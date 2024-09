La nueva vida de María Casado tras su trabajo en Madrid: los viajes desde Málaga, su papel de madre y una "feliz" soltería

Este pasado lunes, 9 de septiembre, día importantísimo en la programación televisiva de la mayoría de las cadenas nacionales -con los apoteósicos estrenos de grandes apuestas, como La Revuelta de David Broncano (39 años) en TVE, o el retorno de valores seguros como ¿Quién quiere casarse con mi hijo? o MasterChef Celebrity-, se ha conocido una noticia bomba.

De forma totalmente inesperada, se ha hecho público el fichaje de María Casado (46) por Mediaset España. "La periodista María Casado se incorpora a Informativos Telecinco como presentadora de la edición de Fin de Semana", reza el comunicado que ha emitido la cadena de Fuencarral.

Hasta la fecha, Casado estaba felizmente instalada en Málaga como directora de división audiovisual del Teatro SohoTV. Junto a Antonio Banderas (64), hoy gran amigo personal, María encontró una gran ocupación laboral tras su desangelada salida de TVE. Hasta ahora. Madrid la vuelve a llamar.

"Hoy abro un capítulo nuevo en mi vida en Mediaset. No puedo estar más feliz", ha posteado la comunicadora, felicísima junto a una foto en la playa, de la mano de Banderas. Deja clarísimo María que, pese a esta oferta, seguirá vinculada profesional a Antonio y al Teatro SohoTV: nunca se planteó otra cosa.

"Y aunque empiezo una nueva etapa, quiero deciros que voy a seguir ligada al proyecto Soho de la mano de Antonio y de mi querida Málaga. Mi corazón y mi compromiso siguen ligados a lo que hemos construido, y seguiremos construyendo", añade.

En este punto de su post, se dirige a Banderas: "Gracias por no soltar mi mano y animarme a dar el salto con la generosidad y cariño que te caracteriza. No has sido mi jefe: eres mi amigo y mi familia. 'Sólo quiero que seas feliz', me dijo -Antonio Banderas-. Así que esto no es un adiós, porque seguiremos trabajando juntos por los mismos sueños. Te quiero, Antonio".

Será este jueves, 12 de septiembre, cuando se celebre un desayuno informativo en las instalaciones de la cadena Mediaset -con la presencia de Francisco Moreno, director de informativos del grupo; Carlos Franganillo (43), director de Informativos Telecinco, y la propia María-, donde se detalle en qué consistirá el inminente trabajo de Casado en los Informativos.

La hoy expareja, en el photocall de un musical, en noviembre de 2022, en Málaga. Gtres

En las últimas horas, EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con el departamento de prensa del Teatro SohoTV, y desde allí se ha aclarado una cuestión clave: si María se mudará a vivir a Madrid o permanecerá en Málaga. No hay que olvidar que la presentadora vive en la ciudad andaluza con su hija, Daniela (1), y, hasta el pasado mes de diciembre, con la que era su pareja, Martina diRosso (34).

"Se queda a vivir en Málaga, es su casa", asevera el entorno de María. Allí, amén de su casa, está su vida; su hija, sus nuevas amistades. Cuenta otra fuente consultada que la oferta de Mediaset fue "irresistible para una mujer que adora la información". Fue antes del verano cuando esta propuesta tomó forma y se oficializó, según los datos que controla EL ESPAÑOL.

Fue una decisión muy meditada por parte de María, y uno de los requisitos que más valoró fue que el proyecto estuviera destinado para el fin de semana. De este modo, Casado podrá seguir, como es su deseo e intención, al frente del Teatro SohoTV, junto a Banderas, entre semana.

Además de porque se siente feliz y muy realizada en su proyecto malagueño, explica la fuente que es lo mínimo que puede hacer Casado por Banderas: "Él le tendió la mano en su momento más complicado". Tampoco pretende María trastocar la vida de su hija Daniela ni someterla al estrés del cambio de ciudad.

María Casado, besando a su entonces pareja, Martina, en Starlite 2023. Gtres

También se razona con EL ESPAÑOL que Casado ha forjado en este tiempo una red de amistades en Málaga que no quiere romper. "Hoy en día con un AVE te pones a cualquier hora en cualquier sitio", se expone. En el plano amoroso, detallan que María está "soltera y muy feliz". Desde que rompió con Martina, ninguna otra persona interesante ha aparecido en su vida.

Tampoco ella misma se encuentra en ese punto de disposición. El 11 de diciembre de 2023 no fue un día fácil para María, tampoco para Martina: decir adiós a un proyecto de vida, por más que exista una madurez en esa despedida, es duro.

"Martina y yo hemos dejado nuestra relación de pareja, pero seguimos siendo familia por y para nuestra Daniela, a quien amamos por encima de todo. Gracias por vuestro cariño y respeto. Os mando un beso gigante entre biberón y biberón", posteó Casado. Fue una decisión que tomaron ambas, de forma consensuada.

A EL ESPAÑOL fijaron en dos las principales razones de aquella determinación de tomar caminos separados: los caracteres diferentes y una incompatibilidad de agenda profesional. Esto derivó en una convivencia difícil en el último tiempo. Pese a todo, la hoy expareja se quiere y se adora, se lleva "muy bien" -así lo definieron en diciembre-, y su relación es "súper buena".

Se ven casi diariamente por la menor que tienen en común. María y Martina vivían juntas en Málaga, en la casa de la presentadora. Fue Martina diRosso quien, tras la separación, abandonó el domicilio que fue común.

Fue en agosto de 2021 cuando María Casado dio un paso inaudito en su vida personal y sentimental y presentó en sociedad a su pareja, durante la celebración de la Gala Starlite, en Marbella. En ese momento, contaron a este medio que la llegada de Martina supuso toda una revolución y "liberación" para María.

Precisamente, fue en la Gala Starlite 2023, celebrada en agosto del pasado año, en Marbella, donde se vio por última vez en público a María Casado junto a su razón de amor. Ahí, María ya presumía de abultada tripita y confesaba estar viviendo un verano superespecial por el embarazo y por todos los preparativos relativos a la esperada llegada de Daniela.