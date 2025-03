Mónica Pont estalla y demanda a su hermana Eva tras sus duras acusaciones: "Ya me reuní con mis abogados. Está en marcha"

El gran momento personal que vive Mónica Pont (56 años) tras salir a la luz la incipiente relación sentimental que mantiene desde hace un tiempo con Javier Moro (61), presidente de las prestigiosas bodegas Emilio Moro, se ha visto enturbiado por un delicado asunto personal.

La hermana de la actriz, Eva, la ha acusado en televisión de "desentenderse" completamente de su madre enferma, y de negarle ayuda económica para poder costear la residencia de ancianos en la que está ingresada su progenitora.

Durísimas declaraciones que han provocado que la actriz -que ha regresado definitivamente a España tras seis años viviendo en México- haya tomado medidas legales contra su propia hermana, como ha anunciado en su reaparición en la fiesta del 140º aniversario de la joyería Carrera y Carrera celebrada este pasado martes, día 11 de marzo, en Madrid.

Mónica Pont en el evento de este pasado martes, 11 de marzo. Europa Press

"No han parado de pasarme cosas desde que he llegado. He aterrizado, falleció una perrita mía, era como una hija. No lo llevo muy bien, es un duelo que tengo que pasar pero estará siempre conmigo... O sea, no he hecho una buena entrada a España", ha reconocido cuando se le ha interpelado cómo ha sido su regreso a nuestro país.

Muy discreta, Mónica ha evitado confirmar o desmentir qué hay de cierto en las informaciones que apuntan a que está enamorada de Javier Moro y, asegurando que "de mi vida privada no he hablado ni voy a hablar", ha negado que ya viva con el bodeguero: "Yo no he confirmado nada nunca. Alguien ha sacado la noticia, pero yo nunca he confirmado nada, ¿eh? Nada. O sea, no sé".

"Aquí hay una parte de la prensa que es acoso y derribo, no te dejan respirar. Sólo es 'corazón, corazón, corazón', y no se resalta la profesionalidad ni se valora al artista como en México", ha expresado molesta.

Ha dejado claro que aunque "no hay nada que esconder", en su día le "pasó factura el tema de hablar de temas del corazón", y ha decidido no volver a dar detalles sobre su vida privada. "Lo necesitaba en su día por todo lo que me pasó con lo de mi hijo, pero ahora ya no lo necesito", ha reconocido.

La actriz, muy sonriente, en un evento en Madrid, hace un tiempo. Gtres

Sin embargo, a pesar de que no quiere volver a hablar de temas personales, sí ha querido responder a su hermana, a la que ha mandado un demoledor mensaje tras sus acusaciones: "Es un tema que siempre he dicho que los trapos sucios se lavan en casa o en los juzgados, y en mi caso como no ha podido ser en casa se lavará en los juzgados".

Confirma Pont que "ya estoy reunida con mi equipo de abogados" y la demanda contra Eva "ya está" en marcha. Sobre la relación con su madre, la actriz de Hostal Royal Mazanares desliza: "Hasta que no resuelva esto desgraciadamente es imposible. Es muy triste, pero de momento no es nada que esté en mis manos hasta que no se resuelva el asunto".

"He llegado para volver a recuperar mi profesión, a trabajar. Tengo ahora dos proyectos, estoy montando una productora... Vengo con ilusión e intento que todo lo que sea negativo o tóxico apartarme o resguardarme. La vida es... vivimos dos días", ha concluido, emocionada.