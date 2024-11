Bigote Arrocet, cuando cree que nadie lo ve: tranquilas compras prenavideñas, paseo en solitario y dónde se refugia en Madrid

El cómico chileno Edmundo Bigote Arrocet atraviesa un sosegado momento a nivel personal y, sobre todo, público. No encara hoy Bigote, ni mucho menos, aquellos intensos y mediáticos días de cuando estaba en relaciones con la -hoy, tristemente fallecida- presentadora María Teresa Campos.

En realidad, desde que se rompió aquella historia de amor, en 2019, la figura del chileno se alejó sustancialmente de la primera línea informativa y su nombre dejó de aparecer, paulatinamente, en el papel couché y en los programas de crónica social. Tan sólo de forma puntual ha retornado para hablar de su romance con María Teresa.

Sobre todo, de un tiempo a esta parte, su guerra con las hijas de la malagueña de adopción, Terelu Campos (59) y Carmen Borrego (58) -a las que, incluso, les reclama un dinero que, según él, les prestó-, le ha valido alguna entrevista, vía exclusiva, en revistas del corazón. No obstante, Edmundo vive tranquilo y su día a día así lo demuestra.

Bigote Arrocet en tres fotografías tomadas por EL ESPAÑOL, este pasado miércoles.

Este viernes, 29 de noviembre, Arrocet cumple 75 años, una efemérides especial que la festejará, según ha podido confirmar EL ESPAÑOL a través de unas reveladoras fotografías, en Madrid. Sabido es que Edmundo es un hombre aventurero -Teresa Campos lo definía como "escapista" por sus constantes viajes-, y es frecuente que se traslade a Chile, su país natal.

También Argentina y Londres son dos ciudades que el cómico conoce a la perfección. En la capital de Inglaterra, sin ir más lejos, reside Maximiliano Nicolás, el hijo pequeño de Bigote, y si hay un extremo que está disfrutando sobremanera el de Chile en esta etapa es su faceta de abuelo.

Por todo lo anterior, no hubiera sido de extrañar que Arrocet soplara las velas de su cumpleaños allende los mares, con algunos de sus hijos y grandes amistades de fuera. Sin embargo, no será así: ha alcanzado los 75 Arrocet von Lohse en la capital de España. Al menos, horas antes de cumplir años, al filo de las 19:30 horas del pasado miércoles, día 27, este diario lo inmortalizó en el centro de España.

Paseaba tranquilamente el que un día fue rostro de Un, dos, tres.... ¡responda otra vez! por la Plaza de Santa Cruz. Ataviado con unos vaqueros, un jersey de cuello vuelto negro, a juego con una elegante americana, Bigote portaba dos bolsas.

Edmundo Bigote Arrocet paseando por las calles de Madrid, este pasado 27 de noviembre. EL ESPAÑOL

Caminaba en solitario, ensimismado y tratando de pasar inadvertido. Extremo que, por otro lado, consiguió sobradamente. Según averiguó EL ESPAÑOL, durante su recorrido por las céntricas calles de la capital, nadie reparó en Arrocet, ni qué decir que algún espontáneo interrumpiera su camino para tomarse un selfie con él.

Nada que ver: pareciera que ese hombre era alguien totalmente anónimo. En un momento dado, varios establecimientos acapararon su atención y se quedó largo rato observando sus escaparates. También entró en una tienda ultramarinos y en otro negocio de mantequería. De la Plaza de Santa Cruz puso rumbo Bigote hacia la Plaza Mayor, y su plácido paseo viró hacia la Plaza de Santo Domingo.

Allí, de acuerdo a la información de Jesús Manuel Ruiz en Esdiario, Edmundo reside cuando pasa estancias en España. EL ESPAÑOL lo confirma a través de otra fuente: "Él no tiene casa en Madrid, cuando está aquí se queda en la casa de una amiga peletera de Valencia, la que lo descubrió como humorista". Esa mujer se llama Lina Lavin y es la propietaria del inmueble donde pernocta Edmundo en Madrid.

En esta residencia, hay que subrayar, fue fotografiado Bigote a lo largo de su relación sentimental con María Teresa Campos. Visitas, entradas y salidas de esta casa, que fueron comentadas en los distintos programas de televisión, e incluso se llegó a deslizar que podría haber existido una infidelidad del humorista a Campos.

Arrocet en una instantánea tomada en enero de 2023, en Madrid. Gtres

Un extremo que, siempre desde el sentido del humor, Edmundo ha desmentido una y otra vez. Las fotografías que ilustran este artículo acontecen, además de en unas horas marcadas en rojo para el de Chile por su cumpleaños, en un marco emotivísimo para la familia Campos. Este pasado miércoles, María Teresa ha recibido, a título póstumo, la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes.

El dolor de Edmundo

En abril de 2024, Bigote estalló como nunca contra las hijas de María Teresa. Entendió que debía hablar, que ya estaba bien de que él hubiera quedado como el malo de esta historia. Aseguró el chileno que las hijas de Campos le deben dinero y que no estuvieron, supuestamente, al lado de su madre todo el tiempo que debieran.

Bigote Arrocet, en una fotografía de archivo. Gtres

"Con Terelu, María Teresa estaba más tiempo. Con Carmen, que me desmienta ella, he estado dos veces comiendo en su casa y nada más", "Yo he visto llorar a Teresa por sus hijas (...) Teresita me decía a mí: 'Para querer a estas niñitas, hay que ser su madre'", son algunas de las manifestaciones que vertió Edmundo.

Unas durísimas palabras que Terelu y Carmen se han tomado con indiferencia. "Tenemos los derechos de imagen de mi madre y todo el que difame a mi madre será demandado. No se puede destrozar a una familia y a una persona fallecida y no se puede defender", dijo Borrego.

"Este señor ya podría estar demandado, pero como no tiene domicilio no se puede demandar. A mi madre la defiendo yo, mi hijo es mayor de edad. No lo voy a consentir, quien difame a mi madre será demandado", agregó la benjamina de María Teresa.