar esa placa, este homenaje que queremos rendir a los que nos ha hecho enamorarnos de la radio", apostilló Ignacio Ocaña.

Luis del Olmo, en una fotografía tomada en 2023. Gtres

Unos días después, el 30 de noviembre de 2023, Luis reapareció recuperado. Visiblemente mejorado, el periodista confesó: "Estoy bastante bien, bastante mejor". Luis del Olmo, incluso, tiró del sentido del humor para abordar la situación y expresó: "Todavía tenemos que aguantar hasta los 120 años".

En la misma línea, el comunicador no dudó en enviar un mensaje advirtiendo el peligro que puede suponer tener bañera en casa. "A todos los amigos que nos estén viendo, que tengan cuidado que las bañeras son muy traidoras".

En una conversación con Susanna Griso (55) en Espejo Público, Luis del Olmo contó cómo sucedieron los hechos: "Yo voy a la ducha, como cada día, y al salir resbalo, no sé cómo. Cuando me doy cuenta ya estaba en el suelo. Intenté levantarme y no podía", relataba.

"Llamé a mi mujer, que vino, y llamé a una amiga que vive aquí con nosotros, y tampoco podían. Llamamos al portero, que es majísimo, de unos 25 años, y me puso para arriba", añadía.

Inmediatamente después, con buena actitud, decía: "Estoy fenómeno. Tengo unas ganas de salir a la calle y de correr por aquí. Los médicos me han dicho que no me preocupe y que me queda vida aún para, al menos, un par de años".