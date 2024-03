Raúl Prieto arropa a Joaquín Torres durante el funeral de su madre y se pronuncia por primera vez sobre su crisis

Joaquín Torres (53 años) vive uno de sus peores momentos personales. Este pasado lunes, 18 de marzo, el arquitecto, además de enfrentarse a la dura crisis con su marido, Raúl Prieto (48), ha tenido que dar el último adiós a su madre, Joaquina Verez Vivanco, fallecida el pasado 2 de marzo.

La cita tuvo lugar en la Iglesia Catedral de las Fuerzas Armadas de la capital, donde se ha desarrollado la misa funeral de la progenitora de Torres, y han sido numerosos los amigos y rostros conocidos que han querido arroparle en esta difícil situación. Algunos como Belén Esteban (50), Terelu Campos (58), Marta Sánchez (57), Kiko Matamoros (67) y Marta López Álamo (27), entre otros.

Una ceremonia a la que finalmente no asistió su hermano menor Julio, con quien se encuentra en pleno conflicto tras hacerse con la titularidad de todas las propiedades de sus padres. Quien sí se desplazó hasta allí, a pesar de todo, fue el exdirector de Supervivientes, que decidió arropar a su marido en su peor momento.

Raúl Prieto, en la iglesia, este 18 de marzo. Europa Press

Así, Prieto pronunció sus primeras palabras sobre su bache sentimental con Torres, desmintiendo que estén en un mal momento. "Todo fenomenal, de verdad. Sois compañeros y yo no quiero estar borde con vosotros, pero es que yo no voy a decir nada. Pero todo está bien, todo bien", confesó a Europa Press, zanjando las especulaciones que apuntaban a que su bache sería más grande de lo que habría contado el arquitecto.

Mientras tanto, Joaquín, destrozado y caminando con la ayuda de unas muletas debido a su accidente de moto que sufrió el pasado 4 de diciembre, un problema que continúa arrastrando -se opera el próximo 1 de abril-, se ha sincerado sobre el doloroso momento que está viviendo.

Joaquín Torres, saliendo de la Iglesia, este 18 de marzo. Gtres

"Soy yo el que estoy insoportable. ¿Y con quién lo pagas? Con el que más quieres. Yo lo único que quiero es a Raúl. No se merece que yo le dé una mala contestación, un no quiero salir", desvelaba sobre su relación matrimonial.

En cuanto al triste fallecimiento de su madre, ha afirmado que se encuentra "muy vacío, con mucho dolor, pero mi madre ya no aguantaba más, el dolor físico y su cuerpo ya no aguantaba más. Ella además decidió poner fin, pero me quedo huérfano de un amor que nunca voy a volver a tener. Mi madre era extraordinaria, un pilar, la mujer de mi vida, y hoy es el homenaje que creo que se merecía", se lamentó al llegar a la iglesia.

Y añadía: "La vida es así, mi madre tenía 87 años y es ley de vida, yo tengo un hueso roto no un cáncer, sé que esto tiene un final feliz, pero lo peor de todo es el sufrimiento con mi hermano, Julio. Esos tres años que he visto sufrir a mi madre lo indecible, pero creo que ahora va a ser mucho más fácil, ya no tengo que proteger a mi madre, ya no tengo que ocultarle que le ha robado, que le ha quitado tal joya o que le ha quitado algo, ya no, me da igual, ahora son los abogados, yo me puedo poner en un segundo plano y que trabajen, que recaiga todo el peso de la ley. Yo no quiero vivir con odio".