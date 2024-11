Descubrimos el evento que prepara Máximo Huerta en su librería para esta Navidad y la empresa en la que ha confiado

Los últimos meses de 2024 quedarán para siempre grabados en la memoria colectiva de los españoles debido a la situación generada por la DANA. A punto de cumplirse un mes del histórico temporal que sacudió la Comunidad Valenciana y algunas zonas de Castilla-La Mancha, son muchos los que han perdido familiares, amigos, negocios y hasta sus propias casas.

Una catástrofe que también afectó a rostros conocidos. Entre ellos, Máximo Huerta (53 años), que confesó en su perfil de X -antes Twitter- cómo había vivido la situación causada por la DANA."Estábamos incomunicados, sin radio, sin teléfono, porque no había luz. Mi madre me preguntaba qué estaba pasando, pero no podía darle una respuesta", relató en su red social el valenciano. Y es que, aunque él reside en Buñol, toda su familia vive en Utiel, una de las localidades más afectadas por el temporal.

Al margen de esta trágica situación, el que fuera ministro de Cultura sigue al frente de la librería de doña Leo en Buñol, un negocio que lleva conduciendo desde hace casi dos años y en el que Máximo ha encontrado su mayor refugio. Ahora, con unas Navidades muy atípicas a la vuelta de la esquina, el valenciano ha compartido el evento que se encuentra preparando para estas fechas tan especiales.

Asiduo como pocos a la red social Facebook, Máximo Huerta utilizaba este pasado lunes, 25 de noviembre, su altavoz en dicha plataforma para compartir el esperado proyecto que está preparando para estas Navidades en su librería. "El próximo 1 de diciembre, domingo, a las 12:00 horas inauguraremos la decoración de Navidad de la librería de doña Leo. Villancicos, brindis y libros. No os podéis imaginar lo bonito que está quedando", posteba.

Consciente de que estas serán unas festividades muy distintas a las de siempre para sus convecinos de Valencia, Máximo Huerta tomaba la decisión de vestir su negocio de libros para la ocasión. Para ello, el de Buñol ha contado con el apoyo de Eventual Moments, una empresa valenciana encargada de la organización de eventos.

Bajo el lema "hazlo único, hazlo diferente", la compañía Eventual Moments se presenta como una empresa de nueva creación centrada en la planificación y decoración de eventos fiestas y celebraciones. Con sede principal en la Ciudad de Valencia, el comercio cuenta con un gran respaldo en sus redes sociales, llegando a tener la agenda cerrada con varias semanas de antelación.

Tras la noticia de la decoración navideña en su librería, Máximo Huerta recibía un sinfín de mensajes positivos en sus redes sociales, agradeciendo al escritor su labor en unas festividades muy distintas para muchos españoles."Será un éxito total" o "No podremos estar muchos, nos hemos quedado sin coche, pero seguro que será un gran día", eran algunos de los comentarios que resonaban en su perfil de Facebook.

El vínculo profesional entre Máximo Huerta y la empresa valenciana parece remontarse a tiempo atrás. De hecho, el pasado mes de septiembre, el expolítico compartía en su perfil de Facebook la decoración de su librería a manos de Eventual Moments. "Pon flores en tu vida… y libros. Eventual Moments nos ha puesto así de espectacular la librería de doña Leo para el máster de floristas que se celebra en el Castillo Medieval de Buñol", confesaba en sus redes Huerta.

Implicados con la DANA

En la tarde del martes, 29 de octubre, Máximo Huerta se dirigía en coche a la estación del AVE de Requena para viajar a Madrid con motivo de la presentación de su último libro, Mi pequeña librería. La llegada de la DANA truncó sus planes y, tras varias horas atrapado en su coche, el escritor consiguió llegar a su casa en Buñol.

Su negocio también tuvo suerte y no sufrió los daños que sí se han visto en otras librerías de municipios afectados. Sin embargo, el valenciano continúa teniendo muy presente a sus convecinos y así lo muestra a través de sus redes sociales de forma constante.

Asimismo, Eventual Moments -la empresa en la que ha confiado para su proyecto navideño-, también está más que implicada con la situación ocasionada por la DANA. "Solo mirando hacia adelante lograremos avanzar y que juntos debemos continuar llenando de luz, de color, de alegría y de vida todo lo que hoy sigue cubierto de barro", apuntaba la empresa en su perfil de Facebook.

Éxito profesional

A pesar de cambiar el rumbo de su actividad personal y profesional a causa de la DANA, Máximo Huerta se encuentra viviendo un grato momento en lo laboral. El pasado día 19 de octubre se llevó a cabo la primera firma de libros de su último texto, Mi pequeña librería, y el éxito fue rotundo.

"Debo asimilar el rotundo cariño de esta mañana en La librería doña leo. Gracias a todos por llenar la plaza, la librería y el corazón", escribía, agradecido, el valenciano en su perfil de Instagram tras la enorme acogida que había tenido su obra por parte del público.