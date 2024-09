Isabel Presyler, sobre su estado civil: "Estoy encantada. Es la primera vez que he estado tanto tiempo soltera"

Los rostros más conocidos de España se dieron cita este jueves, 12 de septiembre, en el Instituto del Patrimonio Cultural de España para asistir a uno de los desfiles más esperados de la temporada. Pedro del Hierro presentó ante cientos de miradas sus propuestas para primavera/verano 2025.

Una de las personas que más expectación generó, como en cada evento al que asiste, fue Isabel Preysler (73 años). La denominada como reina de corazones fue la última en llegar a un photocall en el que la esperaban decenas de medios de comunicación.

EL ESPAÑOL pudo hablar con la socialité y preguntarle por su regreso a Madrid, el esperado embarazo de su hija, Tamara Falcó (42), y cómo está después de la inesperada muerte de Cari Goyanes el pasado 27 de agosto.

Isabel Preysler revela si presiona a Tamara Falcó para que se quede embarazada

Se cumplen 50 años de Pedro del Hierro. ¿Qué supone para usted esta marca?

Desde los años 70 llevo vestidos de la marca. Me hace mucha ilusión que siga 50 años después, es que hasta me emociona.

Hay personas que comienzan el año en septiembre. ¿Cómo ha ido el verano?

Yo soy de las que empieza el año con ilusión. Mi verano ha ido muy bien, en familia, he podido descansar...

Ha ido a ver a sus hijos al otro lado del Atlántico, pero aquí en España... ¿cómo está Tamara?

No seáis muy pesados con ella con el tema del embarazo, no la presionéis...

Ella dice que es usted quién le lleva presionando 20 años para que tenga hijos y se convierta en abuela. Además, ha dicho que si fuese una hija le llamaría Isabel.

Quiero ser abuela. Cuantos más nietos tenga, mejor. ¿Ha dicho que la presiono? Me hace mucha ilusión.

¿Ha mejorado ya su relación con Íñigo?

Cada vez mejor. Además, como se quieren tanto...

Tamara dice que la saca de su zona de confort.

Es verdad, le saca totalmente. Si no, Tamara estaría tumbada en el sofá. Es muy casera. Hace deporte con Íñigo, pero obligada.

Isabel Preysler en el desfile de Pedro del Hierro. Gtres

¿La echa de menos en casa?

Sí. Tamara es mucha compañía, es la alegría de la casa... Pero viene muchísimo, eh. Hace su clase de gimnasia todos los días en mi casa. Lo que pasa es que viene muy temprano y a veces estoy dormida todavía. Ella viene más que yo a la suya, no soy una suegra pesada.

¿Cómo les ve en este primer año de casados?

Son muy felices. Me encanta ver a mi hija locamente enamorada de Íñigo.

¿Cómo ves a sus hijos? ¿Están todos felices?

Están todos felices. Quien menos preocupación tiene es Julio porque no tiene hijos. Cuando no tienes hijos, tienes menos preocupaciones.

Este verano ha fallecido Carlos y Caritina Goyanes. ¿Cómo se encuentra Cari Lapique después de todo lo que ha pasado?

Cari ha pasado lo peor que se puede pasar en la vida. No hay nada peor. No hay nada más doloroso. La pobre lo está intentando llevar lo mejor posible.

Volvió de Miami para apoyar a su gran amiga.

Iba a volver ya, lo que pasa es que pensé que la iban a incinerar e iba para Marbella para estar con la familia y resulta que venían a Madrid. Así que me quedé en Madrid.

¿Qué recuerdos tiene de Caritina?

Era una chica siempre con una sonrisa, llena de vida, lista, muy trabajadora y una madraza. Una niña diez, de verdad.

Isabel Preysler, Tamara Falcó e Íñigo Onieva en el tanatorio de Cari Goyanes. Gtres

Ahora no se soltará de la mano a Cari.

Me gustaría no soltarle de la mano, pero ella también necesita estar con sus niños y su familia. El golpe de Caritina ha sido muy duro.

Esta noche se reencuentra con Carmen Lomana, ¿es cierto que le ha vetado?

No he vetado a nadie nunca en mi vida. ¿Cómo la voy a vetar? No soy nadie para vetar a nadie en un desfile de moda. No hay relación.

Lleva una temporada ya soltera, ¿cómo está viviendo esta nueva etapa en su vida?

Estoy encantada, feliz. Es la primera vez que he estado tanto tiempo soltera desde los 18 años. Es necesario.

¿Tiene ganas de enamorarse?

No me cierro.

¿Qué tiene que tener un galán para enamorarla?

No lo sé. ¿Qué quieres que te diga a estas alturas de la vida ya?

Han salido unas fotos de Mario Vargas Llosa que han preocupado mucho. ¿Tiene relación con él?

No, no tengo nada.

¿Es seguidora de Victoria Federica?

No utilizo Instagram, pero me cae muy bien. Es muy amiga de la familia.