Karla Sofía Gascón relata "la tormenta devastadora" de los Oscar en un comunicado: "Contemplé lo impensable"

Este domingo, 9 de marzo, Karla Sofía Gascón (52 años) ha regresado a España. A su llegada a nuestro país no ha hecho declaraciones a los medios de comunicación. Lo cierto es que, apenas unas horas antes de aterrizar en España, la protagonista de Emilia Pérez había emitido un rotundo comunicado en el que se sincera sobre la polémica internacional a raíz de sus tuits, que empañaron su candidatura al Premio a la Mejor Actriz en los Oscar 2025.

En un extenso escrito que ha enviado a The Hollywood Reporter se abre por completo sobre sus sentimientos. En primer lugar, se disculpa: "Sin ninguna excusa y sin intención de justificar mis acciones pasadas, quiero pedir perdón a todas las personas a quienes he ofendido en algún momento de mi vida y en mi camino".

Gascón dice que durante la controversia, a la que califica como una “tormenta devastadora e inesperada”, hubo momentos “en que el dolor fue tan abrumador que contemplé lo impensable”. Se considera una mujer fuerte, pero llegó un punto en el que no podía aguantar más: "Albergaba pensamientos más oscuros que los que había considerado en algunas de mis luchas anteriores, no menos íntimas y personales".

Karla Sofía Gascón en los Premios Cesar. Foto: EFE / MOHAMMED BADRA

"Y me pregunté: si yo, con toda mi fuerza y ​​preparación para lidiar con la rabia y el rechazo, estoy al borde, ¿qué habría sido de alguien con menos recursos emocionales para resistir este embate? De alguna manera, lo logré. Otros no habrían sobrevivido a este invierno brutal que estoy a punto de terminar”, prosigue.

Karla Sofía revela que ha vivido días muy difíciles después de que se dieran a conocer sus comentarios en las redes, calificados como racistas y xenófobos. "Así como he sido blanco de palabras dañinas, también he dicho cosas hirientes a lo largo de mi vida que han hecho que otros se sientan ofendidos. Cosas hechas y dichas desde el miedo, desde mi propia ignorancia, desde mi propio dolor, desde fuera de ese escudo frío y perturbador”, destaca.

“Me lanzaron acusaciones absurdas"

“En este último episodio, el más comentado y expuesto de mi vida, se crearon varias cuentas falsas a mi nombre para sumar dolor y confusión”, añade sobre la polémica en torno a sus tuits. Insiste en que algunos fueron ​inventados o tergiversados de manera intencionada: “Me lanzaron acusaciones absurdas y hasta delirantes, que me hirieron profundamente el espíritu. Las cosas escalaron a un punto, y tan rápido, que no podía ni respirar”.

“Me hubiera gustado vivirlo con más normalidad, desde la felicidad de estar nominada, de celebrar, como lo estoy ahora, llena de amor, a una persona que pone su alma y su ser en su trabajo y que se entrega a los demás”, añade en su comunicado.

“Lo peor ya pasó"

En su carta asegura que disfrutó de la gala, a pesar de los comentarios del presentador, Conan O'Brien (61): "Me encantó la ceremonia, honestamente, la encontré muy agradable". Asimismo, agradece la el apoyo que recibió de sus colegas de profesión: "Estoy muy agradecida de volver y de cómo me recibieron mis compañeros y los profesionales de la industria de Hollywood. Estoy agradecida con la academia, con Netflix y con la producción”.

Además, Karla Sofía Gascón invita a reflexionar y a abrir un debate sobre la salud mental: "Por mi hija y por las generaciones futuras, quiero abrir una discusión y reflexión honesta sobre la salud mental. A lo largo de diferentes etapas de mi vida he pasado por momentos oscuros, episodios en los que la desesperación me llevó a lugares inesperados”.

Karla Sofía Gascón durante la gala de los Premios Oscar Reuters

“Ahora que la tormenta se está calmando un poco y lo peor ya pasó (o eso espero), empiezo a ver con claridad lo que he aprendido. He aprendido que el odio, como el fuego, no puede apagarse con más odio. Las ofensas no pueden borrarse con más ofensas, y los errores no pueden limpiar otros errores, sobre todo cuando la mentira y la falsedad proliferan por todas partes y cuando lo único que me envían de vuelta es pura rabia, acoso descarado, vejación, desprecio y hasta amenazas de muerte", desliza.

Asimismo, recuerda: "Durante los últimos años, salí al mundo y di lo mejor de mí para visibilizar a un grupo históricamente ignorado, un grupo que es parte de mi identidad y de mi propia realidad. He estado defendiendo y reflexionando sobre la vida de una mujer trans atrapada en el peor lugar posible: el cuerpo de una criminal inmersa en un patriarcado extremo”.

"He conservado mi cordura"

"Afortunadamente, he conservado mi pizca de cordura para ver la luz al final de este túnel de odio y entender que debo ser y hacer mejor, y corregir mis errores pasados, sin involucrarme en más oscuridad", continúa. "De lo contrario, si sigo su juego y correspondo y amplifico todo ese odio que otros proyectan sobre mí, me perderé; nunca avanzaré y no podré seguir ayudando a otros que todavía están atrapados en la tormenta”.

“No me ato a ninguna bandera política; solo trato de ser un ser humano en constante evolución, con aciertos y errores, pero con una voluntad inquebrantable de aprender, escuchar, admitir errores, pedir perdón y perdonar a los demás como me perdono a mí misma por el dolor innecesario que he causado”, termina diciendo.

Karla Sofía Gascón tiene previsto asistir a la ceremonia de entrega de los Premios de la Unión de Actores, que se celebra el 10 de marzo en el Teatro Circo Price de Madrid.