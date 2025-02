Eugenia Osborne, sobre la presunta ruina de su padre, Bertín: "No sé de sus finanzas y él tampoco sabe de las mías"

Este pasado jueves, 20 de febrero, los apasionados de la moda no han querido perderse la nueva colección que ha presentado Pedro del Hierro, El Pellizco, en el marco de la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid. Hasta el Recinto Ferial y Palacio de Congresos IFEMA se han desplazado multitud de rostros conocidos.

Entre ellos, una siempre educadísima Eugenia Osborne (38 años), hija del Bertín Osborne (70). La empresaria ha asistido a la cita con la firma y atiende a EL ESPAÑOL, medio de comunicación presente en el photocall. Eugenia se caracteriza por responder a todo, por más delicada que sea la cuestión que se le formule.

En los últimos días -el pasado miércoles, 19 de febrero-, la revista Lecturas informó que Osborne padre está "al borde de la ruina". De este delicado tema se le ha interpelado a Eugenia. También de proyectos, de su su relación sentimental con Miguel Barreiro. Ella lo resuelve todo sin apearse de la sonrisa.

Eugenia Osborne, este jueves, 20 de febrero, en IFEMA. Gtres

Eugenia, ¿qué le parece lo que ha salido en prensa de su padre, su ruina económica?

Vuelvo a decirlo, sus finanzas él las sabe. Yo sé las mías, él no sabe las mías: yo tampoco sé las suyas.

Si le pidiera ayuda, ¿se la daría?

A ver, cuando alguien pide ayuda, claro. Pero, de momento, a mí nadie me ha pedido ayuda. Por lo cual, él se organiza y él tendrá lo que tenga que tener. No tengo ni idea. Es la primera noticia que tengo.

¿No han hablado de ello después de la publicación de la portada?

No, qué va. Para nada. Hablé con él justo el día que salió la portada y nada. Él no ha cambiado su estilo de vida ni nada. En estos temas, sobre todo hablando de finanzas y de situaciones económicas, no hay que hablar. A mí me han educado en que es un tema muy feo del que no se habla.

¿Su padre está mejor de salud?

Sí, sí. Está increíble. No me lo creo. Espero el día de mañana ser como él. Está mejor que nunca. Sigue haciendo muchísimo deporte. Lo veo guapísimo.

Eugenia Osborne, este pasado jueves, en el photocall de Pedro del Hierro. Gtres

Ahora, vuelve a la tele tras fichar por Tu cara me suena.

Sí, se va a divertir mucho. Esto es una cosa que se le ofreció hace tiempo. Antes no pudo por temas laborales, y ahora sí lo hará. Le divierte mucho. Debe estar encantado.

El otro día, Fabiola presentó su libro, en el que habla de los abusos que sufrió. Dijo que lo había hablado con vosotras.

El día que me lo contó... te impacta. Que alguien a quien quieres pase por eso. Te preocupas. Pasó hace muchas años y cuando nos lo contó nos dijo que ya lo había superado, que había hecho todo su trabajo, personal y emocional. Cuando nos lo contó no tenía en mente hacer un libro. Luego, pues me alegré. Es muy terapéutico.

Cuando eres madre y piensas que le puede pasar eso a un hijo...

Es horrible. Pasa más de lo que nos imaginamos. En general, siempre es en el ámbito familiar.

Y usted, ¿qué proyectos tiene?

Pues, mira, ahora mismo tengo previsto viajar. Mi novio sigue viviendo fuera y tengo que hacerlo.

¿Dónde vive él?

Entre Madrid y Boston. Entonces, hay que viajar. Trabajar también. Todo el rato inventando.

¿Se ha vuelto un poco gallega?

Sí, sí. A ver si dentro de poco me compro una casa allí. Él es de Pontevedra y de Sanxenxo. Por allí me la compraría.

Hablando de moda, usted es una apasionada de la moda y se dedica a ello.

Sí, al final en redes sociales me dedico a la moda y a la belleza. De mis hermanas, la que más locuras ha hecho -por ejemplo con el pelo-, soy yo. Me divierte mucho: somos jóvenes una vez.