Los ambiciosos proyectos de Rafael Amargo tras quedar absuelto y la verdad de su mudanza fuera de España

Después de vivir uno de los peores años de su vida, Rafael Amargo (49 años) está aprovechando al máximo cada instante para recuperar el tiempo perdido durante su estancia en prisión y continuar con proyectos que ya tenía iniciados y que le llenan de ilusión.

Fue el pasado 3 de octubre cuando se conoció que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid absolvía al artista de un delito de tráfico de drogas por el que la Fiscalía solicitaba nueve años de cárcel. "Quiero que me pongan en el lugar donde yo estaba. Quiero mis propiedades, quiero mis años de trabajo, mi estatus, la honra y el honor de mis hijos y mis padres. Y que alguien les pida perdón", señaló Rafael Amargo en aquel momento a EL ESPAÑOL.

Ahora el bailaor tiene por delante un ilusionante mes de noviembre en el que se reconocerá su trabajo y estrenará su último proyecto. Todos estos compromisos profesionales serán en un lugar muy especial: Granada, su tierra natal. "Por fin un reconocimiento en mi tierra", ha expresado el artista a este periódico.

Rafael Amargo. Rodrigo Mínguez

Tal y como ha podido saber EL ESPAÑOL, será el próximo 16 de noviembre cuando Amargo se estrene como director en su primer cortometraje. Casualmente, este se verá por primera vez en el Festival de Cine de Granada. Pura y Alma, así es como se llama el primer proyecto cinematográfico del bailaor que ve ahora la luz y que es el inicio de su resurgir profesional.

Este está dedicado a la que durante muchos años fue su representante, la ya fallecida Puri Mora. Un metraje que habla de la dificultad de dos mujeres por ser madres siendo lesbianas y teniendo una de ellas una discapacidad. De hecho, el artista tiene mucho que celebrar. Este proyecto, que está escrito y dirigido íntegramente por él, está nominado a Mejor Corto de LGTBI de la edición.

Un día antes de esta cita que siempre quedará en el recuerdo, Rafael también recibirá otro reconocimiento. En la inauguración del citado festival de cine le entregarán el premio Talento LORCA.

Cartel promocional de 'Pura y Alma'.

Un buen momento personal y profesional que llega después de haber recibido la mejor de las noticias tras ser absuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Aunque fue el propio artista quien se encargó de anunciar en un photocall que la Fiscalía había vuelto a recurrir y a presentar un recurso de casación para que se revise la sentencia. Aún así es optimista ante la nueva respuesta de los jueces.

En las últimas semanas, también se ha convertido en protagonista por su supuesto traslado a Argentina. Este periódico se ha puesto en contacto con el artista para conocer la verdad sobre el asunto. La intención de Rafael Amargo es continuar con su carrera profesional en España, siempre y cuando continúe teniendo trabajo. Después de varios meses en prisión, reconoce que no está siendo fácil recibir nuevas propuestas.

"En Argentina mi nombre está intacto y soy muy querido. Voy a estar yendo y viniendo hasta que aquí me empiecen a salir las cosas. Ya tengo la absolución, ya está todo bien... pero el teléfono no suena. No sé si la gente necesita un tiempo o yo tengo que hacer algo", defiende el intérprete.

Rafael Amargo con una de sus revistas. Rodrigo Mínguez

Pero hasta que esas llamadas empiecen a llegar, continuará con sus proyectos al otro lado del charco donde "me quieren muchísimo". Ese apoyo es fundamental para él después de todo lo que ha atravesado. Ya ha llevado ahí algunas de sus obras como Electra y espera poder representar en la capital argentina su versión de Yerma.

Además, también esta en conversaciones para cerrar la serie biopic y el documental inspirados en su vida. "En eso estoy", concluye el bailaor. En una reciente entrevista para Efe, señaló lo difícil que está siendo volver a retomar su actividad artística normal. "Tengo la edad que se está acabando de un bailarín. Es muy duro lo que yo he pasado. Ahora con 49 años, tengo que empezar de cero".