Las mujeres de la vida de Julián Muñoz: de sus dos matrimonios con Zaldívar al turbio romance con Pantoja

"Gitana, ¿tú me quieres? Más que a mí". Esta rotunda e histórica frase, pronunciada por Isabel Pantoja (67 años) en una entrevista con Jesús Quintero, simulando un diálogo con su entonces pareja, Julián Muñoz, marcó un antes y un después en el mundo del corazón.

La tonadillera le pidió al comunicador más influyente de Andalucía en aquel momento que le concediera un espacio en su programa, Ratones coloraos, para poder expresar al mundo que lo suyo con Julián no era un capricho, que todo era cosa de amor irrefrenable, inquebrantable, adolescente, incluso. Pero sobre todo, Isabel Pantoja quería un sitio donde dejar más que claro que ella no había roto ninguna familia.

Julián Muñoz nació en el municipio de El Arenal, en Ávila, en noviembre de 1947. Tras cumplir la mayoría de edad, se mudó a Madrid, donde conoció a Mayte Zaldívar, quien por entonces tenía 22 años, intentaba hacerse un hueco en el cine del destape y trabajaba en un club de striptease llamado Poupée.

[Muere Julián Muñoz, exalcalde de Marbella, a causa de un cáncer de pulmón, a los 76 años]

Julián Muñoz, Maite Zaldívar e Isabel Pantoja en Marbella. Gtres

Julián y Mayte se enamoraron perdidamente y se trasladaron juntos al municipio madrileño de San Martín de Valdeiglesias. Allí crearon un negocio hostelero con el que no tuvieron demasiado éxito. En 1974 se casaron y su ambición conjunta los hizo mudarse a Marbella. Fruto de su relación nació Elia Muñoz Zaldívar. Mayte ya tenía una hija de un matrimonio anterior, Eloisa Núñez Zaldívar.

En 2003, tras casi tres décadas de amor, se divorciaron. ¿El motivo? La irrupción de Isabel Pantoja en la vida de ambos. El triángulo amoroso más escandaloso de principios de los 2000 pasó de los platós de televisión a las cárceles de Alcalá de Guadaira y Alhaurín de la Torre.

Todo empezó en febrero del citado año, cuando la tonadillera y el entonces alcalde se conocieron en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) en Madrid y él le propuso ser imagen de la ciudad de Marbella. Los rumores de romance entre ambos comenzaron a sonar con fuerza y la realidad, una vez más, superó a la ficción.

Fue Zaldívar, rota de dolor y llena de despacho, la que intervino por teléfono en el mes de abril en un programa presentado por Agustín Bravo en Canal Sur y confirmó que su matrimonio "con Julián Felipe Muñoz Palomo" estaba "roto" porque él estaba saliendo con Isabel Pantoja. Poco después, en mayo, en la romería de El Rocío, Pantoja y el alcalde de Marbella aparecían de la mano oficializando su amor.

Julián Muñoz e Isabel Pantoja en la Romería de El Rocío en la que oficializaron su amor en 2003. Gtres

Isabel se convertía en la todopoderosa primera dama de la Costa del Sol. Su vida dio un giro de 180 grados y a su alrededor afloraron apartamentos de lujo, coches de ensueño, reformas en su finca, Cantora, la compra de una nueva mansión, la apertura de un restaurante y un bar de copas... Fue entonces cuando Mayte Zaldívar empezó a hablar públicamente de las famosas "bolsas de basura cargadas de dinero" que entraban y salían de su hogar durante sus últimos años de matrimonio con Julián. Aquellas declaraciones serían al principio del fin de su libertad, la de Muñoz y la de Pantoja.

La intérprete de Marinero de luces y su pareja, que tras caer en desgracia en la política se convirtió en una suerte de mánager de su novia, vieron su relación truncada poco después de la entrada de Muñoz en la cárcel. Tras insistentes rumores, Julián Muñoz, ya exalcalde, fue detenido el 19 de julio de 2006 en Mi Gitana, la casa de Marbella que se pagó de forma irregular.

Era la operación Malaya. Ese día, se encontró dinero en metálico que la policía requisó a Pantoja, aunque ella pudo demostrar que procedía del pago de conciertos y se le devolvió. El futuro comenzaba a ser sombrío y las arcas marbellíes comenzaban a hablar. En noviembre de 2006, la exmujer de Muñoz también fue arrestada por el caso Malaya. En mayo de 2007, le tocó el turno a la propia Pantoja, cuyas cuentas ya habían sido escrutadas por Hacienda.

Por entonces, Julián ya estaba entre rejas y la cantante tuvo que soportar diversas críticas y acusaciones, entre otros motivos por visitar en tan solo dos ocasiones a su entonces novio a la cárcel. En febrero de 2009, tras fuertes especulaciones, Pantoja confirmó la ruptura en la revista ¡HOLA! Años después tuvieron que afrontar uno de los juicios más mediáticos: los tres salieron condenados. En enero de este año, tras más de dos décadas de tormentos, Julián Muñoz y Maite Zaldívar se volvían a casar. Ella lleva casi 20 años saliendo con Fernando Marcos.

El amor de Karina Pau

Julián Muñoz y Karina Pau en Marbella en 2011. Gtres

Tras romper con Isabel Pantoja, Julián Muñoz comenzó un discreto romance con la ganadera Karina Pau (57). Lo suyo duró nada más y nada menos que siete años y fue descubierto al ser fotografiados saliendo juntos de un restaurante de San Pedro de Alcántara y tras pasar unas jornadas en Tarifa en uno de los permisos penitenciarios de Julián Muñoz.

Karina Pau es la máxima responsable de la yeguada La Angostura, ubicada en Jimena de la Frontera, en Cádiz. El pasado agosto, se acercó a ver a Muñoz al hospital y admitió estar "bien", además de que no había pasado tanto tiempo desde la última vez que visitó a su ex. "Es que no me habéis pillado", declaró en tono cariñoso a los medios.