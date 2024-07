César Cadaval se convierte en abuelo de nuevo: "Ya está en el mundo mi quinto nieto Juan"

César Cadaval (59 años) está de enhorabuena. La mitad del mítico dúo humorístico Los Morancos ha compartido este lunes 22 de julio una de las noticias más felices de su 2024. Se trata del nacimiento de su quinto nieto, fruto de la unión entre su hija Marta Cadaval y Jaime Núñez.

"Ya está en el mundo mi quinto nieto Juan". Con estas palabras y una foto del pequeño junto a sus dos hermanos, César daba la bienvenida a un nuevo miembro en la familia a través de su perfil de Instagram. Una publicación que rápidamente se ha llenado de likes y cuyas felicitaciones no han tardado en aparecer.

La madre del pequeño también ha querido utilizar las redes sociales para mostrar la felicidad por dar a luz a su tercer hijo y así lo ha demostrado con un post en Instagram: "Bienvenido a casa Juan. Nació el viernes 19-07-2024, un día antes del cumple de su hermana Carmen. Has llegado al mundo para completar esta casa.

Juan, como mi abuelo paterno. Feliz y agradecidísima por todo lo que estamos viviendo. Gracias a nuestra familia por la ayuda y el apoyo siempre, sin nuestros padres, tíos y hermanos sería imposible":

Cesar Cadaval presume de sus nietos en Instagram.

El recien nacido Juan es fruto de la unión entre Marta Cadaval y Jaime Núñez, que ya viven la paternidad por tercera vez tras los nacimientos de Carmen y Jaime. La pareja contrajo matrimonio en el año 2016 en un enlace multitudinario al que acudieron rostros conocidos como Fran Rivera (50), Mariló Montero (58) y Lourdes Montes (40).

A pesar del impacto mediático que tienen tanto su padre como su tío Jorge (63), lo cierto es que Marta Cadaval siempre ha optado por llevar una vida de lo más discreta y así lo muestra en redes sociales. La joven utiliza su perfil en Instagram para presumir a sus pequeños y el amor que siente hacia su familia y marido, con quien lleva más de 8 años casada.

La hija de César Cadaval y Patricia Rodríguez estudió la carrera de Periodismo y, en la actualidad, trabaja como representante, y se encarga de gestionar varios aspectos de la ajetreada agenda de Los Morancos.

Cesar Cadaval y Patricia junto a todos sus nietos en una imagen de redes sociales.

Marta no es la única hija que tienen en común César y Patricia. Y es que los 30 años que llevan casados les han dado para mucho. Además de la periodista, hay que sumar a la lista a Alfonso, César Jr., y Patricia.

Aunque ninguno de ellos tiene un perfil mediático sí es conocido que Alfonso lleva dedicándose al mundo de la tauromaquia desde hace más de diez años. César, por su parte, está casado con Rocío Sánchez Mejías, con quien contrajo nupcias en mayo de 2019 y con la que tiene dos hijos, Rocío y César, a quien han puesto el nombre de su padre y su abuelo.

César Cadaval y Patricia Rodríguez en la boda de Marta y Jaime. Gtres

La benjamina Patricia siempre se ha mantenido en un segundo plano, aunque siempre ha compartido el amor por su padre a través de su perfil de Instagram en el que ya acumula más de 29.000 seguidores. "Eres un genio. Un rey. El mejor amigo al que le cuento todas mis aburridas cosas y que siempre, aunque no quiera, escucha con paciencia. Me gustan hasta los pocos defectos que puedas tener", unas bonitas palabras hacia César que la joven no dudó en hacer públicas en redes sociales.