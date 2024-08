La historia de Ricky Martin que Nacho Palau ha 'ocultado': el papel clave de su amigo Jorge y una dura decisión

"Es un bombón de tío. Físicamente me gusta mucho. (...) Es muy generoso, está muy pendiente. ¿A quién no le gusta Ricky Martin (52 años)? (...) Fue muy cariñoso. Ricky es un tiarrón, es un pedazo de tío. (...) Muy caliente", fueron algunas de las declaraciones que vertió Nacho Palau (52 años) hace unos días en el espacio ¡De Viernes!



Se refería Palau al encuentro que protagonizaron ambos en Galicia hace unas semanas, con motivo de la gira musical de Martin, Madre Patria. El de Puerto Rico dio un recital en el norte y allí se desplazaron tanto la expareja de Miguel Bosé (68) como sus dos hijos biológicos, Ivo y Telmo.

"Fui a verlo yo, hacía tiempo que no le veía, hacía bastante tiempo y fue muy cariñoso", manifestó el de Valencia en Telecinco. No obstante, a EL ESPAÑOL llega ahora una información diferente. Cierto es que Nacho se desplazó con su familia a Galicia, que fue él quien viajó para ver a Ricky, pero según se confía a este medio el cantante no invitó expresamente a Palau.

El escultor Nacho Palau en una fotografía publicada en sus redes sociales.

No existió un interés directo de Martin. Nacho viajó al norte gracias a la invitación que le hizo su íntimo amigo, el actor gallego Jorge. Verdad es que Nacho conoce a Ricky desde hace muchísimos años, gracias a la intensa relación que han protagonizado Martin y el intérprete de Amante Bandido.

Pero, de acuerdo a lo que se narra a este periódico, para Ricky el escultor valenciano siempre fue la pareja de su amigo. Quien de verdad trenzó una bella amistad con el puertorriqueño fue el actor Jorge. Un vínculo afectivo, sano y puro, que se ha cultivado a lo largo de los años.

Ahí sí existe una honda relación de amigos. Y fue Jorge quien invitó a Nacho, aprovechando que Ricky daba su gran recital. "Por su profesión, Jorge conoce a Ricky desde hace años y Nacho y lo disfrutaron por esa amistad con Jorge", señala quien está en disposición de hacerlo.

Ricky y Nacho, claro está, se saludaron en el backstage, con grandísimo afecto y no descarta la fuente que se vieran más tarde, pero siempre con Jorge de por medio. "Hace tiempo que Ricky no veía a los chicos -Ivo y Telmo- y se sorprendió de lo grandes que estaban", sigue relatando quien informa.

Palau junto a sus dos hijos biológicos, Ivo y Telmo, en una imagen de sus redes sociales.

En otro orden de cosas, cuentan a EL ESPAÑOL que en las últimas semanas Nacho y Jorge no se han vuelto a ver físicamente desde aquellos días en Galicia. "Hay cosas que Jorge no entiende del negociado de la prensa", tratan de explicar en relación a cómo vive el actor gallego la proyección pública de Nacho.

En otro renglón de la historia sostienen que Nacho habría "magnificado" su relación con Ricky, "no fue tan intensa como él cuenta". Tampoco ha gustado a algunas personas que Nacho Palau dé a insinuar que entre él y el Puerto Rico pudiera haber algo, y que defina a Martin en términos fogosos.

Jorge sigue en su línea de no querer aparecer en el papel couché. Entiende que no le beneficia para su profesión de actor. Así se hizo constar hace unos días a este periódico. No quiere que se descubra su identidad.

Tanto Nacho como Jorge -cuyo apellido en redes es el artístico; no son sus apellidos reales- desean que esta tormenta mediática amaine. A todo esto hay que añadir que distintos programas de televisión y prensa escrita se ha puesto en contacto con Jorge, para conocer su versión de los hechos e invitarle a dar un paso al frente.

Nacho y el verano de sus hijos

Hace unos días, EL ESPAÑOL informó que entre Nacho y Miguel Bosé la tensión es grande, máxime desde la última entrevista del chelvano en la que aseveró que había demandado a Bosé y que éste no le dejaba ejercer como padre. Unas manifestaciones que provocaron que la relación esté "peor que nunca".

En aquella interviú, además, Palau puso de relieve el principal escollo en la falta de entendimiento entre ellos: las vacaciones de verano de sus respectivos hijos. Nacho sostiene que Miguel sólo quiere que los cuatro hermanos se reencuentren en Mallorca, y no en Chelva.

"El año pasado tenían que haber vuelto conmigo para pasar la mitad de las vacaciones en Chelva, pero Miguel no permitió que los hijos que viven con él vivieran conmigo. Mi familia se quedó sin verlos", relató el escultor. Y añadió: "Miguel me dijo que los niños iban a verse en Mallorca este año, porque la casa allí es maravillosa. Además, me confesó que el año pasado me relajé mucho".

Siempre según Palau, el cantante les habría prometido a los hijos biológicos de Palau que en Mallorca "tendrían de todo", incluidas clases de boxeo. Todo esto ha sobrepasado la paciencia del valenciano. Contaron a este medio que este año Palau se negaba a dar su brazo a torcer, a ceder nuevamente. Agosto está avanzando y, al cierre de este artículo, "están en Chelva".

Los hijos de Nacho, pues, de momento no se han desplazado, a Mallorca para reencontrarse con sus hermanos. "Miguel los espera y siempre tienen la puerta abierta", aclaran. Según contó a EL ESPAÑOL el pasado 4 de agosto un amigo de Miguel, "a Palau nada le viene bien. Todo son quejas".

Añadió: "Miguel sólo quiere que los chicos estén bien y se vean". Entre Nacho y Miguel sólo existe comunicación a través de terceros y de sus abogados.