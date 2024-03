Lucía de la Puerta: "Habré cometido errores, pero estoy orgullosa de cómo quise a quienes pasaron por mi vida"

Lucía de la Puerta (24 años) se ha convertido en estos últimos años en uno de los referentes de moda de TikTok. Su perfil, en el que acumula más de tres millones de seguidores, le ha valido para hacerse con el premio Ídolo Revelación en su tercera edición, celebrada el pasado jueves, 14 de marzo.

En los cuatro años que Lucía lleva en la plataforma de vídeos, se ha hecho con una legión de seguidores que la apoyan en cada uno de sus caminos. La influencer, además de su trabajo en redes sociales, tiene una vida muy ajetreada y que consigue compaginar con éxito.

La creadora de contenido está en su último año del grado de Medicina, está dando clases de interpretación y sacando nuevas canciones. De hecho, su último lanzamiento Deab, está siendo un éxito que, en menos de una semana, ya suma más de 150.000 reproducciones en Spotify. EL ESPAÑOL ha podido hablar con ella tras uno de los reconocimientos más especiales de su corta trayectoria.

Enhorabuena por el reconocimiento en los Premios Ídolo, ¿cómo se siente?

Me siento muy agradecida. Estaba ya superilusionada con la nominación, pero que me hayan dado este premio por votación del público... Me siento muy orgullosa de que el trabajo que estoy haciendo se esté valorando y, por otra parte, muy agradecida porque la gente me haya votado.

Además, recibió el premio por parte de sus seguidores y con mucha diferencia respecto al resto de nominados.

Me quedé en shock cuando iba viendo el ranking. Decía: "Wow, no es posible". Es verdad que mi comunidad es muy grande, tanto que incluso se han hecho nuevas amistades y como que todo va fluyendo. Es una locura, yo todavía no me creo a los seguidores que tengo. Me hace muchísima ilusión y estoy que no me lo creo, pero seguro que haré algo para compensarlo.

¿Siente que les debe algo?

Sí, porque yo aporto todo lo que puedo, pero sé que ellos también invierten su tiempo. Me siento en deuda y me pregunto qué puedo hacer para agradecer de alguna forma todo lo que hacen por mí. Es imposible que a mí me vean por la calle y no me pare con esa persona. Si yo estoy aquí es gracias a todas y cada una de las personas que me siguen.

¿Cómo fueron esos inicios en TikTok y redes sociales? ¿Siempre tuvo claro este camino?

Siempre he sido una persona que cuando ha tenido un sueño lo ha perseguido. Cuando algo me gusta, lo consigo dando lo mejor de mí. Siempre intento hacerlo lo mejor posible para quedarme a gusto con lo que estoy haciendo. De pequeña, mi sueño era ser jugadora de tenis profesional, hasta que llegó un punto en mi vida en el que tuve una serie de problemas y perdí ese gusanillo. Pero lo que siempre he llevado dentro es la música. Desde que tengo uso de razón vivo por ello. Llegó un momento en el que no sabía qué hacer. Mis padres siempre me decían que si quería dedicarme a la interpretación o a la música, que hiciese una carrera por si acaso. Confié en ellos, confié en mí y lo hice. Me di cuenta de que estaba todo el día estudiando y poco más. Pensé que meterme en redes sociales podía darme unas tablas para el mundo de la interpretación. Me costón un montón, pero conecté con la gente y esos fueron mis inicios. Ahora tengo el sueño de ser actriz y cantante. Parecen muchas cosas, pero doy todo de mí cada día para poder con eso y con todo.

¿Cómo consigue compaginar todo esto a la vez?

Creo en la frase de que las cosas de palacio van despacio. Tenía muy claro desde primero de carrera que en sexto me iría a vivir a Madrid para poder enfocarme cien por cien en la interpretación y la música. Y así ha sido. En segundo empecé con clases de interpretación, pero llega un nivel de exigencia de estudio que no me daba para esforzarme tanto como me hubiese gustado. No quería ponerme a hacer castings sin realmente saber, entonces no tenía prisa en ese sentido. Nadie nace sabiendo todo y siempre hay que mejorar.

¿Aprovecha sus experiencias personales para transmitir lo que siente a través de la música?

Sí, creo que es mucho más fácil componer desde algo que has vivido. Al final lo sientes más, tienes las ideas, tienes lo que te ha pasado para luego poder utilizarlo para desahogarte. Puedes hablar de mil cosas que te han pasado.

Dicen que la música es sanadora.

