Hiba Abouk, sobre Karla Sofía Gascón: "Ha hecho un peliculón. Y unos comentarios muy desafortunados también"

El nombre de la actriz Hiba Abouk (38 años) ocupó horas de televisión y multitud de titulares en los medios de comunicación en España el pasado año 2024, y por cuestiones que nada tenían que ver con su carrera como actriz. Abouk siempre ha luchado por preservar su parcela íntima y sentimental lejos de los focos y la prensa.

No obstante, no lo ha conseguido. Desde que se divorció del deportista Achraf Hakimi (26), varias han sido las historias amorosas en las que la intérprete española de origen tunecino ha sido la gran protagonista. Su presunto affaire con Álvaro Muñoz Escassi (51) la colocó en el centro de la polémica de los espacios de crónica social.

Después, llegó a su vida un hombre que le aportó serenidad y tranquilidad, además de colmarla de amor: Antonio Revilla, un joven emprendedor, nieto del reconocido empresario Emiliano Revilla, dueño éste de la empresa Chorizos Revilla. Hoy, junto a él, Hiba es feliz y se ha podido centrar en lo que siempre fue prioridad: su familia y su carrera.

Hiba Abouk durante el desfile de Pedro del Hierro, el pasado jueves, día 20. Gtres

Esa calma, esa paz se percibe en ella nada más verla y charlar. EL ESPAÑOL se dio cita con la actriz de El Príncipe este pasado jueves, 20 de febrero, con motivo de la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid. Abouk admite ser una ferviente seguidora de la moda y no se quiso perder El Pellizco, la nueva colección de Pedro del Hierro.

Hiba, un día importante para Pedro del Hierro. Usted viene vestida de la firma.

Voy de Pedro del Hierro, sí.

Es una de las actrices más implicadas con la moda, siempre destaca en una alfombra roja. ¿Cuál es su vinculación más allá del espectáculo de la moda?

A mí me encanta la moda, la entiendo, es una forma de expresión artística. Y me gusta el arte. Me gusta mucho la moda y procuro apoyarla cuando puedo. Aquí, en España, lo hago siempre que el trabajo me lo permite. Si puedo estar viendo un desfile aquí o en París, lo hago.

No se define usted como una mujer conservadora. Es decir, proyecta su imagen de diferente forma.

Sí, sí. La verdad es que no soy nada tradicional a la hora de vestir. Me atrevo con todo, me gusta cambiar. Creo que es importante transmitir esa versatilidad; soy actriz. Ser camaleónica es importante.

A nivel profesional, ¿qué proyectos tiene como actriz que pueda adelantar?

Pues, mira, la semana que viene termino de rodar un proyecto, que todavía no puedo contar, que es una colaboración especial que he hecho. Y me queda una cosa para cerrar, para finales de primavera. En cuanto lo cerremos, os lo contamos.

Después de una temporada viviendo en París, está otra vez en España. ¿Cómo ha sido volver?

Pues nada, muy feliz. Volví y aquí lo tengo todo. Familia, amigos, mi trabajo... Volví, además, rodando la serie Eva & Nicole, que protagonizo con Belén Rueda. Estoy muy contenta de estar aquí.

La actriz de 'El Príncipe', posando ante la prensa el pasado jueves. Gtres

Se fue de España por amor, ¿volvería a hacerlo?

Bueno, yo creo que por amor uno es capaz de hacer cualquier cosa. Ahora es más difícil, porque tengo dos hijos. No es lo mismo, claro, pero sí: por amor se hace de todo.

¿Aquella mudanza cree que supuso un parón importante en su profesión?

No, no creo que me haya perdido nada. Nunca dejé de estar. Siempre trabajé, menos, pero trabajé. Lo más importante para mí en aquel momento eran mis hijos. Estar con ellos, sus primeros años de vida, fue importante.

A nivel sentimental, contenta y tranquila.

Muy contenta y muy tranquila, que es lo más importante. La paz es muy importante.

¿Qué opina del escándalo y la cancelación de Karla Sofía Gascón?

Bueno, yo es que no estoy a favor de la cultura de la cancelación. Creo que a Karla se la nominó por su trabajo y su trabajo es el mismo hoy y hace seis meses o un año. Es la misma película. Se la tiene que juzgar por su trabajo. ¿Qué pasa? Que somos personajes públicos y tenemos también un poquito de responsabilidad.

Con aquello que se dice o se publica en redes.

Sí, con lo que decimos. Existe esa responsabilidad. Cada uno puede pensar lo que quiera, pero hay que intentar decir cosas que no ofendan.

Luego, existen otros casos, como el de Roman Polanski, que no puede entrar en Estados Unidos porque abusó de menores, pero se le siguen dando premios. ¿Usted cree que aquí, en esta cancelación, puede estar detrás el hecho de que Karla sea trans?

No sé, yo ahí no me meto. Creo que eso es rizar el rizo. Ha hecho un peliculón, un trabajazo. Y unos comentarios muy desafortunados también.

¿No cree que todos tenemos derecho a cambiar y a evolucionar? ¿Que ninguno es el mismo de hace unos años?

Por supuesto, claro que sí. Totalmente. La gente cambia y evoluciona. En eso sí que creo.

Cambiando de tema, ¿se ha enterado del fichaje de Álvaro Muñoz Escassi por Supervivientes?

No tengo ni idea.

¿Usted participaría en un reality así?

Nunca he visto ese programa. Siempre hay una primera vez, pero no creo que tenga tiempo. Tengo tantas pelis y series por ver, que no me va a dar la vida... hay que hacer una selección en la vida, me queda mucho cine por ver como para ver un programa de televisión.