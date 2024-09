El nuevo proyecto virtual con el que Frank Cuesta recaudará dinero para el Santuario tras la mediática guerra con Yuyee

La guerra pública y mediática entre Frank Cuesta (52 años) y Yuyee Alissa Intusmith (51) parece haber llegado a su fin después de que el herpetólogo se hiciese, por fin, con la titularidad del Santuario Libertad. Estas tierras en Tailandia fueron adquiridas por Cuesta hace más de 10 años para crear un lugar único y especial para los animales. Sin embargo, oficialmente constaban a nombre de la madre de sus hijos, ya que en el país está prohibido que los extranjeros compren ciertos terrenos.

Después de muchas discusiones y de que el también youtuber intentase por todos los medios recaudar el dinero necesario para la compra, finalmente, su exmujer cedió y vendió por 165.000 euros la titularidad, que ya aparece a nombre de sus hijos en una sociedad que está gestionada por Frank.

Frank Cuesta ya ha revelado sus planes para hacer del Santuario un lugar mejor. "Lo queremos ampliar a casi el doble del espacio", explicó en un vídeo recientemente. Ahora, en otro de sus directos ha revelado un proyecto que le hace especial ilusión y con el que conseguir fondos para conservación del espacio natural.

Se trata de un videojuego que saldrá en las próximas semanas y en el que Frank Cuesta no tiene nada que ver. "Es un proyecto que ha hecho una gente de corazón, que se dedican a los videojuegos. Me contactaron y están haciendo un mapa de Fornite. No me han pedido nada", explica en el directo donde ha compartido la mejor de las noticias.

Tal y como ha explicado, los programadores de este proyecto están preparando un Santuario en el mundo virtual donde interactuar con los animales y crear un lugar personal y único. Solo con jugar, los desarrolladores de este juego reciben un dinero. "Lo bueno que tiene es que va a ser un juego que cualquiera puede jugar porque no es de matar, es de crear un santuario, de cuidar a los animales... Eso va a molar", ha explicado.

Tal y como ha defendido, los pioneros de esta idea, de los que no ha querido dar más detalles, ha decidido darle un alto porcentaje de los ingresos que recauden. "Les he mandado vídeos, fotos del sitio... no he tenido que hacer nada. Lo han hecho porque sí", ha continuado detallando.

Frank Cuesta, en un vídeo de YouTube.

No se trata de un proyecto a corto plazo, ya que este mapa continuará durante años y todo el que quiera podrá jugar mientras siguen los beneficios: "Va a ir generando un dinero por los anuncios, los sponsors...".

El objetivo de Frank Cuesta es poder ir ahorrando dinero para poder continuar con el Santuario incluso cuando él ya no esté. Después de todo lo que ha sucedido con Yuyee, tanto él como sus hijos han tomado una decisión: este no se podrá vender ya que está registrado como un lugar para los animales.

Ha querido agradecer al mismo tiempo todo el cariño que ha recibido en los últimos meses y como la gente se ha implicado con la situación que estaba atravesando: "Este año nos han dejado desplumados a mis hijos y a mí. Lo hemos perdido todo, un apartamento, una casa, dinero... pero por lo menos el Santuario está ahí, que es lo importante".