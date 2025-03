Elena Tablada: "Si me enamoro de nuevo, mi línea roja es que él acepte a mis dos hijas. Si no tiene empatía, no hay relación"

Elena Tablada (44 años) no quiere polémicas en su vida. Tampoco dramas. Sólo desea vivir en paz, porque, defiende, sólo a través de la paz está la felicidad. La empresaria hispanocubana atraviesa un buen momento tras el tsunami que supuso su quiebre sentimental de Javier Ungría (42), y las acusaciones que vinieron después.

Todo eso ha quedado atrás para Elena: no quiere recrearse en lo malo, sólo enfocarse en lo bueno. Mirar para adelante. Está convencida de que la vida le tiene deparado algo bueno y, de momento, 2025 viene cargado de proyectos y propósitos. Además de su profesión, Tablada vive por y para sus hijas, Ella y Camila.

Dice Elena, en su conversación con EL ESPAÑOL, que está feliz sin tener pareja sentimental. En este trance de su vida no piensa en ese tipo de amor. Le gusta estar consigo misma y ha aprendido a priorizarse. Hace unos días, la cubana acudió a un acto sobre el empoderamiento de la mujer latina y este periódico la entrevistó.

La cubana en la boda de sus amigos Andrea Louis y Miguel Cabrera, hace unas semanas. Gtres

Usted presume de ser latina.

Es un orgullo estar aquí, representando la comunidad de mujeres latinas. Yo crecí en Miami, y Miami es la extensión de mi tierra, Cuba. La sangre y el sabor se llevan dentro. A la mujer hay que reconocerla todos los días porque hace y consigue cosas maravillosas. Gracias a las mujeres estamos aquí. Y de ahí para adelante, todo lo que venga.

¿En qué momento está Elena?

Estoy en un momento bueno, sigo con la parte más creativa de mis diseños y mi curso de interiorismo. Desarrollando un poquito todo eso. Y que venga lo que venga. Quiero poner un poquito un pie en Miami y, bueno, ir y venir.

Hablando de su país y de su tierra. A sus dos hijas le inculca la tierra y los valores, ¿no?

Ella nació en Miami. Es que ellas son 50 por ciento españolas y 50 por ciento cubanas. Hay que desarrollarles bien el amor hacia donde vienen, hacia sus raíces. Y de su abuela materna y sus bisabuelos maternos, que también los han conocido. Eso es muy importante. Mis hijas son muy cubanas.

A nivel personal, ¿cómo se encuentra?

Estoy muy bien, estoy en uno de los mejores momentos de mi vida. Quiero disfrutarlo y quiero que me dure mucho. Quiero estirar el chicle. Sé que vienen cosas, y que la vida te lanza tus cositas, pero quiero estar tranquila. Y la paz es felicidad. Y hay que estirarlo lo máximo posible.

Elena Tablada, posando en el photocall de un acto, en Sevilla, en 2022. Gtres

Cuando uno está bien consigo mismo, es su mejor momento.

Completamente. Y la paz, paz es felicidad.

¿En qué punto se encuentra su tema judicial con Javier Ungría?

Está en un punto que paso. Estoy en un punto conmigo misma, quiero realizarme como mujer y como profesional. Realizar muchos sueños que dejé aparcados muchos años. Ahora me estoy dedicando un poco a mí.

Después de la tempestad, llega la calma. En una relación es normal que pasen cosas.

Bueno, tampoco es tan normal lo que pasó. Es verdad que llega la calma, luego viene otra tempestad. La vida es así.

Elena, ¿se arrepiente de algo de lo que ha hecho?

Nunca, nunca. Nunca me arrepiento porque gracias a todos mis errores y mis virtudes, mis luces y mis sombras, gracias a eso soy quien soy a día de hoy. Y estoy muy orgullosa.

Destaquemos el papel de su madre. Ella siempre ha tenido unas palabras maravillosas hacia Javier.

Mi madre tiene palabras maravillosas para todo el mundo. Ella tiene una educación exquisita y unos valores muy sólidos, que le inculcaron nuestros abuelos. Y que nos han inculcado a mi hermana y a mí.

¿Se llegó a sentir dolida con su madre por sus buenas palabras hacia Javier?

No, para nada. Estoy súper orgullosa.

¿Cómo es su trato con Javier?

Bueno, como todos los padres separados. Tiene sus bajos... El trato tiene que ser cordial e inteligente. Un trato cordial. Siempre habrá unos roces, pero debe haber respeto. Siempre pensando en nuestros hijos.

Elena Tablada junto a su exmarido, Javier Ungría, en un acto público. Gtres

¿Usted contempla enamorarse ahora mismo?

No, no. Estoy bien así. Cuando me quieren presentar a alguien digo 'no, no, todavía no'. Ya vendrá. Eso surge y aunque digas que no cuando te llega, te llega.

¿Cómo viven sus hijas la soltería de su madre?

Mis hijas son muy 'mami es mía'. De repente, la adolescente me suelta 'ojalá te busques un novio ya'. Pero cuando me lo busque se va a arrepentir, porque ella sí es celosa.

¿Cómo tiene que ser esa persona?

Una persona que, por supuestísimo, acepte a mis dos hijas. Eso es lo más importante para mí. Será la primera norma que haya y el primer límite. Si no hay empatía con ellas, no hay relación.

David Bisbal, recientemente, ha presumido de vuestra hija mayor en redes.

Sí. Estoy muy contenta. David es muy buen padre y está muy pendiente de Ella. Estoy contenta de que Ella esté contenta.

¿Con Rosanna Zanetti todo bien?

También, también. En la vida todo tiene que fluir de una manera positiva y tienes que ir quitándote piedras de tu mochila que no te corresponden. Te las vas quitando y vas mejor por la vida.

¿Qué proyectos tiene en este año 2025?

Proyectos tengo. Tengo mis cosas de interiorismo, con mis diseños. Estoy muy metida en eso. Tengo un proyecto en mente que es algo nuevo para mí, que no tiene nada que ver con lo que he hecho hasta ahora. Pero no puedo contarlo.

¿Una pista?

Pues será verme a mí compartiendo con diferentes personas. Pero no voy a decir nada porque luego, cuando dices las cosas, nunca te salen. Tiene que ver con la comunicación. Al final, yo he descubierto que con todo esto que he pasado y sufrido una cosa importante que he aprendido es que comunicar ayuda a mucha gente. A muchas mujeres y a muchos hombres. Eso hay que ponerlo en valor.

Si tuviera que tener una conversación profunda ahora mismo, ¿con quién sería?

A mí me gustaría tener una charla ahora mismo, por ejemplo, con Camilo y Evaluna. Es una pareja muy positiva. Su manera de vivir es muy feliciana. Te das cuenta de que se es feliz con poco.

¿Tendría una conversación mediática con David Bisbal?

También, también. Me gustaría. Desde el respeto y la perspectiva de los años.

¿Le hemos dado la idea?

No te creas, ya la tenía (risas).