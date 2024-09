Frank Cuesta sigue cargando contra Yuyee a pesar de que el Santuario Libertad ya es suyo: "Ha vendido a sus hijos"

Si bien se llegó a creer que la guerra entre Frank Cuesta (52 años) y su exmujer, Yuyee Alissa Intusmith (51), tenía visos de llegar a su fin, nada más lejos de la realidad. A pesar de que el pasado 27 de agosto, EL ESPAÑOL publicó que el herpetólogo y la madre de sus hijos habían llegado a un acuerdo para poner el Santuario Libertad a nombre del segundo de sus vástagos, Zorro, y cederlo por una cantidad económica, Cuesta continúa cargando contra su expareja a través de sus redes sociales.

Este martes, 10 de septiembre, Frank Cuesta y su segundogénito salían de unas oficinas cerca de donde está ubicado en Santuario Libertad y portaban todos los documentos en la mano. Los papeles que confirman no sólo el cambio de titularidad, sino el dinero pagado a Yuyee, 6.200.000 bahts -unos 165.000 euros-.

"Estamos aquí donde la tierra. La tierra ya es nuestra. Tenemos los papeles, tenemos todo hecho. La sociedad ya está a nombre de Zorro. Aquí también están las transferencias del dinero que le hemos mandado. Mi hijo me decía hoy: '¿Cómo se puede llegar a esto? ¿Cómo se puede llegar a esto, papá?' Siempre decíamos que la familia es lo primero...'", comenta el presentador de televisión ante sus seguidores.

[La salvaje historia de (des)amor de Frank Cuesta y Yuyee: cocaína, cárcel, 5 hijos y el santuario de los disgustos]

Las tierras del santuario ya están a nombre de Zorro y Frank Cuesta ha hecho una reflexión sobre todo lo que ha ocurrido



“Ha vendido a su familia, ha vendido a sus hijos” pic.twitter.com/wK958cophU — ceciarmy (@ceciarmy) September 11, 2024

"Es muy triste", prosigue, "porque ha vendido a sus hijos por 6.200.000 bahts. Ha vendido a la familia. No se da cuenta ahora, pero se dará cuenta en no mucho tiempo. Hay una cosa que yo siempre le digo a mis hijos: quereros, enfadaros, pelearos, pero respetaros y estad siempre el uno para el otro. La familia es lo único que uno tiene. Cuando te vas de este mundo, no te puedes llevar nada. Tienes que dejarlo para tus hijos", concluye Cuesta ante sus espectacdores, los mismos que, a través de donaciones, han logrado que consiga el dinero para comprar ese espacio natural donde conviven cientos de especies animales.

Donaciones también logradas, en parte, gracias a David Cánovas Martínez -más conocido como TheGrefg-, quien se hizo eco de la noticia del grito desesperado de Frank Cuesta por la posible pérdida del Santuario Libertad y se ofreció de forma voluntaria a ayudarlo en todo lo posible.

En un principio, recaudaron los 50.000 euros necesarios para terminar de comprar el Santuario mediante las suscripciones del canal de Kick. Aún así, la mayor sorpresa estaba por llegar. Cuando ya estaba a punto de ser finalizada la grabación, Cánovas Martínez decidió hacerle un gran regalo a Cuesta, doblando la cantidad total, es decir, haciendo que el montante ascendiera hasta los 100.000 euros.

El Santuario Libertad

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Santuario Libertad (@libertadsantuario)

El Santuario Libertad es una propiedad de 37 hectáreas por la que Frank Cuesta pagó 860.000 euros hace más de una década. La magia que envuelve el lugar y la calidad de vida de los animales allí hacen que aquello sea más que una simple finca. El presentador ha invertido una fortuna en mejoras: desde un vallado que le costó 103.000 euros hasta un canal artificial y abrevaderos para todos los animales. Cuesta, a través de sus diferentes canales, ha llegado a pedir donaciones -algún mes llegó a obtener hasta 12.000 euros- para poder mantenerlo.

Otra de las fuentes de ingreso de Cuesta en Tailandia es el dinero que cobra por las visitas al santuario. Una persona puede pasar medio día allí por 347 euros. Si se quiere pernoctar el precio aumenta hasta los 397. "Es un lugar seguro, y donde los animales pueden disfrutar del resto de su vida en libertad", afirma el herpetólogo en la web oficial del santuario.