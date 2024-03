La difícil situación personal de Joaquín Torres: de su fatal accidente a la crisis con Raúl Prieto tras siete años juntos

El 4 de diciembre, la vida de Joaquín Torres (53 años) cambió para siempre. El prestigioso arquitecto, que circulaba de regreso a casa en moto por Madrid, sufrió un grave accidente que le hizo pasar por quirófano tras romperse la pelvis y el brazo, además de otras fracturas y lesiones en el hígado y los pulmones.

Desde entonces, nada ha vuelto a ser lo mismo para él y los problemas no han parado de sucederse. Durante este tiempo, Torres ha estado recuperándose de las lesiones y el postoperatorio. Sin embargo, estos problemas físicos también le han afectado en lo personal, llegando incluso a necesitar ayuda psicológica.

Su último golpe fue el 2 de marzo, cuando fallecía su madre, Joaquina Vérez Vivanco, tras una larga enfermedad. Aunque se trató de una muerte esperada, el dolor por la pérdida ha vuelto a azotar al arquitecto que ha tenido que hacer frente a otra difícil situación.

[Joaquín Torres se muda a vivir con sus hijos tras su crisis matrimonial con Raúl Prieto: todos los detalles]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Joaquin Torres (@acerojoaquintorres)

"Me pillas en el peor momento de mi vida, a nivel emocional y a nivel físico", confiesa Joaquín Torres en el pódcast Lo Que Tú Digas, grabado días después de la perdida de Joaquina y publicado la semana pasada. "Es el primer día que salgo de casa y que hago cosas profesionales. No puedo permitir que estas circunstancias puedan conmigo, más allá del vacío tan tremendo que siento", continúa explicando.

Precisamente, ha sido la muerte de su progenitora la que ha desatado una nueva polémica en torno a su vida. El arquitecto ha querido explicar públicamente que su hermano pequeño, Julio, estafó, presuntamente y siempre según su versión, a su familia y les arruinó.

"Mi hermano dejó todo embargado, incluso su pensión", explica en dicha entrevista. De hecho, los tres hermanos, Joaquín, Mayte y Andrés Torres han tenido que emitir un comunicado conjunto en el que denuncian las malas prácticas económicas de Julio con la fortuna de sus padres.

Joaquín Torres en un evento el 20 de noviembre de 2023. Gtres

A pesar del mal momento que está atravesando, ha prometido llegar hasta el final del asunto para recuperar todo este dinero. "Mi madre me pidió que recuperara su patrimonio y que no permitiese que Julio se quedase con todo", señaló en Y Ahora Sonsoles sobre la polémica que empezó en 2010. "Mi padre decidió darle todos los poderes a su hijo Julio, consideraba que mi hermano era el más trabajador, el más preparado... le dio plenos poderes", continúa defendiendo. Además, señaló que durante años sus padres vivieron engañados: "Les vendió la idea de que todos sus negocios, unas 36 empresas, iban bien y mientras él los utilizaba de aval para solicitar créditos a los banco".

Pero no es el único problema que tiene con su familia. Tal y como se ha encargado de explicar, la relación con su padre no es muy buena desde hace años. "Le prometí [a su madre] que me iba a ocupar de mi padre, no sólo económicamente, sino también emocionalmente. Le dije que no podía falsear mi estado emocional con él. Me hizo daño. Le prometí que iría a verle todas las semanas y lo voy a cumplir, pero yo estoy por delante incluso de esa promesa", explica en el pódcast.

Además de estos frentes abiertos, Joaquín Torres ha tomado una drástica decisión que afecta directamente a su matrimonio con Raúl Prieto (48). Dada la situación que está atravesando, el arquitecto y el director de programas han acordado tomar cierta distancia para poder reorganizar su vida. "El dolor físico se confunde con el emocional. Mi prioridad soy yo, por encima de mis hijos y de mi marido. Necesito curarme para poder seguir protegiéndoles", explica muy emocionado.

Raúl Prieto y Joaquín Torres a la salida del tanatorio de Joaquina. Europa Press

Fue él quien se encargó de relatar públicamente esta crisis matrimonial en la que está involucrado. De hecho, este pasado fin de semana se ha conocido que se ha trasladado a casa de sus hijos. "No quiero ser una carga. Él no debe seguir dando más de lo que debe porque tiene derecho a una vida, tiene derecho a concentrarse en su trabajo, en su programa, en tener una vida... Claro que está conmigo a muerte y es imposible estar más, pero por generosidad yo no puedo pedir más justamente porque lo quiero", explicó el arquitecto en exclusiva a Europa Press.

El último movimiento que ha protagonizado tiene que ver con sus redes sociales. En su selecta cuenta de Instagram, donde sólo sigue a 38 personas, ha dado unfollow al que es su marido desde mayo de 2023. Una decisión que vendría motivada con esa intención de recuperarse y sanar su dolor. De hecho, se ha puesto una fecha límite para recuperarse anímicamente: el 1 de abril, día en el que tendrá que volver a pasar por quirófano.

Además de hacer frente al mal momento personal y de salud, Joaquín Torres tiene que continuar, en la medida de lo posible, con su trabajo. Aunque son habituales sus participaciones en televisión en programas como el de Sonsoles Onega, a finales de año abandonó en directo su trabajo como colaborador en Espejo Público.