Los plácidos 50 años de Sofía Mazagatos: el error en la fecha de su aniversario, cuándo lo celebró y su amor por Tito

Sofía Mazagatos (50 años) vive, por fin, una etapa de tranquilidad en su vida personal y familiar. 2023 fue, de seguro, un gran año para ella, ése en el que pudo hacer realidad su sueño de convertirse en madre por segunda vez. La llegada de Amanda, su segundogénita, la llenó de felicidad y de gozo. Como para todas las madres, sí, pero en este caso era especial.

La maternidad, en los últimos años, ha sido una fuente de desasosiego para Mazagatos, pues en 2018 tanto la empresaria como su pareja, el empresario Tito Pajares, perdieron, en el octavo mes de gestación, al bebé que esperaban. Un duro mazazo para Sofía, que siempre quiso volver a repetir experiencia como madre tras alumbrar a su primogénita, Sofía.

Pero Sofía no cejó en su empeño y pudo acoger en sus brazos a la pequeña de la casa; el mejor regalo que la Navidad le pudo hacer. En este plenísimo momento, con sus hijas y su pareja al lado, con salud y sosiego, todo hacía indicar que este 5 de octubre Mazagatos iba a festejar sus 50 años a lo grande. Tantos son los motivos para brindar.

No obstante, EL ESPAÑOL ha podido comprobar que no es su cumpleaños. Este sábado día 5 Mazagatos no cumple 50 años, y no es su aniversario porque éste ya lo fue, meses antes: en febrero. De acuerdo a la información que maneja este medio, cada año, cada 5 de octubre, la prensa replica su efemérides por error.

Según Wikipedia, en efecto, es este sábado la celebración, pero no. Sofía, de tanto como se ha repetido el fallo año tras año, se lo toma con sentido del humor, según se traslada a este periódico. Pero lo cierto es que Mazagatos cambió de década y de dígito el pasado mes de febrero, a principios de año. En realidad, entonces tenía las mismas razones para festejar que hoy.

Sofía Mazagatos junto a Tito Pajares, en una fotografía tomada en julio de 2022. Gtres

¿Cómo lo celebró? ¿Hizo algo especial? EL ESPAÑOL ha tratado de dar respuesta a estas cuestiones. Cuenta una persona próxima a la empresaria y modelo que vivió ese día con total "normalidad", en casa, con su familia, sin grandes celebraciones. "Los 50 llegaron como siempre; en familia, con su madre, a la que adora, sus hijas y con Tito".

Las amigas de Sofía también se acordaron de su cumpleaños, pero todo desde el recogimiento. Sofía no es una mujer de grandes festividades, ni, por supuesto, de encuentros en locales de moda con prensa convocada. Es de gusto sencillo. "No lo ha hecho nunca así. Ella, con los suyos, con sus niñas y una tarta que soplar se conforma", detalla quien está capacitado para hacerlo.

La empresaria Sofía Mazagatos en los toros, en la Feria de San Isidro, en junio de 2023. Gtres

Describen el momento actual de Mazagatos como "el más bonito en tiempo". A su lado, se deja claro, de forma contundente, ha estado, está y estará Tito Pajares, conocido de la noche madrileña -es socio de una de las exclusivas discotecas de fiesta más conocidas de la capital, Gabana 1800-.

La pareja sigue unida, feliz y enamorada. Hay quien desmiente de pleno que alguna vez hayan atravesado una crisis -"nunca han estado mal"-, pero otra fuente reflexiona: "Son muchos años y algún más y menos habrá habido, pero están bien".

La llegada de Amanda, seguro, ha sido determinante en la adhesión -aún más- de la dupla. Fue el 28 de junio de 2023 cuando se reveló que antes de que terminase el año Mazagatos se convertiría en madre por segunda vez. Entonces, vieron la luz unas imágenes de la exmodelo saliendo de un centro médico tras una revisión.

"Estamos muy contentos con la noticia. Ha sido un largo y duro camino llegar hasta aquí", aseguró ella. Casi tres meses después de que trascendiera que Mazagatos volvía a estar embarazada, a mediados de septiembre, salió a la luz que esperaba una niña.

La pareja formada por Sofía Mazagatos y Tito Pajares, en un acto, en 2022. Gtres

Junto a Tito Pajares, Sofía se estrenó en la maternidad en 2015. Entonces, la que fue semifinalista de Miss Europa dio a luz a su primera hija, quien lleva su mismo nombre. Hasta entonces se desconocía su relación con el empresario, e incluso se llegó a hablar sobre la posibilidad de que fuese madre soltera. Pero nada más lejos de la realidad.

Sofía y Tito mantienen una relación estable, pese a los rumores que surgieron en 2020 y que el propio empresario desmintió con un comunicado. Siempre habían querido ampliar la familia y en 2018 esperaban con ilusión a su segundo hijo. Pero entonces vivieron, quizá, la situación más dolorosa de sus vidas.

En su octavo mes de gestación, la exmodelo perdió al bebé. Un duro revés que, aunque fue muy difícil de superar, no mermó con sus ilusiones de volver convertirse en padres. Salvo alguna aparición pública puntual, la ganadora de Miss España 1991 vive alejada del foco público y centrada en sus proyectos personales.

La última imagen de la pareja fue en septiembre de 2023. Sofía reapareció en la capilla ardiente de María Teresa Campos, acompañada de su razón de amor, Tito, y presumiendo entonces de su figura premamá. Entonces, ataviada de riguroso luto, lucía un ajustado top que dejaba al descubierto su avanzado estado de gestación. Fue una de las pocas veces en las que se le vio embarazada desde que salió a la luz que esperaba a su segunda hija.

En el plano laboral, desde 2021 compagina la maternidad con un proyecto empresarial propio SGM Sports & Goods SL, una sociedad con domicilio fiscal en Madrid que administra en solitario y que se dedica según datos del Registro Mercantil al "comercio de materias primas agrarias, animales vivos, materias primas textiles y productos semielaborados".

"Amanda es un milagro"

En mayo de 2024, Sofía reapareció públicamente en un evento, celebrado en La Moraleja, en Madrid, y EL ESPAÑOL estuvo presente. La empresaria y presentadora habló de su papel como madre, y decía así: "Amanda es un bombón. Ella es mi segunda hija y ha sido muy deseada y muy querida, con lo cual su llegada ha sido un milagro".

Sobre si notó diferencia entre el primer alumbramiento y el segundo, que lo emprendió con 49 años, Mazagatos respondió: "Te diría que no hay diferencia. Las dos han sido en una etapa de madurez y de pleno convencimiento de que era lo que queríamos. Con lo cual, maravilloso".