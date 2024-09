Las cenizas de Camilo Sesto siguen sin reposar en su mausoleo en Alcoy: el motivo y el descontrol de su hijo

La figura del inolvidable Camilo Sesto se encuentra, indirectamente, de actualidad cada vez que su único hijo, Camilo Blanes Ornelas (40 años) -ahora se hace llamar Sheila Devil- se convierte en noticia por su azarosa existencia. Las informaciones que llegan del entorno del vástago de Sesto siguen siendo alarmantes y el descontrol rige su día a día.

En medio de este aciago trance -la madre de Camilín, Lourdes Ornelas, no sabe cómo reconducir la vida del joven, encerrado en su casa de Torrelodones-, hay importantes novedades sobre su malogrado progenitor.

El 8 de septiembre de 2019 falleció, a los 72 años, el legendario intérprete de Perdóname y fueron muchas las personas de su entorno más íntimo que confesaron a EL ESPAÑOL su indignación ante el estado de sus cenizas en Alcoy, donde fue trasladado Sesto, su ciudad natal en Alicante.

Camilo Sesto, en su última imagen pública antes de fallecer, el 28 de noviembre de 2018, en Alcoy. Gtres

Eduardo Guervós, el que fuera su mánager y mano derecha, atendió a este periódico y se mostró apenado y un tanto enfadado. "Todavía Camilo no tiene su panteón, sigue en un nicho con sus padres de 25 centímetros. Ahí es donde está, con una plaquita que se la han puesto las fans, porque, si no, ni eso tendría", deslizó Guervós cuando se cumplió un año de la partida de Camilo.

Con el paso del tiempo, parece que los homenajes a Camilo Sesto en su tierra natal van tomando algo de forma. Parece que avanzan, pero no terminan. En septiembre de 2023, EL ESPAÑOL informó que el museo homenaje en memoria del inolvidable artista estaba "prácticamente terminado". No obstante, a día de hoy, sigue sin abrir sus puertas: "Quedan algunos remates, será en 2025 su apertura".

Al mismo tiempo que se construye este museo -el gran sueño de Camilo en vida-, se trabaja con denuedo en un mausoleo en el cementerio de Alcoy, donde reposarán las cenizas de Camilo. El Ayuntamiento de Alcoy cedió un terreno en el que se está construyendo esa suerte de panteón, valorado en 100.000 euros. Las obras van con cierto retraso, como se confía a este medio.

El Consistorio pretendería hacer coincidir la inauguración del mausoleo con la apertura oficial del museo en honor a Camilo, el cual está supervisando Lourdes Ornelas, la madre de Camilín. No obstante, de momento, ni una cosa ni la otra ha sido terminada a tiempo. Con el mausoleo aún en el aire, ¿qué ocurre con las cenizas de Camilo? ¿Dónde se encuentran? EL ESPAÑOL ha tratado de dar respuesta.

Camilo Sesto en una fotografía captada en 'Qué tiempo tan feliz', en septiembre de 2016. Gtres

Los restos de Camilo están "en un lugar seguro" a la espera del traslado al panteón-mausoleo. Esa suerte de viaje final iba a tener lugar este 16 de septiembre de 2024, el día que Sesto habría cumplido 78 años. Así lo anunció el Ayuntamiento.

"El próximo 16 de septiembre tendrá lugar el traslado de las cenizas de Camilo Blanes Cortés al Mausoeu en su memoria en el Cementerio Municipal San Antonio Abad de Alcoy. Se hará en esta fecha coincidiendo con la de su aniversario", rezó el escrito.

Una vez más, no pudo ser. Según confirma EL ESPAÑOL, el traslado de las cenizas de Camilo ha sido aplazado. ¿El motivo? Que las obras no han sido terminadas. Todo queda, pues, pospuesto sine die. Se explica, eso sí, que llegado el momento será un acto privado y familiar, lejos de los cámaras y medios de comunicación.

Lourdes, madre desesperada

Quien bien lo sabe desliza que a Lourdes nada le haría más feliz que su hijo pudiera asistir a ese traslado. Cuentan que "se ha intentado de todo" con Camilín, para meterlo en vereda y hacer que cambie de modo de vida. Todo, en balde. Pero Lourdes no desiste, como madre hace lo que puede, lo que su vástago le permite.

En abril de 2024, madre e hijo protagonizaron un desagradable suceso, en el que tuvo que intervenir, incluso, la Policía. El suceso tuvo lugar en las inmediaciones de la casa que el cantante tenía en la localidad madrileña de Torrelodones, su bien más preciado y en el que ahora habita su hijo. El espacio Fiesta emitió unas imágenes en las que se veía la desesperación de una madre que ve que su hijo cada día está peor.

Ornelas, como en tantas otras ocasiones, quiso alejar a su vástago de las "malas compañías" que lo visitan en su casa. No era la primera vez que Lourdes Ornelas tenía un enfrentamiento con estos individuos. Hace un tiempo ya vivió un duro encontronazo con ellos en el que resultó herida tras recibir el mordisco de uno de sus perros.

"Venían a vivir con él. No son buenas compañías. Ha tenido otros enfrentamientos con ellos", se señaló desde el espacio televisivo. Cuando Lourdes se enteró de las intenciones de estos amigos, se personó de inmediato en la vivienda para impedir que se produjese la mudanza.

"Es un chico que para Lourdes no es un nuevo conocido. Se llama Mario. Todo el mundo sabe quién es en Torrelodones. Es la persona que lleva estas cosas nada naturales a Camilo. Ha ido a su casa en muchas ocasiones", informó el periodista Aurelio Manzano. Manzano llegó a afirmar que esta persona, supuestamente nociva, obligó a Camilín a ir al "banco para que sacara dinero, miles de euros".

Lourdes Ornelas lleva meses alertando públicamente de la delicada situación en la que vive su hijo. Las trabas burocráticas están impidiendo que su progenitora pueda tomar las riendas de su vida e ingresarle en un centro.

"Él no está bien, es obvio, pero nunca había llegado a este grado de autodestrucción. Llevo mucho tiempo buscando ayuda para él y me he topado mil veces con una pared de hormigón. Mi preocupación mayor es que su vida está en peligro cada día", afirmó recientemente.

Sólo hace falta acudir al perfil de Camilo Blanes en Instagram para entender la preocupación de la madre. Aunque vive solo, Lourdes tiene contratado un equipo de limpieza que acude a la residencia habitualmente y un jardinero encargado del cuidado de las zonas verdes.