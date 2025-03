Los cinco hijos del compositor Felipe Campuzano, juntos por primera vez en su último adiós: "Ha vivido la vida a su manera"

El mundo de la música está de luto tras el fallecimiento del compositor Felipe Campuzano el pasado 4 de marzo a los 79 años en su residencia de Marbella. Autor de temas tan emblemáticos como Achilipú el último adiós al artista ha tenido lugar este pasado miércoles, 5 de marzo, en el tanatorio de Estepona, donde amigos y familiares le han recordado.

En primera fila de la misma funeral en su memoria, sus cinco hijos, juntos por primera vez para despedirse entre lágrimas de su padre. Manuel, Fanny, Pipe, Esther y Esperanza, muy emocionados, reconocían que ha tenido que fallecer su progenitor para reencontrarse.

Recibiendo el apoyo y las muestras de cariño por parte de sus seres más queridos, también los ayuntamientos de Estepona, Cádiz y Marbella han querido estar presentes en esta ocasión mediante coronas de flores que presidieron la sala.

Los cinco hijos de Felipe Campuzano en su último adiós. Europa Press

Siempre orgulloso de su tierra, sobre el féretro de Felipe Campuzano reposaba la bandera de Andalucía y una fotografía del pianista a modo de homenaje a su ciudad que siempre estuvo tan presente en su vida.

"Nos queda el consuelo de que ha disfrutado. Todo lo que ha vivido al máximo y, bueno, que estamos mal y que, bueno, para nosotros va a perdurar él siempre y me imagino que para todos sus amigos y su música ahí queda para siempre", ha destacado su hija Fanny, abatida.

"A él no se le olvidará. Nosotros a lo mejor pasaremos sin pena ni gloria, nos recordarán los nuestros, pero los suyos... Hay un genio, un genio más, y su música quedará siempre ahí para todos. Entonces siempre será recordado, siempre estará vivo para todos, no solo para nosotros, para muchísima gente, muchísima gente a la que ha hecho feliz a través de su música", ha añadido su hermano Pipe.

También ha revelado que en estos durísimos momentos se quedan con la imagen de que su padre "ha vivido su vida a su manera, ha disfrutado muchísimo y nos ha regalado todas las obras que siguen ahí en el recuerdo para todos".

El compositor Felipe Campuzano, en una imagen de archivo. Europa Press

Una muerte que ha dejado destrozados a sus hijos, que intentando sacar el lado bueno de este doloroso trance han reconocido que "ha tenido que pasar esto para poder estar todos los hermanos juntos, porque vivimos todos muy separados por cosas de la vida, en diferentes países. Hemos estado siempre en contacto porque tenemos un grupo, pero lo que es presencial... pues hemos estado a veces cuatro, a veces tres, pero los cinco juntos es la primera vez".

"Entonces creo que a lo mejor mi padre tiene que estar muy feliz de vernos hoy a los cinco juntos", ha desvelado Fanny.

Respecto a cómo recordarán al compositor, Felipe ha querido ensalzar su faceta artística sin dejar a un lado la personal: "Era un genio como persona y artista, con sus extremos, una persona con muchísimo carácter, muchísima personalidad. Y sobre todo eso, un genio. Más que un pianista, lo que hacía a través del piano era transmitir los sentimientos, lo que sentía. He visto gente en concierto de mi padre llorar y al final, como persona, pues también era igual. Entonces, bueno, lo que conlleva la palabra genio, no te puedo decir otra cosa".

"Me da pena que hoy en día preguntas a la juventud por Felipe Campuzano y no saben quién es, cuando ha sido premio mundial de muchas cosas, tiene más de 3.000 canciones. Y es un país que estamos un poco atrasados, porque no olvidemos que era compositor también", se ha lamentado su hija Fanny.

Hay que recordar que Felipe fue una de las grandes estrellas de nuestro país siendo considerado un pionero en la interpretación del piano flamenco recibiendo por ello galardones como el Premio Internacional de Arte Sagitario de Oro, el Primer Premio en el Certamen de Piano Manuel de Falla o el Primer Premio de Interpretación del Festival de Londres, entre otros.

En cuanto a su vida sentimental y más personal, sus cinco hijos fueron fruto de tres matrimonios diferentes. El primero con la bailaora Carmen Encalado, con quien se casó en 1967. Más tarde, se casó con la actriz Lola de Páramo -en 1984-, y finalmente, en 2014, con María del Puerto Martín con la que también pasó por el altar tras varios años de convivencia.