Así es Berta Caballero, mujer de David Cantero: su trabajo como diseñadora de interiores y gran apoyo del periodista

David Cantero (64 años) comienza una nueva etapa. De momento, alejado de la pequeña pantalla tras su salida de Informativos Telecinco. "No me he jubilado, no lo tengo en mente", confirmó en un vídeo publicado en sus redes sociales el pasado viernes, 7 de marzo, horas después de que trascendiera la noticia. No reveló si fichará por otra cadena o si se tomará un descanso de la televisión. El periodista, eso sí, dejó claro que "nunca es tarde para empezar un proyecto".

En el vídeo pronunció unas palabras de agradecimiento hacia su audiencia y a quienes fueron sus dos compañeras en Informativos Telecinco, María Casado (46) e Isabel Jiménez (43). David Cantero tampoco se olvidó de los suyos: "Me voy arropado por mi pequeña familia, que es para mí es lo más importante del mundo. Mi mujer, mis hijos, a los que estoy infinitamente agradecido porque siempre asumen mis decisiones, apoyándome, a mi lado, confiando en mí".

El periodista lleva 28 años de casado con Berta Caballero, diseñadora de interiores y uno de sus principales pilares. No solo en lo que respecta a su carrera como comunicador. También en todo lo relacionado con sus hobbies y proyectos al margen de la pantalla.

Berta Caballero tiene una empresa de interiorismo en Madrid con servicios de reformas, decoración y diseño. Con su compañía, además, impulsa las obras de arte realizadas por David Cantero en sus horas libres. Y es que el periodista, al margen de su trabajo como comunicador, pinta cuadros. Algunos de ellas, incluso, los ha puesto en venta.

La interiorista suele mostrar en sus redes sociales las obras del televisivo. En muchos casos, como toque final del lugar que ha diseñado o reformado.

A sí misma se define como "creadora de espacios que van más allá de la decoración". Su propósito, como indica en su página web, "es mostrar que un diseño bien planificado transforma tu hogar en mucho más que un lugar físico: lo convierte en tu refugio emocional, un espacio que nutre tu paz interior y te impulsa a crear la vida que siempre has soñado".

Cuenta con un estudio pequeño y familiar en Madrid y en cada proyecto ofrece un enfoque personalizado, centrado en el cliente. "Alinearemos tu propósito y tus necesidades para crear un espacio bonito, funcional y que te ayude a atraer equilibrio emocional a tu vida", explica en su web.

En Instagram también cuenta con un perfil profesional. Pero es en su cuenta personal donde deja al descubierto detalles de su parcela personal. Entre ellos, su relación con David Cantero, con quien tiene dos hijos en común, Alejandro y Adriano. El presentador, además, tiene un vástago mayor, Álvaro Berro, fruto de una anteriore relación.

"Sigamos aquí, querido mío", escribió la interiorista en una de sus recientes publicaciones en redes. Berta Caballero rescataba del baúl de los recuerdos una imagen cómplice y en blanco y negro junto al periodista con motivo del Día de San Valentín.

David Cantero y Berta Caballero, en una imagen de redes sociales. Instagram

Aunque el comunicador siempre ha sido reservado con su vida privada, también se ha mostrado especialmente cariñoso con su mujer a través de las redes sociales. "No todo el mundo puede presumir de que la fantástica interiorista de 'Proyecto B' le monta el árbol de Navidad y la decoración navideña, y además cada año se supera… ¡Guau!", escribió, por ejemplo, en 2023.

Se apoyan el uno al otro y así ha quedado demostrado en sus respectivos perfiles. David Cantero, además de promocionar -en ocasiones- la empresa de su mujer, colabora con ella de forma activa. Alguna vez, tal y como ha revelado la interiorista, el presentador ha ejercido de pintor de los espacios que diseña o reforma.

David Cantero y Berta Caballero también comparten hobbies. Los paseos por la naturaleza, el esquí o algún plan relacionado con la música son algunas de las actividades que llevan a cabo en su tiempo libre.