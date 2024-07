El aplaudido gesto que Juan de Val ha tenido con una seguidora y la reacción de Nuria Roca : "Qué maravilla"

Juan de Val (53 años) y Nuria Roca (52) se han convertido en unos de los grandes protagonistas de este verano. La pareja ha vivido un año profesional de lo más satisfactorio y ha aprovechado la llegada de esta época estival para disfrutar de unas merecidas vacaciones.

Primero fue Nueva York. Allí, la comunicadora y el presentador vivieron unos días de ensueño en un hotel situado en el corazón de la ciudad. Unas semanas más tarde, la pareja ponía rumbo a Menorca, isla a la que acuden todos los veranos en compañía de sus hijos y que sienten ya como una segunda casa. Ahora, Juan de Val ha compartido con sus miles de seguidores en redes otro de sus planes favoritos en verano. Y nada tiene que ver con hoteles de lujo o playas paradisíacas.

Si bien el presentador es conocido por su participación en exitosos programas de televisión, Juan de Val siempre ha llevado por bandera su profesión como escritor. De hecho, en el año 2019 llegó a hacerse con el premio Primavera por la publicación de su novela Candela y, desde ese momento, no ha parado de seguir inmerso en varios proyectos literarios.

Con motivo de la Feria de julio de Santander, de Val ha compartido una publicación en Instagram en la que se aprecia una tienda de la ciudad con una bonita declaración al presentador. "Juan de Val entra y fírmame tu libro", unas palabras a las que no ha dudado en responder a través de su perfil.

"Llevo varios años yendo a Santander durante algunos días de su Feria de julio. Me encanta esa ciudad y me encanta su feria, así que no suelo fallar. Al parecer, lo debe saber bastante gente, porque hoy me han mandado esta foto de una tienda que hay cerca de la plaza de toros". Una bonita declaración a la que el escritor ha puesto el broche de oro con una firme promesa: "Me ha hecho mucha ilusión y ya aviso que por supuesto pasaré a firmar el libro. Será un honor hacerlo".

Una promesa que ya ha traspasado la pequeña pantalla y se ha convertido en realidad, pues Juan de Val publicaba hace apenas unas horas una fotografía con la dueña de la tienda. En ella, la mujer aparece sujetando el último libro publicado por el escritor, Bocabesada, que narra la historia de un colaborador televisivo en tiempos de crisis.

Se trata sin duda de un emocionante detalle por parte del escritor que ha sido aplaudido inmediatamente en redes sociales. De hecho, su mujer, Nuria Roca, no ha querido dejar pasar por alto la situación y ha respondido a la publicación de su marido: "Qué maravilla", comentaba la comunicadora entre risas.