Alice Campello estalla tras ser acusada de engañar a Álvaro Morata con un famoso piloto de MotoGP

Álvaro Morata (31 años) y Alice Campello (29) se han convertido en los protagonistas indiscutibles del mes de agosto después de su inesperada ruptura. La pareja era una de las más queridas gracias a su demostración de amor constante y la bonita familia que habían formado juntos.

Hasta hace unos días, nada hacía presagiar lo que estaba por ocurrir. Todo estalló el pasado 11 de agosto, cuando los rumores de crisis empezaron a protagonizar la conversación en redes sociales. Fue la italiana la que no tardó en salir a negar todas aquellas especulaciones a través de su perfil de Instagram, donde respondió a aquellos que comentaron lo que estaba sucediendo.

Dos semanas más tarde, Alice Campello ha vuelto a utilizar sus redes sociales para desmentir los últimos rumores que ahondan en torno a la que fuera una de las parejas más consolidadas. Y es que el periodista italiano Fabrizio Corona se atrevía a señalar en el medio Dillinger News que la ruptura entre Campello y Morata podría haberse debido a una supuesta infidelidad por parte de ella con uno de los rostros más conocidos de su país.

Alice Campello y Álvaro Morata en Milán en mayo de 2022. Gtres

Según Corona, no sólo habría habido terceros, sino que Alice Campello habría traicionado a Morata con otra figura del mundo del deporte: Andrea Iannone (35). "Noticia sensacional: Andrea Iannone parece ser la causa de la separación entre Alice Campello y el futbolista del AC Milan Álvaro Morata", escribe Dillinger en las redes sociales.

El propio portal habla de una "doble traición", ya que el joven está comprometido con la cantante Elodie: "Es una pena que el conocido motociclista Iannone esté teóricamente (y también lo estaba en ese momento) con la cantante Elodie. Estaríamos entonces ante una doble traición... Sin embargo, ésta podría ser la única verdad plausible, dado que durante todo el verano se declararon amor y de repente rompieron", señalaba una fuente al citado medio italiano.

La noticia de esta supuesta infidelidad por parte de Alice cuando aún mantenía una relación con su todavía marido y padre de sus cuatro hijos ha provocado un enorme aluvión de críticas ante el resto de medios italianos, que no daban crédito ante la información ofrecida por el periodista Fabrizio Corona.

Alice Campello responde a los rumores de infidelidad a través de un 'stories' de Instagram.

La trascendencia de la noticia ha sido tal que hasta la propia Alice Campello se ha hecho eco de la información y ha utilizado sus redes sociales como altavoz para estallar contra quienes publican estos rumores respecto de su ruptura. Ha sido a través de un stories de Instagram en el que la empresaria respondía ante la noticia de su supuesta infidelidad con el piloto de MotoGP Andrea Iannone.

El escrito de Alice reza así:

No lo he visto en mi vida. Me gustaría ver esa foto. Al principio quería controlar la situación porque sufría con todas estas mentiras. Pero después entendí que cada uno siempre pensará y se hará las fantasías que quiera. No puedo controlarlo. Yo sé quién soy y quién es Álvaro. Él sabe que nunca le he faltado al respeto y pondría la mano en el fuego porque él tampoco me ha faltado el respeto a mí.

De hecho, no existen vídeos, mensajes ni nada porque nunca ha habido nada. Aún así, todo el mundo está buscando cosas que no existen. Los motivos son nuestros y quedarán para nosotros. Las vacaciones, las fotos y el amor es verdadero. Pero no quita que siendo muy jóvenes y haber vivido tantas cosas en tan poco tiempo (matrimonio, embarazos, cuatros hijos, 11 mudanzas entre una casa y otra, mis depresiones después de cada parto, sus depresiones por algunos momentos en el fútbol y tanto momentos de la vida) pueden dar lugar a ciertos enfrentamientos que a lo largo no son positivos.

Podría poner una foto ahora diciendo que lo adoro porque es la verdad, pero eso no quita que haya otra parte, que obviamente no se ve y que nos hizo llegar a eso. No hay nada más.

Para Alice, esta no es realmente la primera vez que se ve obligada a intervenir para desmentir los rumores de supuestas traiciones en el origen del fin de su matrimonio con Morata. Sin embargo, sí ha dejado claro a través de su perfil de Instagram que será la última ocasión en la que se manifieste respecto de este tipo de acusaciones.

"Última vez que responderé a todas las cosas que os estáis inventando. Hay tantas cosas bonitas que hacer en el verano antes que pensar en los motivos de separación de dos personas que ni siquiera conoces", finaliza el escrito.