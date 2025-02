Alejandra, la hija de Martín Pareja-Obregón, quiere 'ejercer' de famosa: su movimiento y los "vapuleos" hacia el torero

"Si no es por dinero, pensar que así va a provocar un acercamiento con su padre es no conocerlo a él. Esto es más bien un vapuleo", así de contundente se muestra un amigo de Martín Pareja-Obregón (60 años) cuando EL ESPAÑOL lo contacta para conocer cómo ha encajado el exdiestro el testimonio de Alejandra, su hija reconocida en 2009.

Así se ha vivido, al menos, desde el entorno del torero: como un "vapuleo" público por parte de la protagonista de esta historia. Si bien es cierto que Martín Pareja-Obregón no va a hablar públicamente, y sólo se defenderá, llegado el caso, en los tribunales, quien lo conoce dice que esta exposición de la joven no ha sentado bien.

No habría gustado, ante todo, porque "así no se consigue más que complicar las cosas". En medio de este delicado trance, EL ESPAÑOL ha podido confirmar, tras el avance de Esradio, que Alejandra tiene representante. A priori, la intención de la joven no es dedicarse al mundo de la televisión, pero quiere estar bien asesorada si se le plantea una oferta en firme.

Martín Pareja-Obregón en una imagen de archivo.

Ya existe, corrobora este periódico, un ofrecimiento en la pequeña pantalla para que Alejandra dé el salto catódico. La decisión se cerrará en los próximos días. Según ha podido conocer EL ESPAÑOL, Alejandra sólo desea aliarse con los medios de comunicación "siempre con el objetivo de hacerse oír y que su padre reaccione".

En otro orden de cosas, Martín Pareja-Obregón vive con absoluta serenidad y tranquilidad este paso al frente a nivel mediático de su hija. Sobre todo, "tiene el apoyo de su familia" y de esos grandes amigos que no le han soltado la mano nunca. Uno de los más fieles es el cantante Bertín Osborne (70). Ambos, más que amigos, son como hermanos.

Sabido es que Pareja-Obregón visita con frecuencia la finca sevillana donde vive Bertín. Ironías del destino, también el cantante de rancheras se ha enfrentado a escándalos judiciales como consecuencia de la manutención y el reconocimiento de paternidad del hijo en común que tiene junto a Gabriela Guillén (32).

"Yo como amigo le aconsejo que viva la vida. Y bien clarito lo dejo: yo apoyo a Bertín en todo lo que haga y deshaga porque es mi amigo del alma. Una nueva vida siempre es muy bonito, aquí paren todos los días caballos y para nosotros ver un potro nacer es lo más bonito del mundo", aseguró Pareja-Obregón, en julio de 2023, cuando se conoció la paternidad tardía de Bertín.

Alejandra, hija de Martín Pareja-Obregón, en una imagen de sus redes.

Martín Pareja-Obregón, que ocupó numerosos titulares a finales de los noventa y principios de 2000, hace tan solo unos días anunció su retirada definitiva de los ruedos. Su última cita taurina será el próximo 15 de marzo en la localidad onubense de Higuera de la Sierra, cuya faena será a beneficio de la asociación Costaleros por un Cristo Vivo.

El relato de Alejandra

Fue el pasado miércoles, 19 de febrero, cuando la revista Semana entrevistó a Alejandra. La joven nació fruto de un affaire entre el diestro y una mujer, de nombre Judith Rey. Alejandra, de 19 años, ha decidido denunciar públicamente la figura de su padre, al que acusa de ser un "sinvergüenza".

Explica Alejandra que Pareja-Obregón ha sido condenado por un delito de abandono de familia: "Me enteré de quién era mi padre cuando tenía 12 años. (...) Un día, una profesora empezó a pasar lista en clase, vio que me apellidaba Pareja-Obregón y me preguntó si era familia del músico o del torero".

"Ese día tuve una discusión bastante grande con mi familia porque este tema siempre ha sido tabú en mi casa, y cuando cumplí 17 años me enteré bien de todo. (..) Mi madre me contó que siempre le propuso a mi padre hacerse las pruebas y él siempre dijo que no quería", agrega esta joven.

"No quería porque aseguraba que se había hecho una vasectomía. Pero mi madre se enteró que él había tenido otra hija años después y volvió a demandarle. Tras muchos juicios, al final consiguió que un juez me reconociera como la hija de Martín Pareja-Obregón", continúa detallando esta mujer.

Martín Pareja-Obregón en una fotografía tomada en 2009, en Sevilla. Gtres

Sostiene Alejandra que su padre pagó la pensión alimenticia que fijó el juez "los primeros meses, pero al poco tiempo dejó de hacerlo. A día de hoy, me ingresa unos 30 o 40 euros. Y estas Navidades, por ejemplo, me hizo un ingreso de 60 euros, pero como algo excepcional".

Alejandra narrá cómo al cumplir los 18 años contactó con su padre. Le mandó un mensaje, en el que le venía a decir que le gustaría tener una conversación con él, que no le guardaba rencor y que quería cumplir el "sueño" de conocerlo. Martín no contestó de primeras y, más tarde, ante la insistencia, le escribió unas líneas.

"Buenas tardes, Alejandra. Muchas felicidades. Espero que cumplas muchos más y que lo estés pasando muy bien. En estos días hableremos, si Dios quiere", fue el mensaje que el torero le envió a su hija, y que ésta ha compartido con Semana. No obstante, nunca más contactaron. Alejandra nada más supo de su padre: "Me dio esperanzas y al final, nada".