Literal. Soy el tipo de persona que cuando está mal se pone música todavía más triste. En el momento en el que lo escuchas te sientes como liberada. La música es como terapia para mí.

Precisamente, ahora está de estreno con su último lanzamiento DEAB (De enamorada a bandida). ¿Cómo define la canción?

Todas las canciones que he hecho las he compuesto desde el corazón, desde las emociones que he experimentado en mi vida y los sentimientos que personas, sucesos y vivencias. Me encanta la música y desde siempre me ha parecido un ejercicio como terapia y desahogo. El desamor se ha venido utilizando como una fuente de inspiración para todo tipo de artistas y en eso están basadas las canciones que hasta ahora he sacado. Me gustaría explicar la parte de la canción de DEAB en la que se dice "ya decían mis amigas que tu no valías nada" por si hay gente que lo ha entendido mal.

Cuénteme.

Con esta frase no pretendo insinuar que ninguna persona valga nada, sino simplemente quiero decir que los amigos son los primeros que te ven mal cuando algo o alguien te hace daño, incluso ni cuando tú misma eres consciente de ello. Muchas veces intentan aconsejarte de que algo no te está haciendo bien y no es para ti aunque no lo veas y solo les acabamos haciendo caso cuando ya es tarde y pasan cosas que te rompen el corazón. También es importante y necesario aclarar algunas cosas que se han dicho en estos últimos días sobre mí.

Adelante.

Todo el mundo tiene defectos y habré podido cometer errores, y seguramente seguiré cometiendo. De lo que estoy completamente segura y, sobre todo, orgullosa, es de la forma en la que he querido a todas las personas que han pasado por mi vida, tanto a nivel sentimental como a nivel amistad, de la forma en la que quiero a las personas que siguen estando en ella, y de la forma en la que seguramente querré a todas aquellas que estén por venir.

El tema también habla de cambios. ¿Cuáles ha experimentado en los últimos meses?

Me estoy enfocando mucho en estar bien, en hacer lo que me gusta, en rodearme de gente que me quiere, que me apoya. Esto me ha ayudado a estar mejor. He estado bastante mejor, porque llega un punto en el que te das cuenta de que algo no te está haciendo bien. Cuando te das cuenta de esto es cuando dices: 'A vivir'. La vida es una, es algo que yo veo todos los días en el hospital, y a disfrutar. No pasa nada, hay que aguantar. Todo esto es un proceso.

¿Es una persona que cuenta cómo está en cada momento o prefiere guardárselo para usted?

Soy una persona bastante transparente. Hay veces que estoy muy mal y las cosas se notan. Realmente considero que no he contado toda mi verdad, no he contado todos los detalles... Al exponer algo en redes, las cosas pueden afectar de distintas formas. Intento hacer las cosas de la mejor manera posible, no intento hacer daño a nadie, no es mi fin. Tengo la conciencia muy tranquila. No quiero perder mi tiempo en cosas que no me aportan, sólo quiero centrarme en los proyectos que vienen ahora.

Para muchos, eres un referente en la visibilización del colectivo LGTBIQ+ en redes sociales. ¿Siente, de alguna manera, una presión por esta etiqueta?

Es algo que me hace muchísima ilusión porque yo de pequeña lo pasé muy mal, de verdad. Es como emocionante poder aportar algo a la gente.

¿Cómo fue el apoyo de sus padres?

Me apoyan al cien por cien. Los amo con locura y mi relación ha mejorado muchísimo. Al principio lo de redes tampoco les hacía mucha gracia... pero ahora me dicen que soy una crack y que están orgullosos. Aunque tampoco entienden mucho de este mundo.

¿Ha cumplido ya su sueño?

No, todavía tengo que cumplirlo. Tengo dos. Uno es subirme a un escenario y poder transmitir emociones. El otro sería interpretar un personaje de películas como Divergente o Los Juegos del Hambre. Bueno, y tengo un tercero, que es dar más visibilidad al colectivo y aportar mi granito de arena. Además, me gustaría morirme pensando que he hecho las cosas bien y que he dado todo de mí, sería lo mejor.

¿Es cierto que se gana tanto dinero en redes como dicen?

Qué va. Si le echas empeño, ganas y esfuerzo, puedes ser influencer. Depende de muchas cosas, del tipo de contenido que tengas, la imagen que quieras vender, si eres reconocido, si gustas a las marcas, si tu contenido encaja... ¿Qué se puede llegar mucho dinero si te lo montas bien? Por supuesto. Si cambiara mi tipo de contenido, ganaría más dinero, pero estoy muy a gusto con lo que hago.