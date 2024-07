Nuria Roca y Juan de Val, como nunca los habías visto, en chándal y entrenando: su rutina deportiva en vacaciones

Cada vez que llega el verano es tradición que todos los personajes a los que estamos acostumbrados a ver en la televisión vayan desapareciendo para disfrutar de sus vacaciones. Nuria Roca (52 años) y Juan de Val (53) ya han inaugurado esta época y no les ha faltado tiempo para encontrar otro hobby ahora que la tele ha pasado a un segundo plano.

La pareja, que comparte espacio de trabajo en La Roca y El Hormiguero, es un tándem perfecto en lo profesional, pues ambos formatos se encuentran en su punto más alto. De hecho, era la propia Nuria quien ha anunciado una nueva temporada de La Roca tras los buenos resultados de esta primera. "Bienvenidos a La Roca, qué puntualidad la nuestra como si fuera el primer día, pero es el último, el último de la temporada".

La valenciana continuaba el discurso revelando que el formato de actualidad regresaría en septiembre, una noticia que hizo muy felices tanto a los allí presentes como a los propios presentadores. "Volvemos en septiembre, nos han dado las notas, hemos aprobado y volvemos en septiembre". En el otro programa en el que colaboran, El Hormiguero, tampoco les ha ido nada mal. Es más, hace apenas unos días se ha podido ver a la pareja en la fiesta de despedida de Pablo Motos (58).

Nuria Roca y Juan del Val haciendo deporte por los alrededores de su casa de Madrid. Gtres

Ahora, aprovechando el tiempo libre que la televisión les ha dado, Nuria Roca y Juan de Val se han dejado ver compartiendo un plan especial completamente alejado de lo que solemos ver en la pareja. El buen tiempo en la capital ha llevado a los comunicadores a practicar uno de sus deportes favoritos: senderismo. Los alrededores de su casa de Madrid han sido testigos de cómo la presentadora y el colaborador salían a relucir unos looks deportivos para ponerse en forma al aire libre.

Para la andadura, la pareja eligió looks de lo más cómodo. En el caso de la valenciana, un top deportivo en color fluorescente, camiseta blanca y leggins en color negro. Un outfit que ha acompañado con unas gafas de sol panorámicas que cubrían gran parte de su rostro, además de unas zapatillas de Skechers, marca con la que colabora desde hace varios años y por la que se suele decantar para este tipo de actividades.

Juan de Val, por su parte, ha recurrido a una clásica camiseta negra traspirable que es un gran aliado para esta clase de ejercicios en los que el sudor acaba estando siempre presente. En cuanto a las zapatillas, unas deportivas en color verde neón de la marca Asics, una de las mejores firmas de deporte cuyo calzado suele rondar en torno a los 130 euros.

Practicar deporte es un hobby al que recurre la pareja Gtres

Durante la caminata, el matrimonio no ha escondido su complicidad y, a pesar de no perder la constancia del deporte, se han podido apreciar varias escenas de cariño y risas entre ambos, que demuestran que sus más de 25 años juntos no han hecho mella en el matrimonio.