José Luis Moreno rompe su silencio: "Espero que contéis la verdad y quiénes son los malos y quiénes son los buenos"

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha tomado declaración este lunes, 3 de marzo, al productor José Luis Moreno (77) y a su expareja, el actor Martin Czehmester (48), en relación con un presunto fraude fiscal de 3,4 millones de euros entre 2017 y 2021 que le atribuye la Agencia Tributaria en el caso Titella.



El magistrado ha citado a ambos a petición de la Abogacía del Estado tras haber recibido el pasado 17 de febrero el informe global de la AEAT-ONIF, que ha detectado "numerosos y sólidos" indicios de la existencia de diferentes esquemas de defraudación tributaria por parte de los contribuyentes analizados.



Ese informe, al que ha tenido acceso EFE, estudia las cuotas tributarias que dejaron de ingresar entre 2017 y 2021 Moreno y su entorno más directo, en el que incluye a Czehmester (al que el juez ha permitido declarar por videoconferencia), y a las sociedades YouMore TV y Cecaguma.

José Luis Moreno junto a su abogado a las puertas de la Audiencia Nacional. GTRES

Si bien el total de las cuotas que ambos y esas dos empresas dejaron de ingresar en concepto de IRPF, IVA e impuesto de sociedades en esos años asciende a 3.455.834 euros, para que haya delito la cuota defraudada debe exceder los 120.000 euros, lo que no se produce en todos los casos, con lo que la Agencia Tributaria cuantifica el fraude total del delito fiscal en 2.901.712,78 euros en los ejercicios de 2018 a 2020.



Según el informe, en la "operativa de riesgo fiscal detectada" tuvo "un papel muy destacado" la sociedad YouMore TV, a la que se adjudica un fraude de 1.919.826,18 euros de los 2.025.759,49 que dejó de ingresar a Hacienda en esos años, por lo que ha sido clave determinar su verdadero “titular real/beneficiario final”.



Explica que formalmente el 98 % del capital pertenece a Czehmester, quien detenta la condición “formal” de administrador.



Sin embargo, Moreno, según la AEAT, sería su verdadero propietario. El popular ventrílocuo, que entre 2017 y 2021 facturó un total de 3,3 millones de euros, dejó de ingresar a las arcas públicas en los años analizados 1.189.386,14 euros, si bien de esa cantidad el delito fiscal se refiere a 981.886,6 euros.



La última vez que Moreno prestó declaración en el caso Titella, que gira en torno a un presunto fraude a bancos e inversores privados en busca de financiación, fue en septiembre de 2023.

En esa ocasión fue preguntado por el contrato de la serie Aquí mando yo y.com que habría negociado con RTVE sirviéndose como intermediario del actor y director Santiago Segura (59), dado que sus deudas con Hacienda no le permitían a él figurar, si bien finalmente no se llegó a realizar.



Esa era la tercera vez que comparecía en la Audiencia Nacional. La primera fue tras su detención, en julio de 2021, y la segunda en febrero de 2022.

Moreno rompe su silencio

El productor muy sonriente antes de declarar ante el juez. GTRES

A su llegada a la Audiencia Nacional minutos después de las 9.30 horas el productor se ha mostrado tranquilo y sonriente, pero ha evitado hacer declaraciones. Ha sido a su salida, hora y media después, cuando el creador de los icónicos 'Rockefeller' y 'Macario' ha roto su silencio y se ha mostrado de lo más contundente ante las cámaras para defender su inocencia.

"Chicos, yo os diría con toda la intensidad que tuvisteis para crucificarme, que la tengáis para contar la verdad y quiénes son los malos y quiénes son los buenos", ha comenzado, acusando directamente de su "imputación" por fraude fiscal al "jefe de la UDEF, está en la cárcel, no está Sánchez".

"El que vino haciéndose parte de esto, el que hubiera robado la vida y la serie que no existía y que hay aquí doce mil minutos y dos mil útiles, el señor Alejandro Ruemers, está imputado por tráfico de menores y droga en Argentina, según Telenueve y la prensa. Y resulta que el caso de los fiscales, es muy útil todo esto, primero, uno que tuvo una parte muy activa desapareció, que se llama Marcelo Azcárraga, una historia, y la actual está con un escándalo internacional por el tema del Plus Ultra", ha sentenciado.

Pese a todo, Moreno asegura que confía en la Justicia aunque con matices: "Hombre, si no confiara en la justicia os diría otras cosas, pero que hay cosas en la justicia que tienen sus cuestiones, ya lo veis. Muchas gracias".

Sin responder a cuestiones sobre cómo ha ido su declaración ante el juez, el productor ha anunciado además que dentro de dos semanas convocará una rueda de prensa para atender a los medios de comunicación "por respeto y por cariño a la prensa que durante mil años me ha subido a unos altares que seguramente no me merecía" y hablará largo y tendido sobre su investigación por un presunto delito de fraude fiscal.