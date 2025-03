Giro de 180 grados en la paternidad del hijo de Ivonne Reyes: una mujer dice conocer al padre biológico del joven

La historia está más que contada, revisada y debatida en los medios de comunicación. En febrero de 2012, un juez declaró, en sentencia firme, a Pepe Navarro (73 años) padre legal y biológico de Álex Reyes (24), hijo de Ivonne Reyes (57), al no querer someterse el comunicador a las pruebas de ADN que se le requerían.

Lo que vino después por todos es sabido: el conductor de Esta noche cruzamos el Mississippi niega ser el progenitor de ese joven. Hace unos días, después de la dura confesión que relató la venezolana sobre su aciago trance anímico y financiero, Navarro volvió a la carga: "Mientras siga en la mentira, su depresión irá en aumento".

Navarro, el pasaso sábado, 15 de marzo, reiteró su deseo de someterse a las pruebas de ADN: su intención sigue en pie. "Le ofrecí hace 10 años y yo estoy dispuesto a hacerla cuando haga falta para que se quede zanjado y que legalmente sea también así. Vamos donde ella diga y naturalmente habría que pedírselo al juez", expresó el cordobés.

Álex Reyes e Ivonne Reyes, en un acto público en Madrid. Gtres

"Ella se lo puede pedir al juez o el hijo se lo puede pedir al juez", agregó Navarro. Sobre la ruina económica de Ivonne, el conductor se muestra tajante e inflexible: "Es todo mentira, ella misma es una mentira y, bueno, pues, son las consecuencias de vivir en la mentira permanentemente durante toda tu vida".

El presentador de televisión ha desvelado el sufrimiento que lleva aguantando él y su familia durante más de 15 años: "El daño está hecho, el daño que me ha hecho esta mujer a lo largo de los últimos 15 años es muy considerable a nivel personal, a nivel familiar, a nivel profesional y a nivel social".

Además, ha negado que Alejandro Reyes rechazase su pensión: "Eso es mentira, completa mentira. Él renegó cuando nosotros presentamos la demanda para decir que ya se buscaba la vida y demás. Él no se quiso presentar al juicio. Entonces dijo eso y ahora, como siempre, se venden las cosas de la forma más estúpida posible, mintiendo siempre sobre bases de mentiras".

Tras estas manifestaciones, el pasado sábado, día 15, Esdiario se hizo eco de una información que bien podría cambiarlo todo. Según relata el periodista Jesús Manuel Ruiz, "todo puede cambiar en los próximos meses. ESdiario tiene conocimiento de la existencia de una señora que conoce al padre biológico del hijo de Pepe Navarro".

Pepe Navarro en un reciente acto público. Gtres

Y añade el citado profesional: "Y asegura que los sobrinos de este señor estarían dispuestos a ayudar al comunicador para cotejar el ADN. Y al menos públicamente que se conozca esta verdad que desmontaría la historia de Ivonne Reyes. La legal ya no es posible. La real y biológica es posible".

"Ivonne Reyes conoce a la perfección quién es el padre biológico de su hijo. Y lo mantiene en silencio aunque otros muchos somos sabedores de por dónde deambulan los tiros de aquellas noches de hace veinticinco años. Esto no contradice a que el padre legal del hijo de Ivonne Reyes sea Pepe Navarro. Fue adjudicada la paternidad por negación de hacerse la prueba de ADN. Su soberbia de aquellos días le impidió someterse a la justicia", agrega Jesús Manuel.

Tal y como ha explicado Marisa Martín Blázquez este pasado fin de semana en el espacio Fiesta, modificar la versión legal sobre la paternidad de Alejandro ya no es posible, pero de ser cierta la información sí se desmontaría la historia de Ivonne Reyes haciéndose pública la identidad del padre biológico de Alejandro.

La confesiones de Ivonne

La pasada semana fue, sin duda, complicadísima para Ivonne Reyes después de relatar su ruina económica en la revista Lecturas y sentarse en el plató de ¡De Viernes! En el espacio de Telecinco, visiblemente nerviosa, aseveró: "Si no fuese por mi hijo, no seguiría viva".

Ivonne Reyes, en su entrevista en '¡De viernes!', el pasado 14 de marzo. Mediaset

"No tengo dinero en las cuentas, no tengo cuenta bancaria ahora, tendré cuando me paguen aquí", apuntó, para apostillar: "Estoy cansada de sostener, de aparentar". En un momento dado de la noche, Ivonne desveló lo que sigue: ""Alguna vez he intentado quitarme la vida, sí".

Mención aparte merece la septicemia que padeció, hace unos años, en pandemia, que estuvo a punto de costarle la vida. "Me dio una infección en todos los órganos. Los que somos víctimas de septicemia no solemos salir. De ahí, al ataúd. Mi hermana estuvo preparando mi entierro. Habló con la familia. Me despedí de alguna manera. Vino un cura y me dio la extrema unción".