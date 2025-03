Jan, el hijo DJ de Antonio Orozco que también triunfa fuera de España: su continuo paso al frente y el apoyo de su padre

El pasado 3 de noviembre, Antonio Orozco (52 años) hacía frente a uno de los días más especiales de toda su vida. Su hijo Jan (18) alcanzaba la ansiada mayoría de edad y cumplía 18 años. Así, el vástago del artista catalán ya no tenía que ser pixelado por los medios de comunicación de nuestro país.

Aunque apenas lleva tres meses siendo mayor de edad, lo cierto es que Jan Orozco puede presumir de cargar con una amplia trayectoria profesional a sus espaldas. Una suerte de faceta heredada de su padre en la que la música y el arte son llevados constantemente por bandera.

Agosto de 2023 fue la fecha de salida de su primera producción. Un tema musical en el que mezclaba el house con la música electrónica. De aquel magno hecho ya ha transcurrido cerca de un año y medio, tiempo que Jan Orozco ha aprovechado para dar paso a diferentes trabajos profesionales de los que ha presumido frecuentemente en sus redes sociales.

Barcelona, su ciudad natal, ha sido testigo directo de su formación como artista musical. Jan cursó durante 10 años en la Escuela de Cine de Barcelona en Vilanova i la Geltrú. Un hecho que confirma que el arte siempre había estado presente en la vida del hijo de Antonio Orozco.

Su aprendizaje académico continuó de la mano de la Britsh School de Barcelona. Allí, el exitoso DJ pasaba gran parte de su tiempo. "De 9 a 16 horas, de lunes a viernes, iba a la escuela. Además, entre semana, dedicaba dos días a la batería y dos días al piano. Desde los 14 años me he estado preparando para presentarme a los exámenes del GCSE (General Certificate of Secondary Education), incluido el de Música", reza la biografía de su página web.

Desde pequeño, Jan había tenido claro que su formación académica era algo prioritario en su vida. Así, el vástago de Antonio Orozco tomó la decisión de estudiar durante los dos últimos años de su vida en una suerte de escuela musical situada en Londres. Una institución formada por 350 estudiantes, procedentes, en su mayoría, de todas partes del mundo.

"Cuando hablé con mi familia sobre cómo quería que fuera mi educación en los próximos años, tuve claro que la parte musical de mi formación debía ser una prioridad. Y esta escuela cumple con esas expectativas", señala el cantante en su descripción.

A lo largo de este tiempo, Jan Orozco ha dado paso a múltiples producciones de música electrónica. En esta línea, el artista ha vivido unos últimos meses de lo más satisfactorios. Varios de sus shows han logrado colgar el cartel de sold out. La mayoría de ellos, cabe puntualizar, se han dado en las islas Baleares. Concretamente, ha sido Amnesia Ibiza el establecimiento donde han sucedido sus encuentros.

Si bien es la isla pitiusa la localización en la que Jan ha dado paso a la mayor parte de sus shows, lo cierto es que el DJ ha comenzado este 2025 por todo lo alto. Tal y como compartió en su perfil de Instagram a principios de año, el 1 de febrero estaría presente en el Ministry of Sound Club, en Londres, para disfrutar de un maravilloso show junto a todos sus fanáticos.

El perfil de Spotify de Jan Orozco es la clara muestra del éxito que suponen sus lanzamientos musicales. Su última producción se recoge bajo el título Awareness y cuenta ya con cerca de 300.000 escuchas. Así, en esta línea, son más de 50.000 los oyentes mensuales del joven artista en esta plataforma.

Jan Orozco no solo es artista, también es emprendedor. Ha conseguido crear su propio sello discográfico, The Penthouse Records. Un proyecto profesional en el que el joven se ha volcado completamente. Además, toca varios instrumentos desde pequeño, como el piano y la batería.

Antonio y Jan Orozco

Todo su proceso musical no podría entenderse sin la constante ayuda y el férreo apoyo de su padre, Antonio Orozco. El cantante carga con más de dos décadas de trayectoria profesional a sus espaldas y ha sido una pieza clave en el proyecto profesional de su vástago. De hecho, la última publicación del joven en Instagram cuenta con un comentario del intérprete de Estoy hecho de pedacitos de ti.

La pérdida de su madre

La vida de Jan Orozco no ha sido un camino de rosas. Aunque el joven puede presumir de haber dado paso a una exitosa carrera profesional, lo cierto es que una de las situaciones más complicadas de su vida sucedía cuando tenía solo 10 años.

El 26 de octubre de 2017 fallecía su madre, Susana Prat, a los 44 años a causa de un cáncer de útero contra el que batalló durante un largo periodo. En aquel entonces, ya no mantenía una relación sentimental con Antonio Orozco, aunque su vínculo era estrecho por su hijo Jan.