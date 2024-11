Quién es quién en la familia (y en el 'docureality') de Vicky Martín Berrocal: de su madre 'miss' a su hermana, Rocío

"Vuestros deseos son órdenes. Estamos rodando". Con estas palabras y rodeada de su familia, Alba Díaz Martín (24 años) compartía este pasado miércoles, 13 de noviembre, una gran noticia para ella. La influencer reposteaba en su perfil de Instagram una publicación de Movistar+ en la que aparecía sentada junto a su madre, Vicky Martín Berrocal (51); su abuela, Victoria Martín Serrano (77); y su tía, Rocío Martín Berrocal (42). ¿El motivo? Dar a conocer a sus miles de seguidores su nuevo proyecto: la grabación de un docureality que se estrenará en la reconocida plataforma en 2025.

El pasado mes de octubre, Movistar+ descubría en la presentación de sus proyectos de la nueva temporada que ya había dado luz verde a su primer docureality local. Y no era otro que uno centrado en las vivencia de la diseñadora y empresaria Vicky Martín Berrocal y las mujeres que forman parte de su entorno. "Cuatro mujeres con personalidades arrebatadoras, con una manera muy particular de mirar la vida que van a desnudarse para dejarnos entrar en su mundo, lleno de luces y sombras", describía Movistar+.

Ahora esto ya es una realidad confirmada por las cuatro protagonistas del que, sin lugar a dudas, será uno de los formatos estrella del próximo invierno. Un docureality dirigido por Natalia Moreno -premio Forqué 2020-. Y es que, aunque su exposición en redes es habitual y allí cuentan con una importante legión de fans, lo cierto es que son muchos los que aún no conocer algunos detalles de las que ya dicen podrían ser Las Kardashians españolas. EL ESPAÑOL hace un repaso de la vida personal de cada una de ellas.

1. Victoria Martín Serrano

La matriarca de la familia es Victoria Martín Serrano. A sus espléndidos 77 años, la madre de las Berrocal es toda una todoterreno y muestra de ello son las espectaculares instantáneas que publica en sus redes sociales. Y es que así es, a pesar de haber nacido en una época en la que las tecnologías ni siquiera se esperaban, lo cierto es que Victoria cuenta con su propio perfil de Instagram, donde comparte desde sus viajes familiares hasta los elegantes estilismos por los que se decanta.

Victoria Martín es todo un referente en cuanto a la moda se refiere. No obstante, esto no es algo que le haya llegado ahora. Y es que la mayor de la saga llegó a ser en su día Miss Huelva, por lo que ni sus hijas ni su nieta exageran cuando hablan de la belleza de la matriarca. "Era un espectáculo. La gente me habla de ella como la mujer más guapa que ha dado Huelva. Y es verdad", señaló en una entrevista Vicky Martín Berrocal.

La abuela de Alba Díaz cuenta con una dura historia detrás. Aprovechando su paso por el pódcast de Vicky, A solas con..., la mayor de la familia explicó su historia de amor con José Luis Martín Berrocal, fallecido en 2008: "Era un amor que yo creo que no va a existir en la vida. Ese tipo de amor creo que algunas veces es malo", confesaba la madre de la diseñadora. "Es muy duro", afirmaba.

Una vez salió de su boca la palabra "duro", la anfitriona no dudó en emocionarse, pues Victoria se abría en canal para compartir el momento en el que se enteró de la doble vida del ganadero. José Luis Martín Berrocal tuvo dos parejas a la vez. De hecho, además de a Vicky y a su hermana Rocío, éste tuvo tres hijos más: José Luis, David y Marisa.

2. Vicky Martín Berrocal

Su nombre comenzó a sonar a finales de la década de los 90 y el 24 de octubre de 1997, cuando contrajo matrimonio en Manuel Díaz El Cordobés (56), la imagen de Vicky Martín Berrocal comenzó a aparecer en incontables medios de la crónica social. Y así continúa siendo a día de hoy.

A pesar de que se divorciara del reconocido diestro en 2001, ambos siguen manteniendo una buena relación. De hecho, fruto de su matrimonio nació Alba Díaz Martín, la primogénita de Manuel y única hija de Vicky.

En los últimos años, la diseñadora ha demostrado saber lo que es adaptarse a las nuevas tendencias y, además de estar viviendo un grato momento con su firma, Victoria Colección -que continúa expandiéndose cada vez más-, Vicky ha encontrado en su pódcast, A solas con, el lugar ideal en el que conversar con personajes de lo más reconocidos, como Malú (34) o Eva Longoria (49).

Con respecto al ámbito sentimental, la última relación que se le conoce a la onubense sorprendía es la que mantuvo con Enrique Solís (42). Su romance finalizaba a los pocos meses, antes de dar por iniciado el verano.

3. Rocío Martín Berrocal

Aunque el nombre de su hermana mayor ha crecido junto a apasionados de la moda nupcial y flamenca, lo cierto es que ella, siempre ha optado por mantenerse en un elegante y discreto segundo plano. Ella es Rocío Martín Berrocal.

La onubense siente una enorme pasión por la moda al igual que su hermana, su madre y su sobrina. De hecho, a través de sus redes sociales son varios los estilismos que comparte y que sirven de inspiración a muchas de sus seguidoras. Y es que la tía de Alba trabajó como estilista de la revista de moda Cool Magazine en Sevilla y más tarde apostó por la revista ELLE. No obstante, a día de hoy está completamente involucrada en su propia firma de ropa, llamada Vanseray.

En el plano sentimental, como siempre, Rocío ha mantenido un perfil bajo de manera pública aunque ha vivido grandes amores. Uno de los más importantes, junto al cantante flamenco Miguel 'Nani' Cortés.

4. Alba Díaz Martín

La benjamina de la familia es Alba, aunque la única hija de Vicky Martín Berrocal tiene ya 24 años y es una influencer en toda regla. Su pasión es comunicar y ello le llevó a formarse de forma profesional, estudiando Business & Comunications en The CIS - College for the International Studies de Madrid.

A día de hoy, la joven hace de sus redes sociales un diario personal en el que recoge sus viajes familiares, además de los estilismos por los que se decanta para los numerosos eventos a los que se da cita semana tras semana. Asimismo, en las últimas semanas, Alba ha querido dar un giro de 180 grados a su perfil y en su Instagram comparte mensajes de tipo body positive y que ayudan a muchas chicas.

Sin ocultar nunca su amor por Marcos Terrones, artista conocido como Oddliquor, Díaz se encuentra en un grato momento en lo personal también. Y es que incontables han sido las ocasiones en las que ambos han manifestado su amor en público.